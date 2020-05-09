Вину за Холокост в Литве пытаются возложить… на Россию 🔊 Воспроизвести На фото: Освенцим. Вход на территорию бывшего концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау (Фото: Наталия Федосенко/ТАСС)



Такого еще не было: два активных депутата Cейма Литвы от партии консерваторов — Лауринас Кащюнас и Аудронюс Ажубалис — в своей декларации против России попытались возложить на нее вину… за Холокост.



Прибалтийские политики с ожесточением пытаются приравнять СССР к гитлеровской Германии. Это у них — латентное желание, иногда обостряющееся в преддверии 9 мая, особенно сейчас, в канун великой даты 75-летия Победы над фашизмом. Но такого, чтобы обвинить Советский Союз, спасший евреев от гибели, в причастности к Холокосту… Это что-то новое в пропагандистской информационной войне.



Напомним: только в Литве пособники нацистов уничтожили, по разным оценкам, от 200 до 240 тысяч. Глава Ассоциации литовских евреев Израиля Арье Бен-Ари Гродзенски заявил: «Ни в какой другой стране не было уничтожено такое большое количестве евреев в процентном соотношении: 95% еврейского населения было убито во время Холокоста». Прибалтийские политики с ожесточением пытаются приравнять СССР к гитлеровской Германии. Это у них — латентное желание, иногда обостряющееся в преддверии 9 мая, особенно сейчас, в канун великой даты 75-летия Победы над фашизмом. Но такого, чтобы обвинить Советский Союз, спасший евреев от гибели, в причастности к Холокосту… Это что-то новое в пропагандистской информационной войне.Напомним: только в Литве пособники нацистов уничтожили, по разным оценкам, от 200 до 240 тысяч. Глава Ассоциации литовских евреев Израиля Арье Бен-Ари Гродзенски заявил: «Ни в какой другой стране не было уничтожено такое большое количестве евреев в процентном соотношении: 95% еврейского населения было убито во время Холокоста».



Все же до сих пор никто не отрицал участия пособников нацистов в Холокосте, который начался сразу с приходом гитлеровцев. 25—29 июня 1941 года в Каунасе пособники нацистов уничтожили в гараже «Летукис» несколько десятков евреев. Всего в эти дни только в Каунасе убили около 4 тысяч евреев. СМИ рассказывают, как одному из них отпилили голову на глазах жены и детей, голову выставили с надписью: «Это то, что мы сделаем со всеми евреями». Самым массовым местом расправ была окраина Вильнюса — Панеряй, где уничтожали не только евреев, но и людей других национальностей, советских военнопленных. Сейчас здесь мемориал.



На официальном уровне Литва не отрицала вины своих пособников нацистов. В бытность президентом бывший лидер местной компартии Альгирдас Бразаускас произнес слова покаяния во время визита в Израиль. Литовские радикалы ругали его за это.



Нынешний президент Литвы Гитанас Науседа в этом январе принял участие в памятных мероприятиях в Польше, посвященных 75-й годовщине освобождения узников концлагеря Освенцим, куда, кстати, не пригласили Владимира Путина, хотя именно советские воины их освободили, да и только благодаря СССР Гитлер не смог реализовать свой план уничтожения народов, включая славян, которых погибло больше всех, евреев и людей других национальностей. Президент Литвы сказал, что приехал в Освенцим, «чтобы выразить искреннее уважение миллионам евреев, чьи жизни унес Холокост в годы Второй мировой войны». «Я также склоняю голову перед памятью более чем двухсот тысяч жертв нашего народа. Это трагедия всего мира и Литвы. Мы не можем воскресить невинных жертв, не можем облегчить боль их близких. Мы можем лишь сохранить память о тех людях и стремиться к исторической справедливости», — заявил Гитанас Науседа. При этом ранее он все же отказался от поездки в Израиль, где проходил Всемирный форум памяти жертв Холокоста, но послал туда спикера сейма Виктораса Пранцкетиса.



