Ленинград не забыл

От имени ленинградцев-петербуржцев, общественных и ветеранских организаций, предприятий и учреждений города венок и цветы к вечному огню и монументу на Пискаревском кладбище возложил Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов к монументу «Мать-Родина» проходит в Санкт-Петербурге ежегодно.
В этом году в связи со сложной эпидемической ситуацией церемония и другие массовые мероприятия не состоятся.
«Мы обязаны выполнять все предписания главного санитарного врача. Все публичные мероприятия в городе отменены.
Санкт-Петербург-Ленинград всегда широко и красиво отмечал День Победы. Мы поздравляли ветеранов на улицах и площадях, жители и гости города выходили на акцию Бессмертного полка. Разворачивали полевые кухни, давали праздничный салют над Невой. К сожалению, в связи с пандемией все это пришлось отменить», – сказал Александр Беглов.