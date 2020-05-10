Тони Паркер – классный управленец. Его команда стоит дешевле Шведа, но разделывала ЦСКА, а теперь он берет футбольный «Лион» 🔊 Воспроизвести











Карьера Тони Паркера подошла к концу. Чемпион НБА сезонов-2002/03, 2004/05, 2006/07, 2013/14 в составе «Сан-Антонио», чемпион Европы 2013 года в составе национальной команды Франции, MVP финала НБА-2007, шестикратный участник Матча звезд НБА — перечень основных его достижений. Недавно «Сперс» вывели из обращения 9-й номер. Главный тренер Грегг Попович, а также напарники по «Большому трио» Тим Данкан и Ману Джинобили на торжественной церемонии проводили Паркера на покой. От редакции sports.ru : В 2023 году у футбольного «Лиона» будет новый президент – Жан-Мишеля Олаcа сменит легендарный французский баскетболист Тони Паркер, который при этом останется президентом баскетбольного «Виллербана». Поднимаем текст из декабря-2019 – об успехах Паркера-управленца.Карьера Тони Паркера подошла к концу. Чемпион НБА сезонов-2002/03, 2004/05, 2006/07, 2013/14 в составе «Сан-Антонио», чемпион Европы 2013 года в составе национальной команды Франции, MVP финала НБА-2007, шестикратный участник Матча звезд НБА — перечень основных его достижений. Недавно «Сперс» вывели из обращения 9-й номер. Главный тренер Грегг Попович, а также напарники по «Большому трио» Тим Данкан и Ману Джинобили на торжественной церемонии проводили Паркера на покой.



Играть в баскетбол Паркер не хочет, но уходить из этого вида спорта он не собирается. Теперь Тони сосредоточится на работе в родной Франции. Паркер — человек чрезвычайно амбициозный. Он ведет три проекта одновременно — мужскую и женскую команды «Виллебран», а также Академию Паркера, специальный университет для детей со всего мира. Тони работает с прицелом на будущее, но и в настоящем его успехи более чем весомые. Именно благодаря Тони в этом сезоне состоялось возвращение Франции в Евролигу.



В 2014 году Паркер купил контрольный пакет акций «Виллербана». За несколько лет под руководством Тони в пригороде Лиона была построена сильнейшая баскетбольная организация в стране. В марте 2017 года Паркер приобрел женский отдел клуба. В сезоне-2019/20 эта команда впервые играет в женской Евролиге.



Последний сезон Тони Паркер провел в «Шарлотт». Тони смотрел все игры «Виллербана» в качестве игрока НБА. Раз в неделю он созванивался с главным тренером Звезданом Митровичем, обсуждал дела команды. Теперь он делает это чуть ли не на ежедневной основе.







Тони просто так не выбрасывает деньги не ветер. Он должен учитывать экономические реалии страны. Щепетильные французы привыкли считать каждую копейку. «Денежные мешки» для Франции нехарактерны в любом виде спорта. Да, в футболе есть суперклуб ПСЖ, но его образование напрямую связано с финансовыми вливаниями шейхов и скорее является исключением. Во французский баскетбол арабы не придут. Самый крупный бюджет в местном чемпионате у единственного представителя в Евролиге «Виллербана» – 11,4 миллиона евро. На втором месте «Монако» – 9 миллионов. У «Монако» самая крупная платежная ведомость – 3,6 миллиона. «Виллербан» потратит на зарплату всех игроков 3,5 миллиона. Это меньше, чем получают защитник «Химок» Алексей Швед и форвард «Барселоны» Никола Миротич. Паркер заранее предупреждал, что не может позволить объем денежных вливаний на уровне топ-клубов Евролиги ЦСКА и «Фенербахче».



«Скоро мы будем представлять Францию ​​в Евролиге. Еще многое предстоит сделать. «Жальгирис» и «Бамберг» – наши примеры для подражания. Мы никогда не станем такими, как ЦСКА или «Фенербахче». Их экономическая модель – это не то, чего мы хотим достичь», — сказал Паркер в интервью Eurohoops в мае 2018 года.



