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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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«Горжусь!» Бабушка Миллы Йовович была на войне медсестрой
Голливудская звезда гордится своим русским происхождением, своими предками, которые прошли Великую Отечественную войну.
В инстаграме она выложила фотографии своих близких, а также их боевых наград.
«Хочу всех поздравить с большим праздником, Днём Победы! 8 и 9 мая, соответственно, знаменуют конец Второй мировой войны как для союзников, так и для русской армии. В моей семье было много бойцов и солдат, которые сражались на войне. Это фотография моей бабушки Татьяны Поповой, которая поступила на медсестру на передовой, когда ей было всего 16 лет».
Бабушка Миллы закончила войну в Берлине. Ее муж, Александр Логинов, также прошел всю войну.
А другой дедушка звезды, Богдан Иовович, был в югославском партизанском отряде.
«Вы можете сказать, что я из длинного ряда бойцов, солдат и революционеров, и я очень горжусь своим наследием и удивительными людьми, из которых я родом. Когда дела идут плохо, я думаю о том, через что прошла моя бабушка, когда она была еще ребенком, и больше ничего не кажется таким сложным», - признается Иовович.
Как ранее писал «Рамблер», у актрисы и модели Миллы Йовович и ее мужа, режиссера Пола Андерсона растут три дочки.
Категории: культура
Ключевые слова: Милла Йовович
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