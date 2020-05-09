Ленинград не забыл 🔊 Воспроизвести Фото gov.spb.ru







От имени ленинградцев-петербуржцев, общественных и ветеранских организаций, предприятий и учреждений города венок и цветы к вечному огню и монументу на Пискаревском кладбище возложил Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.



Торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов к монументу «Мать-Родина» проходит в Санкт-Петербурге ежегодно.



В этом году в связи со сложной эпидемической ситуацией церемония и другие массовые мероприятия не состоятся.



«Мы обязаны выполнять все предписания главного санитарного врача. Все публичные мероприятия в городе отменены.



Санкт-Петербург-Ленинград всегда широко и красиво отмечал День Победы. Мы поздравляли ветеранов на улицах и площадях, жители и гости города выходили на акцию Бессмертного полка. Разворачивали полевые кухни, давали праздничный салют над Невой. К сожалению, в связи с пандемией все это пришлось отменить», – сказал Александр Беглов. Торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов к монументу «Мать-Родина» проходит в Санкт-Петербурге ежегодно.В этом году в связи со сложной эпидемической ситуацией церемония и другие массовые мероприятия не состоятся.«Мы обязаны выполнять все предписания главного санитарного врача. Все публичные мероприятия в городе отменены.Санкт-Петербург-Ленинград всегда широко и красиво отмечал День Победы. Мы поздравляли ветеранов на улицах и площадях, жители и гости города выходили на акцию Бессмертного полка. Разворачивали полевые кухни, давали праздничный салют над Невой. К сожалению, в связи с пандемией все это пришлось отменить», – сказал Александр Беглов.



«Мы обязательно выберем день и отметим наш главный праздник - День Победы — торжественно, красиво, все вместе», – сказал глава города.











Александр Беглов подчеркнул, что сегодня необходимо набраться терпения ради того, чтобы сохранить жизнь и здоровье сограждан, родных и близких.«Мы обязательно выберем день и отметим наш главный праздник - День Победы — торжественно, красиво, все вместе», – сказал глава города. Категории: Петербург и русское зарубежье Ключевые слова: День Победы, 9 мая, губернатор, Александр Беглов — статья прочитана 158 раз Комментарии