Чемпионат Франции всегда был очень ровным, спрогнозировать победителя турнира практически невозможно. Сейчас «Виллербан» немного возвысился над остальными, но проигрыш фаворита от какого-то весьма среднего соперника в плей-офф вполне реален. Есть мнение, что такое равенство связано с почти полным отсутствием коррупции во французском спорте.



Бюджеты команд примерно одинаковы. Все бюджеты открыты. Все находятся в равных условиях. «Шалон» три года назад стал чемпионом, а через год едва удержался в высшем дивизионе, Затем похожий путь проделал «Ле Ман». В 2019 году «Виллербан», наконец-то, завоевал титул. Победа в финальной серии против «Монако» (3-2) была сложной, но в первенстве Франции редко бывает иначе.







Паркер вынужден мириться с жесткой системой налогообложения. Например, если клуб тратит на зарплаты 3 миллиона евро «чистыми», на налоги нужно дополнительно отдать 2 миллиона евро. В большинстве европейских стран на налоги пришлось потратить бы примерно в два раза меньше. Французским клубам очень трудно подписывать игроков высокого уровня. «Виллербан» Паркера может похвастаться финансовой стабильностью. Персонал клуба насчитывает около 35 человек и все получают хорошие зарплаты. Тем не менее, звезд Евролиги первой величины Тони заманить не может.



Паркер мечтает увидеть французский клуб среди лучших в Европе. Он считает, что этого нужно не так уж много денег.



«Мечтаю о том, чтобы бюджет команды достиг 15 миллионов евро. Если тебе это удалось, то ты можешь стать действительно конкурентоспособной командой и попытаться выйти в «Финал четырех» Евролиги, как это сделал «Жальгирис», – передает слова Паркера Eurohoops.



Сейчас у «Виллербана» есть двухлетняя лицензия на участие в Евролиге. До заветной отметки бюджета 15 миллионов евро клубу не хватает 4 миллиона. Возможно, Тони удастся найти эти средства на следующий сезон. Паркер понял, что нужно искать деньги на стороне. Футбол — самый верный вариант. В июне «Виллербан» объявил о сотрудничестве с футбольным клубом «Олимпик» из Лиона.



Стратегическое соглашение между сторонами позволит «Олимпику» извлечь выгоду из международного имиджа Тони Паркера, особенно в США и Китае, на территориях, где президент футбольного клуба Жан-Мишель Ола намерен развивать бренд. Сотрудничество также предусматривает кооперацию между двумя клубами по продаже билетов, рекламе и другой коммерческой деятельности.



Все матчи «Виллербана» в Евролиге будут проводиться на арене «Астробаль» до открытия «OL Group». На новой более вместительной арене будут проводить концерты (вместимость от 15 000 до 16 000 человек), спортивные мероприятия (12 000 человек) и масштабные семинары (3 000 человек). Эта арена станет крупнейшим залом для проведения спортивных и не только мероприятий во Франции за пределами Парижа. «Виллербан» сможет воспользоваться инфраструктурой, которая будет создана футбольными партнерами. Больше мест на арене — больше дохода от продажи билетов, рекламы и так далее.



Тони это прекрасно понимает.



Футбольный «Олимпик» заплатил 3,4 миллиона евро, чтобы выкупить у Паркера миноритарный пакет акций мужского «Виллербана» в размере 25%. Также «Олимпик» отдал 300 000 евро за 10% акций в женском клубе.



«Я горжусь тем, что «Виллербан» теперь связан с футбольным «Олимпиком». Это исторический день для клуба, и это только начало. Мы собираемся пережить великие моменты вместе», — сказал Тони.



Николя Батюм, бывший товарищ Паркера по сборной Франции и «Хорнетс», входит в число высшего руководства «Виллербана». Паркер окружает себя проверенными людьми, что является залогом для успеха. У Батюма есть миноритарная доля акций в клубе и пост директора по баскетбольным операциям. Друзья детства Паркера Гаэтан Мюллер и Мари-Софи Обама — заместители президента «Виллербана», братья Ти Джей и Пьер трудятся помощниками тренера в структуре клуба.



