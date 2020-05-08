Никто не забыт и ничто не забыто!

В канун 75—летия Великой Победы по инициативе Посольства Республики Беларусь была проведена акция взятия земли с мест захоронения советских воинов на территории Литвы.
В Вильнюсе в этой акции участвовали Почётный консул Республики Беларусь в Клайпеде Николай Логвин, сотрудник белорусского посольства Ирина Зубко, иерей Константино-Михайловского храма в Вильнюсе Михаил Симанович.
Горсть земли была взята с мемориала погибшим солдатам на Антакальнисском мемориальном кладбище и с могилы командира партизанского отряда Манохина В. А.
В этих мероприятиях приняли участие члены совета Ветеранов ВРТУ-ВВКУРЭ Вячеслав Костров, президент ОО «Институт военного наследия» Юриюс Тракшялис.
Эта земля будет помещена в крипту Храма всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших в столице Беларуси, где уже находится большое количество свидетельств воинского подвига в различных войнах и локальных конфликтах.
Отец Михаил отслужил молебен по погибшим воинам.
Фото- и видеорепортаж Владимира Клоповского, "Обзор"
Инф. «Обзора»
Категории: история, в странах Балтии
Ключевые слова: земля, посольство Республики Беларусь в Литовской Республике, Антакальнис, молебен