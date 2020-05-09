Нить времён и поколений 🔊 Воспроизвести







Из-за коронавируса непременная часть празднования Дня Победы в Вильнюсе в этот раз растянулась на несколько дней. Люди поодиночке и небольшими группами приходили к могилам павших советских воинов, чтобы положить на гранитные плиты цветы как дань памяти, свидетельство того, что мы помним, какой ценой завоёваны наши мирные сегодняшние дни, не хотим слепо подчиняться тем, кто в угоду сиюминутным политическим интересам мажет дёгтем память лежащих на Антакальнисском воинском мемориале солдат Красной Армии.



А для некоторых это ещё и святая обязанность - прийти на Антакальнисское кладбище, положить цветы на могилы не только от своего имени, но и от тех, кто не может этого сделать сам, поскольку находится за тысячи километров от литовской столицы.



Один из них - житель Вильнюса Сергей Бусарев ежегодно приходит к могиле лётчиков, чтобы их потомки, с кем ему удалось связаться, могли хотя бы так, через интернет, мысленно прикоснуться к обелиску, поклониться своему Солдату.







Коллаж Валерия Иванова, Вильнюс Из-за коронавируса непременная часть празднования Дня Победы в Вильнюсе в этот раз растянулась на несколько дней. Люди поодиночке и небольшими группами приходили к могилам павших советских воинов, чтобы положить на гранитные плиты цветы как дань памяти, свидетельство того, что мы помним, какой ценой завоёваны наши мирные сегодняшние дни, не хотим слепо подчиняться тем, кто в угоду сиюминутным политическим интересам мажет дёгтем память лежащих на Антакальнисском воинском мемориале солдат Красной Армии.А для некоторых это ещё и святая обязанность - прийти на Антакальнисское кладбище, положить цветы на могилы не только от своего имени, но и от тех, кто не может этого сделать сам, поскольку находится за тысячи километров от литовской столицы.Один из них - житель Вильнюса Сергей Бусарев ежегодно приходит к могиле лётчиков, чтобы их потомки, с кем ему удалось связаться, могли хотя бы так, через интернет, мысленно прикоснуться к обелиску, поклониться своему Солдату. Инф. «Обзора» Категории: история, в странах Балтии Ключевые слова: Сергей Бусарев География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 215 раз Комментарии