«Мне нравится выражение «семейная атмосфера». Именно это я хочу создать в клубе», — сказал Тони в комментарии 20minutes.fr.



Тони лично участвует в комплектации клуба. На пост главного тренера он пригласил малоизвестного Звездана Митровича, предпочтя черногорца более именитым Серджио Скариоло и Александру Джорджевичу. Митрович в нынешнем сезоне впервые руководит командой Евролиги. До этого он 12 лет работал с украинскими командами. В 2015-2018 годах Звездан возглавлял «Монако». Тони решил не привлекать тренера «со стороны», а доверил руководство специалисту, который более-менее долго варился в реалиях французского баскетбола. Определенно эта ставка работает.







«Виллербан» стал настоящей грозой авторитетов в Евролиге. На «Астробале» от дружины Митровича уже пострадали постоянные участники турнира ЦСКА, «Олимпиакос», «Панатинаикос» и «Баскония». Постепенно «Виллербан» учится играть и на выезде. Недавно французы сломили «Црвену Звезду» в Белграде, увезя победу с одной из самых недружелюбных для гостей арен Европы. У «Виллербана» нет большой суперзвезды, и в этом заключается главная сила команды, считает Паркер. Сейчас клуб идет на 10-м месте турнирной таблицы с показателем 5-5. Вроде бы ничего выдающегося, но по параметрам цена / качество французы явно наиболее эффективные в Евролиге. Как ни крути, у команды третий самый низкий бюджет в Евролиге по данным L’Equipe. «Виллербан» не так далек от зоны плей-офф. На порядок более богатые ЦСКА, «Химки», «Маккаби» добыли только на одну победу больше по прошествии почти трети регулярного чемпионата



«Французские клубы не играли в Евролиге последние три сезона. Нам не хватало Евролиги во Франции. Поэтому я очень рад, что моя команда попала в Евролигу и получит этот опыт, многие сильные клубы приедут в наш город. Я счастлив за свою страну», – считает Паркер.



Что дает Тони участие «Виллербана» в Евролиге? В финансовом плане, наверное, ничего. Речь о репутации и статусе во Франции. «Я счастлив за свою страну», — в этой фразе весь Паркер. Тони ни разу не «косил» от выступления в национальной сборной Франции, карьеру в которой завершил только в 34 года. В качестве игрока НБА он заработал достаточно денег и мог бы сейчас спокойно жить где-нибудь на голливудских холмах. Вместо этого Тони решил поднимать баскетбол у себя дома.



Паркер живет «Виллербаном». В некотором смысле Тони выступает в роли тренера своей команды. Он регулярно заходит в раздевалку в перерывах и раздает указания команде, принимает участие в празднованиях.



Митрович не возражает против этого.



«Тони — не такой президент, как остальные. У него есть опыт участия в решающих матчах в качестве игрока. Он пришел, чтобы поделиться им со всеми нами. Это приносит нам уверенность», — сказал Митрович после победы в решающем матче финала чемпионата Франции-2019.



У Паркера есть своя стратегия комплектации игроков. Тони стремится заключать долгосрочные контракты.



«Выгодно подписывать игроков на несколько лет. Эти игроки должны хотеть выступать в форме «Виллербана». Дни «наемников» остаются в прошлом, мы стремимся к заключению долгосрочных контрактов», — отметил Паркер.



Сейчас на длительное время контрактными обязательствами связаны Антуан Дьо (3 года), Рихардс Ломажс (2 года), Исмаэль Бако (2 года), Дэвид Лайти (3 года), Шарль Галлиу (2 года), Эдвин Джексон (4 года), Ливио Жан-Шарль (2 года). «Виллербану» не придется с нуля формировать ростер в следующем сезоне, как это происходит с большинством клубов Еврокубка или даже Евролиги.



