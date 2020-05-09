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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Посольство РБ в Литве считает необходимым отметить
В связи с появившимися оценками ряда официальных лиц Литвы о целесообразности проведения парада 9 мая в г.Минске Посольство считает необходимым отметить, что в нашей жизни и истории есть события, которые объединяют разные поколения и народы общей памятью.
День Победы – это дата, которая связывает всех нас общей болью утрат и осознанием того, что трагедия войны не должна никогда повториться.
Каждый третий белорус отдал свою жизнь ради свободного и мирного будущего и в память о них мы должны прожить свою жизнь достойно. Сегодня именно от нашего поколения зависит, как мы сохраним эту священную память, передадим ее нашим детям и внукам.
Каждому из нас есть, кому поклониться и отдать дань памяти в День Победы – не символично, а искренне, со слезами на глазах и с благодарностью. Этот праздник и мероприятия, которые традиционно приурочены к празднованию Победы в Беларуси, будут всегда занимать в наших сердцах особое место. Для нас важно сохранить память об уроках нашей истории для будущих поколений, которым есть, кем гордиться, говорится в сообщении, опубликованном 8 мая на сайте посольства.
Категории: политика, в странах Балтии
Ключевые слова: Литва, Минск, посольство, П арад
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Парад в Минске в связи с 75летием ПОБЕДЫ глоток свежего воздуха.