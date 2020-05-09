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Ленинград не забыл

Фото gov.spb.ru




От имени ленинградцев-петербуржцев, общественных и ветеранских организаций, предприятий и учреждений города венок и цветы к вечному огню и монументу на Пискаревском кладбище возложил Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов к монументу «Мать-Родина» проходит в Санкт-Петербурге ежегодно.

В этом году в связи со сложной эпидемической ситуацией церемония и другие массовые мероприятия не состоятся.

«Мы обязаны выполнять все предписания главного санитарного врача. Все публичные мероприятия в городе отменены.

Санкт-Петербург-Ленинград всегда широко и красиво отмечал День Победы. Мы поздравляли ветеранов на улицах и площадях, жители и гости города выходили на акцию Бессмертного полка. Разворачивали полевые кухни, давали праздничный салют над Невой. К сожалению, в связи с пандемией все это пришлось отменить», – сказал Александр Беглов.
Александр Беглов подчеркнул, что сегодня необходимо набраться терпения ради того, чтобы сохранить жизнь и здоровье сограждан, родных и близких.

«Мы обязательно выберем день и отметим наш главный праздник - День Победы — торжественно, красиво, все вместе», – сказал глава города.





Категории: Петербург и русское зарубежье
Ключевые слова: День Победы, 9 мая, губернатор, Александр Беглов
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добавлена сегодня, 9 мая, 09:40

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