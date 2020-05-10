Виновата программа: как Facebook удалял знамя Победы 🔊 Воспроизвести











Удаление 9 мая из ленты Facebook фотографий того, как советские солдаты водружают красное знамя над Рейхстагом, вызвано тем, что в условиях пандемии часть функций сотрудников соцсети выполняется специальными программами. Ответ администрации Facebook был дан на многочисленные жалобы пользователей, заметивших, что их посты с легендарной фотографией Евгения Халдея, сделанной в мае 1945 года, сами собой удаляются.



Администрация соцсети Facebook объяснила действиями программы удаление 9 мая из ленты фотографий того, как советские солдаты водружают красное советское знамя над Рейхстагом в честь победы над гитлеровскими войсками и взятия Берлина.



Ответ был дан на многочисленные жалобы пользователей, заметивших, что их посты с легендарной фотографией Евгения Халдея, сделанной в мае 1945 года, сами собой удаляются. В Facebook объяснили удаление фото с красным знаменем над РейхстагомАдминистрация соцсети Facebook объяснила действиями программы удаление 9 мая из ленты фотографий того, как советские солдаты водружают красное советское знамя над Рейхстагом в честь победы над гитлеровскими войсками и взятия Берлина.Ответ был дан на многочисленные жалобы пользователей, заметивших, что их посты с легендарной фотографией Евгения Халдея, сделанной в мае 1945 года, сами собой удаляются.



Руководство соцсети допустило, что в этом случае произошла ошибка, и объяснило ее тем, что в условиях пандемии коронавируса COVID-19 большинство сотрудников не работают в офисе, и часть их функций сейчас выполняется специальными программами.



Накануне посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов раскритиковал ряд западных СМИ и неправительственных общественных организаций за попытки переписать историю и лишить СССР статуса победителя во Второй мировой войне.



Соответствующее заявление дипломат сделал утром 9 мая после того, как сотрудники дипмиссии посадили кусты сирени во дворе посольства РФ в американской столице.



«Развязанная дезинформационная кампания в ряде стран, в том числе, к сожалению – в Соединенных Штатах, когда пытаются принизить роль Советского союза в Победе, и слова о том, что СССР развязал войну, неприемлемы.



Кощунственно так говорить, особенно учитывая, что СССР потерял в той войне 27 миллионов человек. Мы не должны молчать, мы должны об этом говорить, но говорить спокойно, аргументировано, пытаться донести до простого американца, до простых людей в Европе и на всей Земле о том, что именно советский солдат освободил Европу», — сказал Антонов.



Ранее Белый дом в Instagram опубликовал видео, на котором президент США Дональд Трамп возлагает венок к Мемориалу Второй мировой войны. Запись сопровождалась подписью: «8 мая 1945 года США и Великобритания одержали победу над нацизмом. Американский дух всегда будет побеждать».



Такими заявлениями Белого дома, в которых игнорируется вклад СССР в Победу, нельзя мириться, считает официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Об этом она написала на своей странице в Facebook.



Слова Белого дома противоречат совместному заявлению президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, которое посвящено 75-летию встречи советских и американских солдат на Эльбе, отметила Захарова. Она подчеркнула, что в заявлении глав государств «говорится о примере объединения государств», в то время как в публикации Белого дома «из числа победителей исключены все, кроме двух».



Стоит отметить, что комитеты Совфеда по международным делам и по обороне на совместном заседании 29 апреля поддержали обращение палаты к парламентам и народам мира о недопустимости фальсификации истории Второй мировой войны и реабилитации нацизма.



Глава международного комитета СФ Константин Косачев уточнил, что документ еще будет дорабатываться. Предварительно, ближайшее заседание Совфеда состоится 20 мая. По словам сенатора, в документе сенаторы отмечают недопустимость искажения зарубежными политиками истории, касающейся Второй мировой войны.



«Такие действия аморальны, преступны по отношению к тем, кто отдал свою жизнь за освобождение земли от этого зла», — подчеркнул парламентарий.