Французские баскетболисты формируют больше половины ростера «Виллебрана». Особняком стоит 18-летний воспитанник клуба Тео Маледон, которому в следующем году прогнозируют выбор в лотерее драфта НБА. Скауты называют Маледона «следующим Тони Паркером».



Паркер утверждает, что разглядел талант Тео, когда тому было всего лишь 10 лет.



«Уже в 10-11 лет было видно, что он просто лучше всех своих ровесников и очень талантливый. Такое бывает очень редко. Его задача на сезон – стать игроком стартовой пятерки, стать лучшим, а также самым подготовленным к НБА игроком, как Лука Дончич», – цитирует Паркера ESPN.com.



Конечно, у Тео вряд ли получится повторить путь Тони или того же Луки Дончича, но парень весьма перспективный. К сожалению, Маледон получил травму в первом матче сезона Евролиги. Он только недавно вернулся в строй, так что посмотреть его в деле на высоком уровне в полной мере пока не удалось.



Из легионеров следует выделить нигерийского центрового Тони Джекири, которого скауты откопали в чемпионате Турции. В сезоне Евролиги Джекири оформляет дабл-дабл в среднем и является одним из главных открытий турнира.



Паркер понимает, что работа с молодежью — важнейшее направление. Причем действовать нужно в глобальных масштабах. В 2018 году открылась Академия Тони Паркера в Лионе.







Академия будет служить как базой подготовки кадров для мужской и женской команды «Виллербана», так и школой для талантливых детей со всего мира, которые стремятся добиться успеха в определенных областях, включая киберспорт и музыку.



Академия достаточно молодая, но одно громадное достижение Паркеру уже стоит приписать. Он лично принимал участие в «вербовке» жемчужины европейского женского баскетбола Юсте Йоците. Недавно Йоците дебютировала за взрослую сборную Литвы в возрасте 13 лет. Юсте уже является лидером национальной сборной кадетов и на недавнем чемпионате Европы-2019 U-16 помогла команде завоевать серебряные медали. В финале против России (66:73) она набрала 33 очка и сделала 9 подборов. В среднем за игру Йоците записывала себе на счет 19,6 очка и 8,3 подбора и вошла в символическую сборную турнира.







Йоците в дальнейшем будет обучаться в Академии Тони Паркера. Специально в Лион летала вся семья Юсте, встретилась лично с Паркером, после чего был подписан трехлетний контракт на обучение, которое начинается в декабре. В планах – участие Йоците в тренировочных лагерях женской команды «Виллербан», которая является чемпионом Франции и выступает в Евролиге. Кроме того, предусмотрены индивидуальные занятия, которые будет проводить ассистент главного тренера мужской команды Жозеф Гомис. Паркер лично не встречается с каждым студентом своей академии, но в случае Йоците он знал, что это того стоит.



Что касается женской команды, то у Тони здесь тоже много амбиций.



«Я все время говорю девушкам, что переход на уровень Евролиги — только начало. Мы должны отстоять титул чемпиона Франции и постараемся выйти в «Финал четырех» Евролиги в этом сезоне», — сказал Тони.



«Тони всегда ставит высокие цели, но разумно, что для первого выступления в Евролиге нам хотелось бы выйти в четвертьфинал. Да, мы мечтаем однажды выиграть женскую Евролигу, поскольку французским «Буржу» и «Валансьену» удалось это сделать в свое время (пять титулов на двоих с 1997 по 2004 годы — прим.). Но нужно учитывать финансовые обстоятельства. Один из наших соперников по группе «Скио» (Италия) платит своим игрокам зарплату, которая почти вдвое больше нашей», — говорит Мари-Софи Обама, заместитель президента «Виллербана».



Женский «Виллербан» имеет неплохие шансы выйти из группы «B» Евролиги. После 4 туров у команды результат 2-2. «Виллебран» делит 3-6 место с курским «Динамо», «Монпелье» и «Юника-Евролизинг». Пока на вершине располагаются «Скио» и «Фенербахче» (3-1). Как бы ни завершилась кампания Евролиги для женского клуба, можно не сомневаться, что Паркер серьезно настроен развивать этот проект.



