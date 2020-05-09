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Бывшие борцы с фашизмом поздравляют с Днём Победы

8 мая 2020 года. Фото Владимира Клоповского, "Обзор"


Дорогие ветераны - фронтовики и партизаны, защитники и жители блокадного Ленинграда, малолетние узники фашистских концлагерей, труженики тыла!

Поздравляем вас с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В этой Победе - частица каждого из вас.

Спасибо вам! Мы защитим наше общее право на Победу!

Республиканский комитет организации проживающих в Литве участников Второй мировой войны, сражавшихся на стороне антигитлеровской коалиции

Инф. «Обзора»
Категории: общество, в странах Балтии, история
Ключевые слова: Литва, День Победы, коалиция, Юлюс Декснис, ветеран, фронтовик
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добавлена сегодня, 9 мая, 12:30

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