День Победы отметили и в Шяуляй

75-летие победы над гитлеровскими извергами на неофициальном уровне было отмечено во многих городах Литвы, в том числе и в Шяуляй.
Ветераны и жители Шяуляй 9 Мая почтили память и подвиг советских воинов: возложили цветы, поставили свечи на захоронении героев, освобождавших город от фашистских захватчиков.
В этот великий День Победы воинский мемориал в центре Шяуляя после реконструкции освятил отец Олег.
Давние друзья "Обзора" Надежда Бессараб и Олег Штельман прислали фотографии, на которых запечатлён мемориальный комплекс памяти советских воинов в центре города.
Хотя страничка календаря, на которой напечатано "9 мая" уже перевернута, люди продолжают нести цветы к памятникам воинов-победителей, солдат-освободителей, тем самым доказывая искренность чувств всех тех, кто понимает, какой ценой завоёвано счастье, в том числе и тех, кто сегодня тужится, дабы вырвать эти страницы из памяти народной.
Инф. «Обзора»
Категории: в странах Балтии, история
Ключевые слова: Шяуляй, День Победы, Олег Штельман