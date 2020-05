Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 4 млн 🔊 Воспроизвести Умерли 276 765 зараженных



Иллюстрация: sam.lrv.lt/







Число случаев заражения новым коронавирусом в мире по данным на 9 мая превысило 4 млн. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе официальных заявлений властей, а также выводов экспертов и СМИ в странах, где отмечены случаи инфицирования.



По последним данным, заразилось более 4 000 680 человек, умерли 6,92% из них - 276 765. Темпы распространения коронавируса в мире продолжают замедляться. Двукратный рост с 2 млн до 4 млн занял 26 дней, тогда как с 1 млн до 2 млн - 13 дней.



Россия по числу инфицированных занимает пятое место в мире, хотя в пересчете на 100 тыс. населения она не в первом и даже не во втором десятке. По сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в стране зарегистрировано 198 676 случаев заражения, выздоровели 31 916 человек, умерли 1 827. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.