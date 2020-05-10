10 мая на Антакальнисском воинском кладбище

Сегодня, в воскресенье, побывал с внуками на Антакальнисском воинском кладбище.Вечный огонь уже не горит, но люди продолжают нести к могилам и к главной монументальной группе цветы.Причём это не редкие единицы, а довольно много семей и отдельных людей.Подумалось, что это самый лучший ответ той вакханалии, развёрнутой против празднования Дня Победы в Литве и других странах "победившей демократии": коронавирусные карантинные ограничения, психологическая обработка населения по все ведущим каналам, включая социальные сети (каких только оскорблений и угроз в эти дни не было высказано носителями "правильной идеологии" в адрес "ватников" и "колорад".Значит, ещё не всё потеряно, есть ещё зерна здравомыслия в нашем обществе, раз люди шли и шли в эти дни, чтобы поклониться памяти солдат, спасших человечество от гитлеровских палачей.