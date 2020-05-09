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Си Цзиньпин: Китай готов с Россией отстаивать итоги Второй мировой войны
Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Китай готов с Россией отстаивать итоги Второй мировой войны. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
«Являясь основными державами — победителями во Второй мировой войне и постоянными членами Совета Безопасности ООН, КНР и Россия несут на своих плечах задачу отстаивания глобального мира, на наши страны возложена особая миссия — содействовать развитию и прогрессу человечества», — приводит RT со ссылкой на ТАСС его слова.
Он отметил, что «Китай готов следовать сообща с Россией, твёрдо отстаивать итоги победы во Второй мировой войне и защищать международную справедливость, поддерживать и претворять в жизнь принципы многосторонности, всегда быть поборником мира во всём мире, вносить вклад в глобальное развитие и защищать миропорядок».
russian.rt.com
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