Тони Паркер больше не блистает на баскетбольной площадке. Однако он успешно проявляет себя за ее пределами в качестве функционера. Великий игрок становится качественным управленцем. Тони определенно мог бы получить какую-то должность в клубе НБА. Его статус без проблем позволял это сделать. Но Паркер не ищет легких путей. Он собственноручно принялся развивать сложные проекты на родине. Паркер решил работать во благо французского и европейского баскетбола, что заслуживает безмерного уважения.



Фото: tpadequatacademy.com; «Много разных факторов подвели меня к решению завершить карьеру. Я подумал, что если больше не могу быть Тони Паркером и бороться за чемпионский титул, то я больше не хочу играть в баскетбол», – мотивировал свое решение Тони в комментарии The Undefeated.Играть в баскетбол Паркер не хочет, но уходить из этого вида спорта он не собирается. Теперь Тони сосредоточится на работе в родной Франции. Паркер — человек чрезвычайно амбициозный. Он ведет три проекта одновременно — мужскую и женскую команды «Виллебран», а также Академию Паркера, специальный университет для детей со всего мира. Тони работает с прицелом на будущее, но и в настоящем его успехи более чем весомые. Именно благодаря Тони в этом сезоне состоялось возвращение Франции в Евролигу.В 2014 году Паркер купил контрольный пакет акций «Виллербана». За несколько лет под руководством Тони в пригороде Лиона была построена сильнейшая баскетбольная организация в стране. В марте 2017 года Паркер приобрел женский отдел клуба. В сезоне-2019/20 эта команда впервые играет в женской Евролиге.Последний сезон Тони Паркер провел в «Шарлотт». Тони смотрел все игры «Виллербана» в качестве игрока НБА. Раз в неделю он созванивался с главным тренером Звезданом Митровичем, обсуждал дела команды. Теперь он делает это чуть ли не на ежедневной основе.Тони просто так не выбрасывает деньги не ветер. Он должен учитывать экономические реалии страны. Щепетильные французы привыкли считать каждую копейку. «Денежные мешки» для Франции нехарактерны в любом виде спорта. Да, в футболе есть суперклуб ПСЖ, но его образование напрямую связано с финансовыми вливаниями шейхов и скорее является исключением. Во французский баскетбол арабы не придут. Самый крупный бюджет в местном чемпионате у единственного представителя в Евролиге «Виллербана» – 11,4 миллиона евро. На втором месте «Монако» – 9 миллионов. У «Монако» самая крупная платежная ведомость – 3,6 миллиона. «Виллербан» потратит на зарплату всех игроков 3,5 миллиона. Это меньше, чем получают защитник «Химок» Алексей Швед и форвард «Барселоны» Никола Миротич. Паркер заранее предупреждал, что не может позволить объем денежных вливаний на уровне топ-клубов Евролиги ЦСКА и «Фенербахче».«Скоро мы будем представлять Францию ​​в Евролиге. Еще многое предстоит сделать. «Жальгирис» и «Бамберг» – наши примеры для подражания. Мы никогда не станем такими, как ЦСКА или «Фенербахче». Их экономическая модель – это не то, чего мы хотим достичь», — сказал Паркер в интервью Eurohoops в мае 2018 года.Чемпионат Франции всегда был очень ровным, спрогнозировать победителя турнира практически невозможно. Сейчас «Виллербан» немного возвысился над остальными, но проигрыш фаворита от какого-то весьма среднего соперника в плей-офф вполне реален. Есть мнение, что такое равенство связано с почти полным отсутствием коррупции во французском спорте.Бюджеты команд примерно одинаковы. Все бюджеты открыты. Все находятся в равных условиях. «Шалон» три года назад стал чемпионом, а через год едва удержался в высшем дивизионе, Затем похожий путь проделал «Ле Ман». В 2019 году «Виллербан», наконец-то, завоевал титул. Победа в финальной серии против «Монако» (3-2) была сложной, но в первенстве Франции редко бывает иначе.