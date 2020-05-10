Брюссель может ввести против Берлина санкции из-за решения по Центробанку ЕС 🔊 Воспроизвести Фото из архива "Обзора"



Уточняется, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен считает вероятным вариант запуска санкционной процедуры против Германии.



Аргументируется это тем, что германские власти нарушили законодательство Европейского союза. Будет ли начата санкционная процедура, решит Европейский суд.



Напомним, германский Федеральный конституционный суд 5 мая объявил о том, что скупки государственных облигаций стран ЕС Европейским центральным банком являются нарушением германского законодательства. Санкции могут быть введены против Германии со стороны Европейского союза, заявили 10 мая в Европейской комиссии, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на DPA.Уточняется, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен считает вероятным вариант запуска санкционной процедуры против Германии.Аргументируется это тем, что германские власти нарушили законодательство Европейского союза. Будет ли начата санкционная процедура, решит Европейский суд.Напомним, германский Федеральный конституционный суд 5 мая объявил о том, что скупки государственных облигаций стран ЕС Европейским центральным банком являются нарушением германского законодательства. Таким образом, ЕЦБ действует, по этой версии, без согласия правительства Германии.



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Конституционный суд Германии принял решение, которое вызвало политическое землетрясение в ЕС. Фактически немецкие судьи не просто объявили примат национального законодательства над европейским законодательством, но и громко намекнули на то, что в будущем глобализация, по крайней мере в Европе, будет строиться так, как захочет Берлин.



За день до ухода со своего поста председатель Конституционного суда Германии Андреас Воскуле огласил решение, которое вызвало политическое землетрясение в Европейском союзе. Во вторник, 5 мая, немецкие судьи постановили, что, во-первых, Европейский центральный банк (ECB) превысил свои полномочия, когда с 2015 года во время финансового кризиса начал скупать государственные бумаги стран — членов ЕС. Во-вторых, правительству Германии предписано «принять активные шаги» для противодействия реализации этой программы в ее текущей форме. В-третьих, Бундесбанк должен остановить покупки гособлигаций по программе ECB в течение следующих трех месяцев, если тот не докажет их необходимость. Хотя ранее эту практику признал соответствующей нормам Суд Европейского союза (CJEU).



При этом Карлсруэ фактически обвинил немецкое правительство и бундестаг в том, что их пассивность привела к нарушению конституционных прав граждан. Напомним, что Воскуле был назначен в 2010 году по инициативе Социал-демократической партии Германии. Сегодня ее представители всё чаще ставят под сомнение основы немецкой политики. В частности, недавно они призвали к выводу из Германии американского атомного оружия. Но если преемник Воскуле, нынешний вице-председатель Конституционного суда Стефан Харбарт, представляющий Христианско-демократический союз, продолжит обозначенную вчера линию, а федеральная канцелярия и депутаты от правящей коалиции промолчат, это будет означать, что Берлин начал проводить в жизнь политику примата национального законодательства над законодательством ЕС. Брюссель понимает серьезность ситуации. Как сообщает телеканал Euronews, там «шокированы решением» судей и говорят, что «оно ставит под сомнение ключевые усилия по стимулированию еврозоны». А представитель Еврокомиссии Эрик Мамер специально подчеркнул в своем заявлении, что «до сих пор европейское право обладало превосходством над законодательствами стран — членов ЕС».



Главный вопрос сегодня в том, как действия Карлсруэ отразятся на дискуссии о восстановлении европейской экономики после пандемии коронавируса, хотя немецкие судьи особо оговорили, что их мнение не должно являться прецедентным в этой полемике. Прогнозы пока высказываются преимущественно негативные. «В период растущей напряженности в ЕС из-за нежелания Германии принять амбициозные планы по реанимации экономик стран Южной Европы, наиболее пострадавших от коронавируса, путем выпуска взаимных долговых обязательств, «коронабондов», решение суда рискует разжечь антигерманские настроения, — считает портал POLITICO. — Для тех в Союзе, кто опасается, что его самый большой член уже слишком силен, оглашенное во вторник постановление подольет масла в огонь». Однако похоже, что в смутные времена солидарность перестает быть привлекательной. Это, замечает одно из немецких изданий, «особенно плохая новость для Италии», которая «больше не может полагаться на неограниченные» возможности Европейского центрального банка. И проблемы встают не только перед Римом. Неоднозначной ситуация становится также для Польши.



С одной стороны, декларация Конституционным судом Германии примата национального законодательства над законодательством ЕС и одновременная дискредитация Суда Европейского союза в чём-то выгодны Варшаве, которая последние годы отбивалась от атак CJEU на польские реформы в области судопроизводства. По словам немецкого политолога Кая-Олафа Ланга, тенденция примата национального будет усиливаться, что повлияет на споры относительно верховенства права между Брюсселем и Польшей. «Когда две недели назад Конституционный суд Польши издал очень важное постановление о том, что ни ЕС не обладает компетенцией оспаривать статус польских судей, ни Суд Европейского союза, то представитель Еврокомиссии и некоторые комиссары имели смелость утверждать, что закон Евросоюза выше польских законов и Конституции, — заявляет заместитель министра юстиции Польши Себастьян Калета. — Немецкий прецедент показывает, что это не так. В споре о реформировании польской судебной системы правительство Польши право, Конституция Польши права. Мы будем последовательно отстаивать эту позицию с еще одним аргументом в руках».



С другой стороны, становятся туманными и неясными перспективы Варшавы выбить деньги из ЕС на восстановление польской экономики. Не так давно председатель совета министров Польши Матеуш Моравецкий заявлял о необходимости разработки и реализации нового «плана Маршалла» для Европы, обращая взоры на Берлин. Сейчас же, утверждает Gazeta Wyborcza, решение Карлсруэ «усложнит планы по восстановлению экономики еврозоны после пандемического кризиса». В свою очередь газета Rzeczpospolita констатирует, что постановление Конституционного суда Германии вписывается в его «долгосрочную политику», которая заключается в стремлении «получить право последнего слова по вопросам европейской интеграции». Однако тогда получается, что немецкие судьи не просто объявили примат национального законодательства над законодательством ЕС, но и громко намекнули на то, что в будущем глобализация, по крайней мере в Европе, будет строиться так, как захочет Берлин. Тенденция волнующая и пугающая одновременно. ИА “Regnum” Категории: политика, в Европе Ключевые слова: Германия, евросоюз, Центробанк — статья прочитана 213 раз Комментарии