SCMP: Китай намерен продать часть госдолга США и обвалить доллар

Китай может начать продавать ценные бумаги США и таким образом спровоцировать падение курса доллара, пишет РИА Новости со ссылкой на South China Morning Post.
Как отмечает издание, Пекин является держателем 1,1 триллиона долларов американских гособлигаций и рассматривает возможность сокращения китайских вложений в ценные бумаги казначейства США — в ответ на вновь усилившуюся напряженность в сфере двусторонних торговых отношений и "словесную войну" между странами из-за пандемии COVID-19.
"Это, в свою очередь, может создать проблемы для рынка гособлигаций США, так как Вашингтон значительно наращивает выпуск новых ценных бумаг для финансирования ряда программ по борьбе с пандемией и связанным с ней экономическим ущербом", — говорится в материале.
Аналитики отмечают, что этот рискованный шаг нанесет ущерб репутации Соединенных Штатов и поставит под вопрос их способность платить по счетам инвесторам по всему миру.
При этом авторы статьи подчеркивают, что подобные радикальные шаги рассматриваются Пекином как крайние меры и китайское руководство вначале попытается надавить на Вашингтон другими способами.
Кроме того, как рассказал изданию главный экономист Deloitte China Сюй Ситао, в Китае и России говорят о возможности отказаться от использования американского доллара, который правительство США "использует в качестве оружия" на мировом рынке.
Соединенные Штаты неоднократно обвиняли Китай в "сокрытии" данных по ситуации с коронавирусом. Как говорил госсекретарь Майк Помпео, Пекин якобы намеренно не сообщал о распространении инфекции и проводил "кампанию по дезинформации". По его словам, существует большое количество доказательств этого, а некоторые из них находятся в открытом доступе. Американский госсекретарь добавил, что со временем Вашингтон накажет "виновных в этом".
Глава Белого дома Дональд Трамп, в свою очередь, заявлял, что Вашингтон рассматривает версию о том, что новый тип коронавируса был создан искусственным способом в Ухане. При этом китайские власти не раз подчеркивали, что с самого начала эпидемии заняли открытую и ответственную позицию касательно информирования мировой общественности о распространении инфекции.
Пандемия нового коронавируса охватила почти все страны мира. По данным ВОЗ, им заражены более 3,7 миллиона человек, из которых почти 260 тысяч умерли.
При этом авторы статьи подчеркивают, что подобные радикальные шаги рассматриваются Пекином как крайние меры и китайское руководство вначале попытается надавить на Вашингтон другими способами.
Кроме того, как рассказал изданию главный экономист Deloitte China Сюй Ситао, в Китае и России говорят о возможности отказаться от использования американского доллара, который правительство США "использует в качестве оружия" на мировом рынке.
Соединенные Штаты неоднократно обвиняли Китай в "сокрытии" данных по ситуации с коронавирусом. Как говорил госсекретарь Майк Помпео, Пекин якобы намеренно не сообщал о распространении инфекции и проводил "кампанию по дезинформации". По его словам, существует большое количество доказательств этого, а некоторые из них находятся в открытом доступе. Американский госсекретарь добавил, что со временем Вашингтон накажет "виновных в этом".
Глава Белого дома Дональд Трамп, в свою очередь, заявлял, что Вашингтон рассматривает версию о том, что новый тип коронавируса был создан искусственным способом в Ухане. При этом китайские власти не раз подчеркивали, что с самого начала эпидемии заняли открытую и ответственную позицию касательно информирования мировой общественности о распространении инфекции.
Пандемия нового коронавируса охватила почти все страны мира. По данным ВОЗ, им заражены более 3,7 миллиона человек, из которых почти 260 тысяч умерли.