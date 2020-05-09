Крымские спасатели водрузили Знамя Победы на вершину Ай-Петри 🔊 Воспроизвести Знамя Победы на горе Сокол (Судак). Фото: Пресс-служба МЧС по Республике Крым







Альпинисты спасательного отряда «Крым-Спас» водрузили на вершину горы Ай-Петри под Ялтой Знамя Победы. Об этом 9 мая сообщил глава



«Несмотря на сложные погодные условия, спасатели в очередной раз водрузили на «зубцах» горы Ай-Петри красное знамя», — сообщил Шахов.



По его словам, традиция устанавливать в горах Знамя Победы (копию штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии) возникла более 30 лет назад.



- По легенде, которая передается среди местных жителей, партизаны однажды подняли на горе Ай-Петри красный флаг, и фашисты, не имея возможности его снять, просто расстреливали его из оружия, - рассказал министр. - Отсюда и родилась традиция в День Победы ежегодно водружать на вершине Знамя Победы. Альпинисты спасательного отряда «Крым-Спас» водрузили на вершину горы Ай-Петри под Ялтой Знамя Победы. Об этом 9 мая сообщил глава МЧС Крыма Сергей Шахов.«Несмотря на сложные погодные условия, спасатели в очередной раз водрузили на «зубцах» горы Ай-Петри красное знамя», — сообщил Шахов.По его словам, традиция устанавливать в горах Знамя Победы (копию штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии) возникла более 30 лет назад.- По легенде, которая передается среди местных жителей, партизаны однажды подняли на горе Ай-Петри красный флаг, и фашисты, не имея возможности его снять, просто расстреливали его из оружия, - рассказал министр. - Отсюда и родилась традиция в День Победы ежегодно водружать на вершине Знамя Победы.



Всего же сотрудники "Крым-Спаса", как сообщила пресс-служба республиканского МЧС, установили на шести горных вершинах республики Знамена Победы.



Акция в честь 75-летия Великой Победы прошла на вершинах гор Ай-Петри, Эчки-Даг, Сокол, Саблу-Кая, Ак-Кая (Белая Скала) и Чатыр-Даг, сообщает



Знамя Победы на вершине Ак-Кая (Белая Скала). Высота 325 метров над уровнем моря. Фото: Пресс-служба МЧС по Республике Крым







Некоторые памятники расположены в труднодоступных горных местах, как, например, могила партизана Глобина на хребте Бурма, памятники солдатам, погибшим при высадке Судакского десанта, на горе Каршитерс и в бухте Капсель, памятники погибшим партизанам в урочище Ай-Валык и молодым партизанам Старого Крыма на горе Бурус.



Глава регионального МЧС отметил, что сотрудники "Крым-Спаса" с 2015 года ухаживают за десятью памятными местами Великой Отечественной войны в труднодоступной и удаленной местности.



Ровно в 10 часов флаг Победы водружен на зубцах Ай-Петринской яйлы, на высоте 1234 метра. Фото: Пресс-служба МЧС по Республике Крым По словам Шахова, также в преддверии 75-летия Победы сотрудники крымского МЧС отремонтировали и облагородили более 40 памятных мест Великой Отечественной войны в Симферопольском, Белогорском, Бахчисарайском, Ленинском, Красноперекопском, Советском, Раздольненском, Нижнегорском, Кировском и Черноморском районах, а также в Судаке и Феодосии.Всего же сотрудники "Крым-Спаса", как сообщила пресс-служба республиканского МЧС, установили на шести горных вершинах республики Знамена Победы.Акция в честь 75-летия Великой Победы прошла на вершинах гор Ай-Петри, Эчки-Даг, Сокол, Саблу-Кая, Ак-Кая (Белая Скала) и Чатыр-Даг, сообщает "Российская газета". Некоторые памятники расположены в труднодоступных горных местах, как, например, могила партизана Глобина на хребте Бурма, памятники солдатам, погибшим при высадке Судакского десанта, на горе Каршитерс и в бухте Капсель, памятники погибшим партизанам в урочище Ай-Валык и молодым партизанам Старого Крыма на горе Бурус.Глава регионального МЧС отметил, что сотрудники "Крым-Спаса" с 2015 года ухаживают за десятью памятными местами Великой Отечественной войны в труднодоступной и удаленной местности. Категории: в России Ключевые слова: Крым, знамя, Сергей Шахов — статья прочитана 189 раз Комментарии