Си Цзиньпин: Китай готов с Россией отстаивать итоги Второй мировой войны 🔊 Воспроизвести Reuters



Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Китай готов с Россией отстаивать итоги Второй мировой войны. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.



«Являясь основными державами — победителями во Второй мировой войне и постоянными членами Совета Безопасности ООН, КНР и Россия несут на своих плечах задачу отстаивания глобального мира, на наши страны возложена особая миссия — содействовать развитию и прогрессу человечества», — приводит



Он отметил, что «Китай готов следовать сообща с Россией, твёрдо отстаивать итоги победы во Второй мировой войне и защищать международную справедливость, поддерживать и претворять в жизнь принципы многосторонности, всегда быть поборником мира во всём мире, вносить вклад в глобальное развитие и защищать миропорядок». Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Китай готов с Россией отстаивать итоги Второй мировой войны. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.«Являясь основными державами — победителями во Второй мировой войне и постоянными членами Совета Безопасности ООН, КНР и Россия несут на своих плечах задачу отстаивания глобального мира, на наши страны возложена особая миссия — содействовать развитию и прогрессу человечества», — приводит RT со ссылкой на ТАСС его слова.Он отметил, что «Китай готов следовать сообща с Россией, твёрдо отстаивать итоги победы во Второй мировой войне и защищать международную справедливость, поддерживать и претворять в жизнь принципы многосторонности, всегда быть поборником мира во всём мире, вносить вклад в глобальное развитие и защищать миропорядок». russian.rt.com Категории: политика, в мире, история Ключевые слова: Германия, Россия, война, Китай, история, память — статья прочитана 179 раз Комментарии