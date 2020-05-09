Глава правительства Грузии прокомментировал отзыв посла с Украины

Грузия отозвала посла с Украины, чтобы защитить отношения между странами от «авантюристов». Об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, сообщает 9 мая ТАСС.
«Мы отозвали посла лишь для того, чтобы пройти с ним консультации о том, как защитить эти отношения от авантюристов», — рассказал он.
Гахария отметил, что стратегическое партнёрство между Украиной и Грузией сохраняется, несмотря на старания «авантюрных политиков, которые, к сожалению, из-за своих личных непонятных амбиций и эго рискуют нашими отношениями», сообщает ИА REGNUM
Примечательно, что грузинский премьер не стал уточнять, кого же он имеет в виду, говоря об авантюристах.