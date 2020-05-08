Никто не забыт и ничто не забыто!

В Вильнюсе в этой акции участвовали Почётный консул Республики Беларусь в Клайпеде Николай Логвин, сотрудник белорусского посольства Ирина Зубко, иерей Константино-Михайловского храма в Вильнюсе Михаил Симанович.Горсть земли была взята с мемориала погибшим солдатам на Антакальнисском мемориальном кладбище и с могилы командира партизанского отряда Манохина В. А.В этих мероприятиях приняли участие члены совета Ветеранов ВРТУ-ВВКУРЭ Вячеслав Костров, президент ОО «Институт военного наследия» Юриюс Тракшялис.Эта земля будет помещена в крипту Храма всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших в столице Беларуси, где уже находится большое количество свидетельств воинского подвига в различных войнах и локальных конфликтах.