При этом Литва, как и ее соседи — Латвия и Эстония — всячески пытаются взвалить вину за развязывание Второй мировой войны на СССР, утверждая, будто Россия переписывает историю. Сейм Литвы принимает резолюции. Президенты Литвы, Латвии и Эстонии на днях выступили с заявлением, в котором утверждают, будто Россия фальсифицирует историю, умаляя роль СССР в развязывании Второй мировой войны. «Искажение обусловивших начало Второй мировой войны исторических событий и последовавший после войны передел Европы представляют собой достойную сожаления попытку сфальсифицировать историю и подвергнуть сомнению фундамент современного миропорядка, основанного на правилах», — говорится в их заявлении.



Но напомним: ранее на саммите СНГ в Санкт-Петербурге Владимир Путин, оценивая резолюцию Европарламента, приравнявшую советский режим к нацизму и фашизму, заявил, что пакт Молотова — Риббентропа был последним в ряду аналогичных документов, подписанных европейскими странами, заинтересованными в сохранении мира. Президент назвал эти документы с датами и страны, которые их подписали с гитлеровской Германией: Польша, Великобритания, Франция, Литовская Республика, Латвия. «Польша взяла на себя роль подстрекателя», — заявил, в частности, Владимир Путин. Он напомнил, что именно фашистская Германия напала на Польшу и СССР. А польские власти вели с Гитлером беседы и преследовали корыстные непомерные амбиции, в итоге подставив свой народ под военную машину Германии и способствовав началу Второй мировой войны, подвел итог президент России.



Попытки переписать историю опроверг в канун 75-летия Победы над фашизмом министр иностранных дел Германии Хайко Маас, выступив в журнале «Шпигель» и морально отхлестав всех таких переписчиков. «Попытки бесчестным образом переписать историю, снова и снова предпринимаемые в последние месяцы, требуют от нас четкого прояснения позиции, которого вообще-то не должно бы требоваться перед лицом неоспоримых исторических фактов: только Германия развязала Вторую мировую войну своим нападением на Польшу. И только Германия несет ответственность за преступления против человечности, совершенные во время Холокоста. Тот, кто высказывает в этом сомнения и заставляет считать другие народы соучастниками, совершает несправедливость по отношению к жертвам. Тот превращает историю в инструмент и раскалывает Европу».



В каком-то смысле такое заявление «обеляет» пособников нацистов, участвовавших к Холокосте, но все же не отрицает их участия в убийствах. И ставит крест на приравнивании СССР к гитлеровской Германии, утверждениях о вине Советского Союза в развязывании Второй мировой войны.



Но что же заявили литовские парламентарии Лауринас Кащюнас и Аудронюс Ажубалис, не согласовавшие свое заявление ни с главой МИД Германии, ни даже с Дональдом Трампом: президенты США и России приняли совместное заявление по случаю 75-летия встречи войск СССР и США на Эльбе."Дух Эльбы" является примером того, как наши страны могут отложить в сторону противоречия, выстроить доверие и сотрудничать во имя общей цели", — говорится в нем.



Лауринас Кащюнас и Аудронюс Ажубалис предложили сейму вписать в список памятных дней 17 сентября, который назвали… Днем агрессии СССР против Европы. 17 сентября 1939 года Советский Союз вошёл в Виленский край и Вильно, которые в тот момент находились под оккупацией Польши, отнявшей его у Литвы в 1920 году с «подачи» маршала Юзефа Писудского — сюда вторглись войска польского генерала Люциана Желиговского. А 10 октября 1939 года Советский Союз вернул Вильно и Виленский край Литве в рамках сотрудничества по договору о взаимопомощи. Такими были последствия пакта Молотова-Риббентропа для Литвы. Но Кащюнас заявил сейчас агентству BNS: «17 сентября по сговору с нацистской Германией в рамках Пакта Молотова-Риббентропа Советский Союз напал на Польшу. Это было нападение против Европы. Этот день будет напоминать о том, что тогда коммунизм и нацисты были на одной стороне». И вот что говорится в документе, предложенном сейму: «В отличие от потерпевшей поражение Германии Россия, которая объявила себя правопреемницей СССР, до сих пор не признает свою вину за начало войны и совершенные во время войны преступления. Вину за Холокост, который совершали при сотрудничестве с нацистами, этнические чистки, ссылки жителей, убийства политических оппонентов и др. сваливают на порабощенные тогда советской и нацистской властью народы, включая литовцев, латышей, эстонцев, поляков и украинцев. Такое сваливание вины искажает историческую правду, вводит в заблуждение и наносит вред имиджу этих стран в мире».