Паркер вынужден мириться с жесткой системой налогообложения. Например, если клуб тратит на зарплаты 3 миллиона евро «чистыми», на налоги нужно дополнительно отдать 2 миллиона евро. В большинстве европейских стран на налоги пришлось потратить бы примерно в два раза меньше. Французским клубам очень трудно подписывать игроков высокого уровня. «Виллербан» Паркера может похвастаться финансовой стабильностью. Персонал клуба насчитывает около 35 человек и все получают хорошие зарплаты. Тем не менее, звезд Евролиги первой величины Тони заманить не может.Паркер мечтает увидеть французский клуб среди лучших в Европе. Он считает, что этого нужно не так уж много денег.«Мечтаю о том, чтобы бюджет команды достиг 15 миллионов евро. Если тебе это удалось, то ты можешь стать действительно конкурентоспособной командой и попытаться выйти в «Финал четырех» Евролиги, как это сделал «Жальгирис», – передает слова Паркера Eurohoops.Сейчас у «Виллербана» есть двухлетняя лицензия на участие в Евролиге. До заветной отметки бюджета 15 миллионов евро клубу не хватает 4 миллиона. Возможно, Тони удастся найти эти средства на следующий сезон. Паркер понял, что нужно искать деньги на стороне. Футбол — самый верный вариант. В июне «Виллербан» объявил о сотрудничестве с футбольным клубом «Олимпик» из Лиона.Стратегическое соглашение между сторонами позволит «Олимпику» извлечь выгоду из международного имиджа Тони Паркера, особенно в США и Китае, на территориях, где президент футбольного клуба Жан-Мишель Ола намерен развивать бренд. Сотрудничество также предусматривает кооперацию между двумя клубами по продаже билетов, рекламе и другой коммерческой деятельности.Все матчи «Виллербана» в Евролиге будут проводиться на арене «Астробаль» до открытия «OL Group». На новой более вместительной арене будут проводить концерты (вместимость от 15 000 до 16 000 человек), спортивные мероприятия (12 000 человек) и масштабные семинары (3 000 человек). Эта арена станет крупнейшим залом для проведения спортивных и не только мероприятий во Франции за пределами Парижа. «Виллербан» сможет воспользоваться инфраструктурой, которая будет создана футбольными партнерами. Больше мест на арене — больше дохода от продажи билетов, рекламы и так далее.Тони это прекрасно понимает.Футбольный «Олимпик» заплатил 3,4 миллиона евро, чтобы выкупить у Паркера миноритарный пакет акций мужского «Виллербана» в размере 25%. Также «Олимпик» отдал 300 000 евро за 10% акций в женском клубе.«Я горжусь тем, что «Виллербан» теперь связан с футбольным «Олимпиком». Это исторический день для клуба, и это только начало. Мы собираемся пережить великие моменты вместе», — сказал Тони.Николя Батюм, бывший товарищ Паркера по сборной Франции и «Хорнетс», входит в число высшего руководства «Виллербана». Паркер окружает себя проверенными людьми, что является залогом для успеха. У Батюма есть миноритарная доля акций в клубе и пост директора по баскетбольным операциям. Друзья детства Паркера Гаэтан Мюллер и Мари-Софи Обама — заместители президента «Виллербана», братья Ти Джей и Пьер трудятся помощниками тренера в структуре клуба.«Мне нравится выражение «семейная атмосфера». Именно это я хочу создать в клубе», — сказал Тони в комментарии 20minutes.fr.Тони лично участвует в комплектации клуба. На пост главного тренера он пригласил малоизвестного Звездана Митровича, предпочтя черногорца более именитым Серджио Скариоло и Александру Джорджевичу. Митрович в нынешнем сезоне впервые руководит командой Евролиги. До этого он 12 лет работал с украинскими командами. В 2015-2018 годах Звездан возглавлял «Монако». Тони решил не привлекать тренера «со стороны», а доверил руководство специалисту, который более-менее долго варился в реалиях французского баскетбола. Определенно эта ставка работает.