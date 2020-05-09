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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Назло коронавирусу, назло страдающим провалами в памяти
Литературное объединение литераторов пишущих на русском языке в Литве, ЛОГОС, выступает с инициативой: в этот светлый день, в условиях карантина, провести акцию "БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК" на "колесах", в салонах своих автомобилей.
Друзья, поместите фото своих фронтовиков на лобовое стекло своих машин, и наш "Бессмертный полк", не нарушая законов Литвы, прошествует в этот светлый - День Победы по нашим городам, назло короновирусу...
Владимир Кольцов-Навроцкий,
председатель ЛИТО "Логос"
Инф. «Обзора»
Категории: общество, в странах Балтии, история
Ключевые слова: ЛОГОС, Бессмертный полк
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