Россия «сваливает» вину за Холокост!!!



Хотелось бы думать, что это «случайный» выпад радикалов. Но на самом деле прослеживается систематический подход. Аудронюс Ажубалис был главой МИД Литвы, и однажды заявил, будто СССР скрывал правду о Холокосте. Дипломат имел в виду, что надписи на памятнике в мемориале советского периода в Панеряе говорили об убийствах советских граждан, а евреи не упоминались. Но Ажубалис не стал напоминать, что в советский период, который ныне именуется в Литве «советской оккупацией», в рамках реализации концепции дружбы народов, интернационализма, компартия пыталась замолчать преступления представителей «братских народов». Иначе на памятнике пришлось бы написать, что 200 тысяч евреев убиты литовцами — пособниками нацистов, либо, если это не написать, все равно встал бы вопрос о том, кто же их убил?



И еще один серьезный сигнал. В январе этого года парламентарий от правящего в Литве Союза крестьян и «зелёных» Арунас Гумуляускас подготовил проект постановления сейма о том, что «Литва и литовский народ не участвовали в Холокосте». По его словам, Литва была оккупирована нацистами, поэтому республика не несет ответственность за массовые убийства евреев.



Директор израильского Центра Симона Визенталя, «охотник за нацистами» Эфраим Зурофф назвал точку зрения литовского парламентария «надругательством» и «финальным этапом длительных попыток обелить массовое соучастие литовцев» в Холокосте. Глава Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт заявил, что этот документ «направлен на то, чтобы отрицать участие граждан Литвы в Холокосте». «Это прямое оскорбление сотен тысяч литовских евреев, убийствам которых способствовали и к которым подстрекали литовские политические и военные лидеры, а также местное литовское население», — сказал Пинхас Гольдшмидт. «Переписывание истории ради политической выгоды недопустимо, и мы призываем парламент Литвы немедленно отозвать этот законопроект», — заявил он.



Пока официальные власти, сейм Литвы не переступили эту — очередную «красную линию» в попытках переписать историю. Но системность в подходах к вопросам об истории Холокоста настораживает.



