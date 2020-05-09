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Глава правительства Грузии прокомментировал отзыв посла с Украины

М.Саакашвили с единомышленниками в Вильнюсе. Фото из архива "Обзора". Автор - Виктор Грецкас




Грузия отозвала посла с Украины, чтобы защитить отношения между странами от «авантюристов». Об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, сообщает 9 мая ТАСС.

«Мы отозвали посла лишь для того, чтобы пройти с ним консультации о том, как защитить эти отношения от авантюристов», — рассказал он.

Гахария отметил, что стратегическое партнёрство между Украиной и Грузией сохраняется, несмотря на старания «авантюрных политиков, которые, к сожалению, из-за своих личных непонятных амбиций и эго рискуют нашими отношениями», сообщает ИА REGNUM

Примечательно, что грузинский премьер не стал уточнять, кого же он имеет в виду, говоря об авантюристах.
Категории: в Европе
Ключевые слова: Украина, Грузия, Саакашвили, Михаил Саакашвили, аванторист
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добавлена сегодня, 9 мая, 15:00

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