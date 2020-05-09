Назло коронавирусу, назло страдающим провалами в памяти

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Литературное объединение литераторов пишущих на русском языке в Литве, ЛОГОС, выступает с инициативой: в этот светлый день, в условиях карантина, провести акцию "БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК" на "колесах", в салонах своих автомобилей.



Друзья, поместите фото своих фронтовиков на лобовое стекло своих машин, и наш "Бессмертный полк", не нарушая законов Литвы, прошествует в этот светлый - День Победы по нашим городам, назло короновирусу...



Владимир Кольцов-Навроцкий,



председатель ЛИТО "Логос"



Литературное объединение литераторов пишущих на русском языке в Литве, ЛОГОС, выступает с инициативой: в этот светлый день, в условиях карантина, провести акцию "БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК" на "колесах", в салонах своих автомобилей.Друзья, поместите фото своих фронтовиков на лобовое стекло своих машин, и наш "Бессмертный полк", не нарушая законов Литвы, прошествует в этот светлый - День Победы по нашим городам, назло короновирусу... Инф. «Обзора» Категории: общество, в странах Балтии, история Ключевые слова: ЛОГОС, Бессмертный полк — статья прочитана 179 раз Комментарии