Источник: svpressa.ru Никогда никаких сомнений тут не было. Но когда в 2016 года литовская писательница Рута Ванагайте написала книгу «Свои», показав истинный масштаб расправ в Литве с евреями и массовое участие в этой трагедии местных жителей, от нее отвернулись многие политики, а сама она подверглась обструкции.Все же до сих пор никто не отрицал участия пособников нацистов в Холокосте, который начался сразу с приходом гитлеровцев. 25—29 июня 1941 года в Каунасе пособники нацистов уничтожили в гараже «Летукис» несколько десятков евреев. Всего в эти дни только в Каунасе убили около 4 тысяч евреев. СМИ рассказывают, как одному из них отпилили голову на глазах жены и детей, голову выставили с надписью: «Это то, что мы сделаем со всеми евреями». Самым массовым местом расправ была окраина Вильнюса — Панеряй, где уничтожали не только евреев, но и людей других национальностей, советских военнопленных. Сейчас здесь мемориал.На официальном уровне Литва не отрицала вины своих пособников нацистов. В бытность президентом бывший лидер местной компартии Альгирдас Бразаускас произнес слова покаяния во время визита в Израиль. Литовские радикалы ругали его за это.Нынешний президент Литвы Гитанас Науседа в этом январе принял участие в памятных мероприятиях в Польше, посвященных 75-й годовщине освобождения узников концлагеря Освенцим, куда, кстати, не пригласили Владимира Путина, хотя именно советские воины их освободили, да и только благодаря СССР Гитлер не смог реализовать свой план уничтожения народов, включая славян, которых погибло больше всех, евреев и людей других национальностей. Президент Литвы сказал, что приехал в Освенцим, «чтобы выразить искреннее уважение миллионам евреев, чьи жизни унес Холокост в годы Второй мировой войны». «Я также склоняю голову перед памятью более чем двухсот тысяч жертв нашего народа. Это трагедия всего мира и Литвы. Мы не можем воскресить невинных жертв, не можем облегчить боль их близких. Мы можем лишь сохранить память о тех людях и стремиться к исторической справедливости», — заявил Гитанас Науседа. При этом ранее он все же отказался от поездки в Израиль, где проходил Всемирный форум памяти жертв Холокоста, но послал туда спикера сейма Виктораса Пранцкетиса.При этом Литва, как и ее соседи — Латвия и Эстония — всячески пытаются взвалить вину за развязывание Второй мировой войны на СССР, утверждая, будто Россия переписывает историю. Сейм Литвы принимает резолюции. Президенты Литвы, Латвии и Эстонии на днях выступили с заявлением, в котором утверждают, будто Россия фальсифицирует историю, умаляя роль СССР в развязывании Второй мировой войны. «Искажение обусловивших начало Второй мировой войны исторических событий и последовавший после войны передел Европы представляют собой достойную сожаления попытку сфальсифицировать историю и подвергнуть сомнению фундамент современного миропорядка, основанного на правилах», — говорится в их заявлении.Но напомним: ранее на саммите СНГ в Санкт-Петербурге Владимир Путин, оценивая резолюцию Европарламента, приравнявшую советский режим к нацизму и фашизму, заявил, что пакт Молотова — Риббентропа был последним в ряду аналогичных документов, подписанных европейскими странами, заинтересованными в сохранении мира. Президент назвал эти документы с датами и страны, которые их подписали с гитлеровской Германией: Польша, Великобритания, Франция, Литовская Республика, Латвия. «Польша взяла на себя роль подстрекателя», — заявил, в частности, Владимир Путин. Он напомнил, что именно фашистская Германия напала на Польшу и СССР. А польские власти вели с Гитлером беседы и преследовали корыстные непомерные амбиции, в итоге подставив свой народ под военную машину Германии и способствовав началу Второй мировой войны, подвел итог президент России.Попытки переписать историю опроверг в канун 75-летия Победы над фашизмом министр иностранных дел Германии Хайко Маас, выступив в журнале «Шпигель» и морально отхлестав всех таких переписчиков. «Попытки бесчестным образом переписать историю, снова и снова предпринимаемые в последние месяцы, требуют от нас четкого прояснения позиции, которого вообще-то не должно бы требоваться перед лицом неоспоримых исторических фактов: только Германия развязала Вторую мировую войну своим нападением на Польшу. И только Германия несет ответственность за преступления против человечности, совершенные во время Холокоста. Тот, кто высказывает в этом сомнения и заставляет считать другие народы соучастниками, совершает несправедливость по отношению к жертвам. Тот превращает историю в инструмент и раскалывает Европу».