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День Победы отметили и в Шяуляй





75-летие победы над гитлеровскими извергами на неофициальном уровне было отмечено во многих городах Литвы, в том числе и в Шяуляй.

Ветераны и жители Шяуляй 9 Мая почтили память и подвиг советских воинов: возложили цветы, поставили свечи на захоронении героев, освобождавших город от фашистских захватчиков.

В этот великий День Победы воинский мемориал в центре Шяуляя после реконструкции освятил отец Олег.

Давние друзья "Обзора" Надежда Бессараб и Олег Штельман прислали фотографии, на которых запечатлён мемориальный комплекс памяти советских воинов в центре города.

Хотя страничка календаря, на которой напечатано "9 мая" уже перевернута, люди продолжают нести цветы к памятникам воинов-победителей, солдат-освободителей, тем самым доказывая искренность чувств всех тех, кто понимает, какой ценой завоёвано счастье, в том числе и тех, кто сегодня тужится, дабы вырвать эти страницы из памяти народной.
Свои чувства люди выражают не только цветами. Отец Олег посвятил Дню Победы песню.



Инф. "Обзора"
Инф. «Обзора»
Категории: в странах Балтии, история
Ключевые слова: Шяуляй, День Победы, Олег Штельман
География: Литва, Шяуляй
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добавлена сегодня, 10 мая, 09:22

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