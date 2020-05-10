День Победы отметили и в Шяуляй 🔊 Воспроизвести







75-летие победы над гитлеровскими извергами на неофициальном уровне было отмечено во многих городах Литвы, в том числе и в Шяуляй.



Ветераны и жители Шяуляй 9 Мая почтили память и подвиг советских воинов: возложили цветы, поставили свечи на захоронении героев, освобождавших город от фашистских захватчиков.



В этот великий День Победы воинский мемориал в центре Шяуляя после реконструкции освятил отец Олег.



Давние друзья "Обзора" Надежда Бессараб и Олег Штельман прислали фотографии, на которых запечатлён мемориальный комплекс памяти советских воинов в центре города.



Хотя страничка календаря, на которой напечатано "9 мая" уже перевернута, люди продолжают нести цветы к памятникам воинов-победителей, солдат-освободителей, тем самым доказывая искренность чувств всех тех, кто понимает, какой ценой завоёвано счастье, в том числе и тех, кто сегодня тужится, дабы вырвать эти страницы из памяти народной. 75-летие победы над гитлеровскими извергами на неофициальном уровне было отмечено во многих городах Литвы, в том числе и в Шяуляй.Ветераны и жители Шяуляй 9 Мая почтили память и подвиг советских воинов: возложили цветы, поставили свечи на захоронении героев, освобождавших город от фашистских захватчиков.В этот великий День Победы воинский мемориал в центре Шяуляя после реконструкции освятил отец Олег.Давние друзья "Обзора" Надежда Бессараб и Олег Штельман прислали фотографии, на которых запечатлён мемориальный комплекс памяти советских воинов в центре города.Хотя страничка календаря, на которой напечатано "9 мая" уже перевернута, люди продолжают нести цветы к памятникам воинов-победителей, солдат-освободителей, тем самым доказывая искренность чувств всех тех, кто понимает, какой ценой завоёвано счастье, в том числе и тех, кто сегодня тужится, дабы вырвать эти страницы из памяти народной.







Инф. "Обзора"

Свои чувства люди выражают не только цветами. Отец Олег посвятил Дню Победы песню. Инф. «Обзора» Категории: в странах Балтии, история Ключевые слова: Шяуляй, День Победы, Олег Штельман География: Литва, Шяуляй — статья прочитана 266 раз Комментарии