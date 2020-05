В США нашли способ определять личность людей, носящих маски 🔊 Воспроизвести Фото "Обзора"







Искусственный интеллект сможет распознать личность человека, носящего маску, по одним лишь глазам. Соответствующую разработку представила компания Rank One, 8 мая сообщает портал One Zero.



Новая форма определения личности по лицу получила название периокулярного распознания. По словам сотрудников компании, в рамках этого метода применяются абсолютно новые алгоритмы распознания личности — на основе глаз и бровей человека.



Как и в случае традиционных систем распознавания лиц, определенное беспокойство вызывает точность распознания лиц. В идеальных условиях система не способна распознать сходства человека с имеющимися у нее данными в 1,5% случаев, в обычных же условиях этот показатель может достигать 15%.



По данным издания, на сегодняшний день сложно сказать, сколько компаний и правительственных организаций в США используют разработки Rank One, поскольку эти технологии перепродаются компаниями, имеющими связи с полицейскими департаментами и федеральными агентствами.



