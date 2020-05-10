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10 мая на Антакальнисском воинском кладбище





Сегодня, в воскресенье, побывал с внуками на Антакальнисском воинском кладбище.

Вечный огонь уже не горит, но люди продолжают нести к могилам и к главной монументальной группе цветы.

Причём это не редкие единицы, а довольно много семей и отдельных людей.

Подумалось, что это самый лучший ответ той вакханалии, развёрнутой против празднования Дня Победы в Литве и других странах "победившей демократии": коронавирусные карантинные ограничения, психологическая обработка населения по все ведущим каналам, включая социальные сети (каких только оскорблений и угроз в эти дни не было высказано носителями "правильной идеологии" в адрес "ватников" и "колорад".

Значит, ещё не всё потеряно, есть ещё зерна здравомыслия в нашем обществе, раз люди шли и шли в эти дни, чтобы поклониться памяти солдат, спасших человечество от гитлеровских палачей.
К слову, даже те, что свято уверен, кто цивилизованные головорезы уже его и его детей и внуков не тронули бы как расово близких к арийцам, взявшим на себя функции бога, получается, признают, что кто-то другой может решать, жить ему и его детям или же сгинуть бесследно. И вы ничего не имеете против этого, господа борцуны с советскими могилами?

Заглавное фото - автора

Фотогалерея "9 мая 2020 года на Антакальнисском воинском мемориале" - Владимира Клоповского, "Обзор":



Александр Шахов, "Обзор"
Категории: общество, в странах Балтии
Ключевые слова: День Победы, 9 мая, воинское кладбище, Антакальнисское
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добавлена сегодня, 10 мая, 17:25

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