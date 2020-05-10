SCMP: Китай намерен продать часть госдолга США и обвалить доллар 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Алексей Сухоруков



Китай может начать продавать ценные бумаги США и таким образом спровоцировать падение курса доллара, пишет



Как отмечает издание, Пекин является держателем 1,1 триллиона долларов американских гособлигаций и рассматривает возможность сокращения китайских вложений в ценные бумаги казначейства США — в ответ на вновь усилившуюся напряженность в сфере двусторонних торговых отношений и "словесную войну" между странами из-за пандемии COVID-19.



"Это, в свою очередь, может создать проблемы для рынка гособлигаций США, так как Вашингтон значительно наращивает выпуск новых ценных бумаг для финансирования ряда программ по борьбе с пандемией и связанным с ней экономическим ущербом", — говорится в материале. Китай может начать продавать ценные бумаги США и таким образом спровоцировать падение курса доллара, пишет РИА Новости со ссылкой на South China Morning Post.Как отмечает издание, Пекин является держателем 1,1 триллиона долларов американских гособлигаций и рассматривает возможность сокращения китайских вложений в ценные бумаги казначейства США — в ответ на вновь усилившуюся напряженность в сфере двусторонних торговых отношений и "словесную войну" между странами из-за пандемии COVID-19."Это, в свою очередь, может создать проблемы для рынка гособлигаций США, так как Вашингтон значительно наращивает выпуск новых ценных бумаг для финансирования ряда программ по борьбе с пандемией и связанным с ней экономическим ущербом", — говорится в материале. Аналитики отмечают, что этот рискованный шаг нанесет ущерб репутации Соединенных Штатов и поставит под вопрос их способность платить по счетам инвесторам по всему миру.



При этом авторы статьи подчеркивают, что подобные радикальные шаги рассматриваются Пекином как крайние меры и китайское руководство вначале попытается надавить на Вашингтон другими способами.



Кроме того, как рассказал изданию главный экономист Deloitte China Сюй Ситао, в Китае и России говорят о возможности отказаться от использования американского доллара, который правительство США "использует в качестве оружия" на мировом рынке.



Соединенные Штаты неоднократно обвиняли Китай в "сокрытии" данных по ситуации с коронавирусом. Как говорил госсекретарь Майк Помпео, Пекин якобы намеренно не сообщал о распространении инфекции и проводил "кампанию по дезинформации". По его словам, существует большое количество доказательств этого, а некоторые из них находятся в открытом доступе. Американский госсекретарь добавил, что со временем Вашингтон накажет "виновных в этом".



Глава Белого дома Дональд Трамп, в свою очередь, заявлял, что Вашингтон рассматривает версию о том, что новый тип коронавируса был создан искусственным способом в Ухане. При этом китайские власти не раз подчеркивали, что с самого начала эпидемии заняли открытую и ответственную позицию касательно информирования мировой общественности о распространении инфекции.



Пандемия нового коронавируса охватила почти все страны мира. По данным ВОЗ, им заражены более 3,7 миллиона человек, из которых почти 260 тысяч умерли. РИА Новости Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: США, Китай, санкции, торговля, пошлины — статья прочитана 177 раз Комментарии