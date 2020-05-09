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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Бывшие борцы с фашизмом поздравляют с Днём Победы
Дорогие ветераны - фронтовики и партизаны, защитники и жители блокадного Ленинграда, малолетние узники фашистских концлагерей, труженики тыла!
Поздравляем вас с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В этой Победе - частица каждого из вас.
Спасибо вам! Мы защитим наше общее право на Победу!
Республиканский комитет организации проживающих в Литве участников Второй мировой войны, сражавшихся на стороне антигитлеровской коалиции
Инф. «Обзора»
Категории: общество, в странах Балтии, история
Ключевые слова: Литва, День Победы, коалиция, Юлюс Декснис, ветеран, фронтовик
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