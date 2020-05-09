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Р. Пожела: в этом году в ДТП погибло меньше всего людей за четыре последних года



Статистика смертей в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) в Литве за этот год вселяет "осторожный оптимизм" - в авариях погибло меньше всего людей за период с 2017 года, говорит генеральный комиссар полиции Литвы Ренатас Пожела.

Как сказал Р. Пожела на проведенной полицией пресс-конференции в пятницу, в этом году в ДТП погибло 47 человек. В прошлом году за такой же период смертей в ДТП было 52, в 2018 году - 60, а в 2017 - 54.

Генкомиссар также добавил, что по сравнению с прошлым годом в стране в этом году вообще произошло меньше ДТП, в которых пострадали люди.

Правда, по его словам, имеет место "вселяющая сильное беспокойство статистика" роста числа случаев превышения скорости.

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Начальник Бюро криминальной полиции Литвы Литвы Роландас Кишкис говорит, что полиция не ожидала, что во время карантина в стране так сильно увеличится число убийств - по сравнению с таким же периодом прошлого года, с 16 марта до начала мая, число убийств возросло на 122%.
Как сказал Р. Кишкис на пресс-конференции литовской полиции в пятницу, большая часть убийств связана с конфликтами в ближайшем окружении и с употреблением алкоголя.

Генеральный комиссар полиции Ренатас Пожела ранее на этой неделе сказал, что во время карантина в Литве было совершено 22 убийства, а за такой же период в прошлом году - 10 убийств.

По сравнению с весной 2019 года, число преступлений, связанных с насилием в ближайшем окружении (причинения незначительного вреда здоровью и угроз убить или ранить), увеличилось на 10,7% и на 16,5% соответственно.

Правда, общий уровень преступности во время карантина в стране снизился более чем на 7%, а процент некоторых преобладающих преступных деяний упал особенно заметно.

Нарушений общественного порядка, фальсификации денег и незаконного использования платежных средств стало меньше более чем на 40%. Также было совершено на 17% меньше краж.
BNS
Категории: чп и криминал
Ключевые слова: статистика, преступления, полиция
статья прочитана 175 раз
добавлена сегодня, 9 мая, 09:20

Комментарии

Екатерина
9 мая, 09:44
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Естественно ввели домашний арест изоляцию,на дорогах ни кого не было.
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