«Горжусь!» Бабушка Миллы Йовович была на войне медсестрой 🔊 Воспроизвести Милла Йовович поздравила всех своих поклонников с Днём Победы, сообщает msn.com со ссылкой на Рамблер.



Голливудская звезда гордится своим русским происхождением, своими предками, которые прошли Великую Отечественную войну.



В инстаграме она выложила фотографии своих близких, а также их боевых наград.



«Хочу всех поздравить с большим праздником, Днём Победы! 8 и 9 мая, соответственно, знаменуют конец Второй мировой войны как для союзников, так и для русской армии. В моей семье было много бойцов и солдат, которые сражались на войне. Это фотография моей бабушки Татьяны Поповой, которая поступила на медсестру на передовой, когда ей было всего 16 лет».



Бабушка Миллы закончила войну в Берлине. Ее муж, Александр Логинов, также прошел всю войну.



А другой дедушка звезды, Богдан Иовович, был в югославском партизанском отряде.



«Вы можете сказать, что я из длинного ряда бойцов, солдат и революционеров, и я очень горжусь своим наследием и удивительными людьми, из которых я родом. Когда дела идут плохо, я думаю о том, через что прошла моя бабушка, когда она была еще ребенком, и больше ничего не кажется таким сложным», - признается Иовович.



Как ранее писал «Рамблер», у актрисы и модели Миллы Йовович и ее мужа, режиссера Пола Андерсона растут три дочки. Голливудская звезда гордится своим русским происхождением, своими предками, которые прошли Великую Отечественную войну.В инстаграме она выложила фотографии своих близких, а также их боевых наград.«Хочу всех поздравить с большим праздником, Днём Победы! 8 и 9 мая, соответственно, знаменуют конец Второй мировой войны как для союзников, так и для русской армии. В моей семье было много бойцов и солдат, которые сражались на войне. Это фотография моей бабушки Татьяны Поповой, которая поступила на медсестру на передовой, когда ей было всего 16 лет».Бабушка Миллы закончила войну в Берлине. Ее муж, Александр Логинов, также прошел всю войну.А другой дедушка звезды, Богдан Иовович, был в югославском партизанском отряде.«Вы можете сказать, что я из длинного ряда бойцов, солдат и революционеров, и я очень горжусь своим наследием и удивительными людьми, из которых я родом. Когда дела идут плохо, я думаю о том, через что прошла моя бабушка, когда она была еще ребенком, и больше ничего не кажется таким сложным», - признается Иовович.Как ранее писал «Рамблер», у актрисы и модели Миллы Йовович и ее мужа, режиссера Пола Андерсона растут три дочки. Категории: культура Ключевые слова: Милла Йовович — статья прочитана 129 раз Комментарии