«Виллербан» стал настоящей грозой авторитетов в Евролиге. На «Астробале» от дружины Митровича уже пострадали постоянные участники турнира ЦСКА, «Олимпиакос», «Панатинаикос» и «Баскония». Постепенно «Виллербан» учится играть и на выезде. Недавно французы сломили «Црвену Звезду» в Белграде, увезя победу с одной из самых недружелюбных для гостей арен Европы. У «Виллербана» нет большой суперзвезды, и в этом заключается главная сила команды, считает Паркер. Сейчас клуб идет на 10-м месте турнирной таблицы с показателем 5-5. Вроде бы ничего выдающегося, но по параметрам цена / качество французы явно наиболее эффективные в Евролиге. Как ни крути, у команды третий самый низкий бюджет в Евролиге по данным L’Equipe. «Виллербан» не так далек от зоны плей-офф. На порядок более богатые ЦСКА, «Химки», «Маккаби» добыли только на одну победу больше по прошествии почти трети регулярного чемпионата«Французские клубы не играли в Евролиге последние три сезона. Нам не хватало Евролиги во Франции. Поэтому я очень рад, что моя команда попала в Евролигу и получит этот опыт, многие сильные клубы приедут в наш город. Я счастлив за свою страну», – считает Паркер.Что дает Тони участие «Виллербана» в Евролиге? В финансовом плане, наверное, ничего. Речь о репутации и статусе во Франции. «Я счастлив за свою страну», — в этой фразе весь Паркер. Тони ни разу не «косил» от выступления в национальной сборной Франции, карьеру в которой завершил только в 34 года. В качестве игрока НБА он заработал достаточно денег и мог бы сейчас спокойно жить где-нибудь на голливудских холмах. Вместо этого Тони решил поднимать баскетбол у себя дома.Паркер живет «Виллербаном». В некотором смысле Тони выступает в роли тренера своей команды. Он регулярно заходит в раздевалку в перерывах и раздает указания команде, принимает участие в празднованиях.Митрович не возражает против этого.«Тони — не такой президент, как остальные. У него есть опыт участия в решающих матчах в качестве игрока. Он пришел, чтобы поделиться им со всеми нами. Это приносит нам уверенность», — сказал Митрович после победы в решающем матче финала чемпионата Франции-2019.У Паркера есть своя стратегия комплектации игроков. Тони стремится заключать долгосрочные контракты.«Выгодно подписывать игроков на несколько лет. Эти игроки должны хотеть выступать в форме «Виллербана». Дни «наемников» остаются в прошлом, мы стремимся к заключению долгосрочных контрактов», — отметил Паркер.Сейчас на длительное время контрактными обязательствами связаны Антуан Дьо (3 года), Рихардс Ломажс (2 года), Исмаэль Бако (2 года), Дэвид Лайти (3 года), Шарль Галлиу (2 года), Эдвин Джексон (4 года), Ливио Жан-Шарль (2 года). «Виллербану» не придется с нуля формировать ростер в следующем сезоне, как это происходит с большинством клубов Еврокубка или даже Евролиги.Французские баскетболисты формируют больше половины ростера «Виллебрана». Особняком стоит 18-летний воспитанник клуба Тео Маледон, которому в следующем году прогнозируют выбор в лотерее драфта НБА. Скауты называют Маледона «следующим Тони Паркером».Паркер утверждает, что разглядел талант Тео, когда тому было всего лишь 10 лет.«Уже в 10-11 лет было видно, что он просто лучше всех своих ровесников и очень талантливый. Такое бывает очень редко. Его задача на сезон – стать игроком стартовой пятерки, стать лучшим, а также самым подготовленным к НБА игроком, как Лука Дончич», – цитирует Паркера ESPN.com.Конечно, у Тео вряд ли получится повторить путь Тони или того же Луки Дончича, но парень весьма перспективный. К сожалению, Маледон получил травму в первом матче сезона Евролиги. Он только недавно вернулся в строй, так что посмотреть его в деле на высоком уровне в полной мере пока не удалось.