В каком-то смысле такое заявление «обеляет» пособников нацистов, участвовавших к Холокосте, но все же не отрицает их участия в убийствах. И ставит крест на приравнивании СССР к гитлеровской Германии, утверждениях о вине Советского Союза в развязывании Второй мировой войны.Но что же заявили литовские парламентарии Лауринас Кащюнас и Аудронюс Ажубалис, не согласовавшие свое заявление ни с главой МИД Германии, ни даже с Дональдом Трампом: президенты США и России приняли совместное заявление по случаю 75-летия встречи войск СССР и США на Эльбе."Дух Эльбы" является примером того, как наши страны могут отложить в сторону противоречия, выстроить доверие и сотрудничать во имя общей цели", — говорится в нем.Лауринас Кащюнас и Аудронюс Ажубалис предложили сейму вписать в список памятных дней 17 сентября, который назвали… Днем агрессии СССР против Европы. 17 сентября 1939 года Советский Союз вошёл в Виленский край и Вильно, которые в тот момент находились под оккупацией Польши, отнявшей его у Литвы в 1920 году с «подачи» маршала Юзефа Писудского — сюда вторглись войска польского генерала Люциана Желиговского. А 10 октября 1939 года Советский Союз вернул Вильно и Виленский край Литве в рамках сотрудничества по договору о взаимопомощи. Такими были последствия пакта Молотова-Риббентропа для Литвы. Но Кащюнас заявил сейчас агентству BNS: «17 сентября по сговору с нацистской Германией в рамках Пакта Молотова-Риббентропа Советский Союз напал на Польшу. Это было нападение против Европы. Этот день будет напоминать о том, что тогда коммунизм и нацисты были на одной стороне». И вот что говорится в документе, предложенном сейму: «В отличие от потерпевшей поражение Германии Россия, которая объявила себя правопреемницей СССР, до сих пор не признает свою вину за начало войны и совершенные во время войны преступления. Вину за Холокост, который совершали при сотрудничестве с нацистами, этнические чистки, ссылки жителей, убийства политических оппонентов и др. сваливают на порабощенные тогда советской и нацистской властью народы, включая литовцев, латышей, эстонцев, поляков и украинцев. Такое сваливание вины искажает историческую правду, вводит в заблуждение и наносит вред имиджу этих стран в мире».Россия «сваливает» вину за Холокост!!!Хотелось бы думать, что это «случайный» выпад радикалов. Но на самом деле прослеживается систематический подход. Аудронюс Ажубалис был главой МИД Литвы, и однажды заявил, будто СССР скрывал правду о Холокосте. Дипломат имел в виду, что надписи на памятнике в мемориале советского периода в Панеряе говорили об убийствах советских граждан, а евреи не упоминались. Но Ажубалис не стал напоминать, что в советский период, который ныне именуется в Литве «советской оккупацией», в рамках реализации концепции дружбы народов, интернационализма, компартия пыталась замолчать преступления представителей «братских народов». Иначе на памятнике пришлось бы написать, что 200 тысяч евреев убиты литовцами — пособниками нацистов, либо, если это не написать, все равно встал бы вопрос о том, кто же их убил?И еще один серьезный сигнал. В январе этого года парламентарий от правящего в Литве Союза крестьян и «зелёных» Арунас Гумуляускас подготовил проект постановления сейма о том, что «Литва и литовский народ не участвовали в Холокосте». По его словам, Литва была оккупирована нацистами, поэтому республика не несет ответственность за массовые убийства евреев.Директор израильского Центра Симона Визенталя, «охотник за нацистами» Эфраим Зурофф назвал точку зрения литовского парламентария «надругательством» и «финальным этапом длительных попыток обелить массовое соучастие литовцев» в Холокосте. Глава Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт заявил, что этот документ «направлен на то, чтобы отрицать участие граждан Литвы в Холокосте». «Это прямое оскорбление сотен тысяч литовских евреев, убийствам которых способствовали и к которым подстрекали литовские политические и военные лидеры, а также местное литовское население», — сказал Пинхас Гольдшмидт. «Переписывание истории ради политической выгоды недопустимо, и мы призываем парламент Литвы немедленно отозвать этот законопроект», — заявил он.Пока официальные власти, сейм Литвы не переступили эту — очередную «красную линию» в попытках переписать историю. Но системность в подходах к вопросам об истории Холокоста настораживает. Категории: в странах Балтии, история Ключевые слова: Литва, Россия, холокост, Советский Союз — статья прочитана 110 раз Комментарии