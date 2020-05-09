Бывшие борцы с фашизмом поздравляют с Днём Победы 🔊 Воспроизвести 8 мая 2020 года. Фото Владимира Клоповского, "Обзор"



Дорогие ветераны - фронтовики и партизаны, защитники и жители блокадного Ленинграда, малолетние узники фашистских концлагерей, труженики тыла!



Поздравляем вас с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В этой Победе - частица каждого из вас.



Спасибо вам! Мы защитим наше общее право на Победу!



Республиканский комитет организации проживающих в Литве участников Второй мировой войны, сражавшихся на стороне антигитлеровской коалиции



Дорогие ветераны - фронтовики и партизаны, защитники и жители блокадного Ленинграда, малолетние узники фашистских концлагерей, труженики тыла!Поздравляем вас с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В этой Победе - частица каждого из вас.Спасибо вам! Мы защитим наше общее право на Победу! Инф. «Обзора» Категории: общество, в странах Балтии, история Ключевые слова: Литва, День Победы, коалиция, Юлюс Декснис, ветеран, фронтовик — статья прочитана 140 раз Комментарии