В феврале нынешнего года президент России Владимир Путин на коллегии ФСБ заявил, что по мере того, как во всем мире будут развиваться цифровые технологии, будет возрастать и мощность информационного оружия.



«Нам нужно это не просто учитывать, а соответствующим образом, с опережением, строить свою работу по защите интересов России», — подчеркнул глава российского государства.



Чуть ранее министр обороны России Сергей Шойгу призвал коллег из стран СНГ противостоять тем, кто пытается переписать общую военную историю народов бывшего СССР, исказить события Великой Отечественной войны, сделать так, чтобы победившие в ней выглядели проигравшими.



Источник: gazeta.ru «Этот контент был удален по ошибке нашими автоматизированными инструментами выявления нарушений и теперь восстановлен. Мы приносим извинения пользователям за любые возникшие в связи с этим неудобства», — приводит ТАСС сообщение компании Facebook.Руководство соцсети допустило, что в этом случае произошла ошибка, и объяснило ее тем, что в условиях пандемии коронавируса COVID-19 большинство сотрудников не работают в офисе, и часть их функций сейчас выполняется специальными программами.Накануне посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов раскритиковал ряд западных СМИ и неправительственных общественных организаций за попытки переписать историю и лишить СССР статуса победителя во Второй мировой войне.Соответствующее заявление дипломат сделал утром 9 мая после того, как сотрудники дипмиссии посадили кусты сирени во дворе посольства РФ в американской столице.«Развязанная дезинформационная кампания в ряде стран, в том числе, к сожалению – в Соединенных Штатах, когда пытаются принизить роль Советского союза в Победе, и слова о том, что СССР развязал войну, неприемлемы.Кощунственно так говорить, особенно учитывая, что СССР потерял в той войне 27 миллионов человек. Мы не должны молчать, мы должны об этом говорить, но говорить спокойно, аргументировано, пытаться донести до простого американца, до простых людей в Европе и на всей Земле о том, что именно советский солдат освободил Европу», — сказал Антонов.Ранее Белый дом в Instagram опубликовал видео, на котором президент США Дональд Трамп возлагает венок к Мемориалу Второй мировой войны. Запись сопровождалась подписью: «8 мая 1945 года США и Великобритания одержали победу над нацизмом. Американский дух всегда будет побеждать».Такими заявлениями Белого дома, в которых игнорируется вклад СССР в Победу, нельзя мириться, считает официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Об этом она написала на своей странице в Facebook.Слова Белого дома противоречат совместному заявлению президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, которое посвящено 75-летию встречи советских и американских солдат на Эльбе, отметила Захарова. Она подчеркнула, что в заявлении глав государств «говорится о примере объединения государств», в то время как в публикации Белого дома «из числа победителей исключены все, кроме двух».Стоит отметить, что комитеты Совфеда по международным делам и по обороне на совместном заседании 29 апреля поддержали обращение палаты к парламентам и народам мира о недопустимости фальсификации истории Второй мировой войны и реабилитации нацизма.Глава международного комитета СФ Константин Косачев уточнил, что документ еще будет дорабатываться. Предварительно, ближайшее заседание Совфеда состоится 20 мая. По словам сенатора, в документе сенаторы отмечают недопустимость искажения зарубежными политиками истории, касающейся Второй мировой войны.«Такие действия аморальны, преступны по отношению к тем, кто отдал свою жизнь за освобождение земли от этого зла», — подчеркнул парламентарий.В феврале нынешнего года президент России Владимир Путин на коллегии ФСБ заявил, что по мере того, как во всем мире будут развиваться цифровые технологии, будет возрастать и мощность информационного оружия.«Нам нужно это не просто учитывать, а соответствующим образом, с опережением, строить свою работу по защите интересов России», — подчеркнул глава российского государства.Чуть ранее министр обороны России Сергей Шойгу призвал коллег из стран СНГ противостоять тем, кто пытается переписать общую военную историю народов бывшего СССР, исказить события Великой Отечественной войны, сделать так, чтобы победившие в ней выглядели проигравшими. Категории: в мире Ключевые слова: Facebook, Фейсбук, Знамя Победы — статья прочитана 157 раз Комментарии