Из легионеров следует выделить нигерийского центрового Тони Джекири, которого скауты откопали в чемпионате Турции. В сезоне Евролиги Джекири оформляет дабл-дабл в среднем и является одним из главных открытий турнира.Паркер понимает, что работа с молодежью — важнейшее направление. Причем действовать нужно в глобальных масштабах. В 2018 году открылась Академия Тони Паркера в Лионе.Академия будет служить как базой подготовки кадров для мужской и женской команды «Виллербана», так и школой для талантливых детей со всего мира, которые стремятся добиться успеха в определенных областях, включая киберспорт и музыку.Академия достаточно молодая, но одно громадное достижение Паркеру уже стоит приписать. Он лично принимал участие в «вербовке» жемчужины европейского женского баскетбола Юсте Йоците. Недавно Йоците дебютировала за взрослую сборную Литвы в возрасте 13 лет. Юсте уже является лидером национальной сборной кадетов и на недавнем чемпионате Европы-2019 U-16 помогла команде завоевать серебряные медали. В финале против России (66:73) она набрала 33 очка и сделала 9 подборов. В среднем за игру Йоците записывала себе на счет 19,6 очка и 8,3 подбора и вошла в символическую сборную турнира.Йоците в дальнейшем будет обучаться в Академии Тони Паркера. Специально в Лион летала вся семья Юсте, встретилась лично с Паркером, после чего был подписан трехлетний контракт на обучение, которое начинается в декабре. В планах – участие Йоците в тренировочных лагерях женской команды «Виллербан», которая является чемпионом Франции и выступает в Евролиге. Кроме того, предусмотрены индивидуальные занятия, которые будет проводить ассистент главного тренера мужской команды Жозеф Гомис. Паркер лично не встречается с каждым студентом своей академии, но в случае Йоците он знал, что это того стоит.Что касается женской команды, то у Тони здесь тоже много амбиций.«Я все время говорю девушкам, что переход на уровень Евролиги — только начало. Мы должны отстоять титул чемпиона Франции и постараемся выйти в «Финал четырех» Евролиги в этом сезоне», — сказал Тони.«Тони всегда ставит высокие цели, но разумно, что для первого выступления в Евролиге нам хотелось бы выйти в четвертьфинал. Да, мы мечтаем однажды выиграть женскую Евролигу, поскольку французским «Буржу» и «Валансьену» удалось это сделать в свое время (пять титулов на двоих с 1997 по 2004 годы — прим.). Но нужно учитывать финансовые обстоятельства. Один из наших соперников по группе «Скио» (Италия) платит своим игрокам зарплату, которая почти вдвое больше нашей», — говорит Мари-Софи Обама, заместитель президента «Виллербана».Женский «Виллербан» имеет неплохие шансы выйти из группы «B» Евролиги. После 4 туров у команды результат 2-2. «Виллебран» делит 3-6 место с курским «Динамо», «Монпелье» и «Юника-Евролизинг». Пока на вершине располагаются «Скио» и «Фенербахче» (3-1). Как бы ни завершилась кампания Евролиги для женского клуба, можно не сомневаться, что Паркер серьезно настроен развивать этот проект.Тони Паркер больше не блистает на баскетбольной площадке. Однако он успешно проявляет себя за ее пределами в качестве функционера. Великий игрок становится качественным управленцем. Тони определенно мог бы получить какую-то должность в клубе НБА. Его статус без проблем позволял это сделать. Но Паркер не ищет легких путей. Он собственноручно принялся развивать сложные проекты на родине. Паркер решил работать во благо французского и европейского баскетбола, что заслуживает безмерного уважения.Фото: tpadequatacademy.com; globallookpress.com /Panoramic Категории: спорт Ключевые слова: баскетбол, Евролига, «Виллербана», Тони Паркер, Юсте Йоците — статья прочитана 179 раз Комментарии