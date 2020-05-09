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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Путин заявил, что Россия будет помнить вклад союзников по коалиции в разгром фашизма
Россия не забудет тот вклад, который внесли союзники по антигитлеровской коалиции в разгром нацизма. Будет помнить и обо всех, кто боролся в подполье, и миллионах людей, которые погибли. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, сообщает ЛАЙФ.
Российский лидер в 75-ю годовщину освобождения Европы от национал-социализма обратился с посланием к австрийскому народу и направил поздравительные телеграммы президенту США Дональду Трампу, лидеру Франции Эмманюэлю Макрону и премьер-министру Великобритании Борису Джонсону. В своём послании российский лидер подчеркнул, что Великая Отечественная была навязана Советскому Союзу.
— Весной 1945 года советские войска штурмом взяли Берлин. Они шли к этой цели почти четыре года, через ад самой кровопролитной в истории человечества войны. Им не нужна была эта война, они не хотели её, она была навязана Советскому Союзу. Нацисты напали вероломно, исподтишка, в один миг перечеркнули мирную, спокойную жизнь нашей страны и её многонационального народа, — отметил российский лидер.
life.ru
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