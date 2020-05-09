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Назло коронавирусу, назло страдающим провалами в памяти





Литературное объединение литераторов пишущих на русском языке в Литве, ЛОГОС, выступает с инициативой: в этот светлый день, в условиях карантина, провести акцию "БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК" на "колесах", в салонах своих автомобилей.

Друзья, поместите фото своих фронтовиков на лобовое стекло своих машин, и наш "Бессмертный полк", не нарушая законов Литвы, прошествует в этот светлый - День Победы по нашим городам, назло короновирусу...

Владимир Кольцов-Навроцкий,

председатель ЛИТО "Логос"

Инф. «Обзора»
Категории: общество, в странах Балтии, история
Ключевые слова: ЛОГОС, Бессмертный полк
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добавлена сегодня, 9 мая, 11:25

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