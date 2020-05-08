Путин предложил осудить раздел Чехословакии Польшей и Германией в 1938 году 🔊 Воспроизвести Президент РФ отметил, что Советский Союз в конце 1980-х годов осудил секретную часть пакта Молотова-Риббентропа



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Президент РФ Владимир Путин назвал прямым секретным сговором раздел Чехословакии Германией и Польшей перед началом Второй мировой войны в 1938 году и предложил осудить этот акт, сообщает



В интервью в рамках фильма "Война за память" Андрея Кондрашова на телеканале "Россия 1" (ВГТРК) Путин напомнил, что в годы, предшествовавшие Второй мировой войне, СССР предпринимал "колоссальные усилия" для создания антигитлеровской коалиции, однако не был никем поддержан.



"Более того, в тридцать восьмом году ведущие западные страны - и Великобритания, и Франция, - встретились в Мюнхене с Гитлером, с Муссолини и подписали соответствующий документ, который мы всегда называли Мюнхенским сговором. И отдали на растерзание Чехословакию. И, как бы там было приятно или неприятно кому-то, но в этом поучаствовала Польша тогдашняя. И больше того, напрямую вступили в сговор с Гитлером, причем персонально, именно с ним, договариваясь о том, что Польша заберет часть Чехословакии. Тешинскую область и еще один прилегающий район", - отметил Путин. Президент РФ Владимир Путин назвал прямым секретным сговором раздел Чехословакии Германией и Польшей перед началом Второй мировой войны в 1938 году и предложил осудить этот акт, сообщает INTERFAX.RU. В интервью в рамках фильма "Война за память" Андрея Кондрашова на телеканале "Россия 1" (ВГТРК) Путин напомнил, что в годы, предшествовавшие Второй мировой войне, СССР предпринимал "колоссальные усилия" для создания антигитлеровской коалиции, однако не был никем поддержан."Более того, в тридцать восьмом году ведущие западные страны - и Великобритания, и Франция, - встретились в Мюнхене с Гитлером, с Муссолини и подписали соответствующий документ, который мы всегда называли Мюнхенским сговором. И отдали на растерзание Чехословакию. И, как бы там было приятно или неприятно кому-то, но в этом поучаствовала Польша тогдашняя. И больше того, напрямую вступили в сговор с Гитлером, причем персонально, именно с ним, договариваясь о том, что Польша заберет часть Чехословакии. Тешинскую область и еще один прилегающий район", - отметил Путин. Гитлер и польский режим напрямую договаривались о плане этого раздела и это, подчеркнул глава российского государства, - "прямой сговор".



"Вот это и есть сговор, секретная часть. Написанная, ненаписанная. Но это все в документах у нас есть. И Советский Союз на самом деле в конце восьмидесятых годов осудил секретную часть пакта Молотова-Риббентропа. Ну, почему же, почему бы сегодня нашим коллегам не сделать то же самое? Не осудить вот этот раздел Чехословакии?", - сказал Путин.



В декабре прошлого года в ходе неформальной встречи лидеров СНГ Путин отмечал, что в 1939 году СССР остался практически в изоляции и был последним из стран Европы, кто вынужден был подписывать с Гитлером пакт о ненападении.



Ранее подобные соглашения с Германией заключили другие государства: Польша (Пакт Пилсудского-Гитлера, 1934 год), Великобритания (англо-германское морское соглашение, открывшее дорогу Гитлеру к постройке фашистского флота, 1935 год), опять Великобритания, но уже четырьмя годами позже (документ подписан после "мюнхенского сговора" в 1938 году), Франция (1938 год), Литва (1939 год) и Латвия (1939 год).



Германия и Польша поделили территорию Чехословакии в 1938 году. Категории: политика, в мире Ключевые слова: польша, война, Путин, Вторая мировая, раздел, сговор, Чехословакия — статья прочитана 193 раза Комментарии