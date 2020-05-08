Прощание с Любой Назаренко состоится 15-16 мая 🔊 Воспроизвести Фото: Саулюс Бараса







"Обзор" уже сообщал о том, что 4 мая 2020 года скоропостижно скончалась певица Люба Назаренко.



Проститься с Любой можно 15 мая с 17 часов , 16 мая - с 9 часов.



Урна с прахом будет выставлена в похоронном бюро ,,Lakrima" (Kalvarijų g. 67, Вильнюс).



Отпевание - в церкви рядом с залом 16 мая в 12 часов.



После отпевания - вынос урны, захоронение на кладбище в Кайренай.



В Литве Люба была известна как великолепная исполнительница романсов, певица, отличавшаяся неповторимым, бархатным тембром голоса, благодаря чему многие из исполняемых ею произведений звучали особенно проникновенно, чувственно и эмоционально.



Многие годы Любу Назаренко считали в Литве примадонной романсов. Певица действительно была бесконечно предана этому жанру. По её собственному признанию, романс как жанр даёт человеку возможность заглянуть в свою душу, а ведь далеко не каждый на это отваживается. Это музыка, которой покорны все возрасты и народы, считала она, ибо любовь и страсть, ненависть и тоска волнуют наши сердца во все времена. В Литве Люба была известна как великолепная исполнительница романсов, певица, отличавшаяся неповторимым, бархатным тембром голоса, благодаря чему многие из исполняемых ею произведений звучали особенно проникновенно, чувственно и эмоционально.Многие годы Любу Назаренко считали в Литве примадонной романсов. Певица действительно была бесконечно предана этому жанру. По её собственному признанию, романс как жанр даёт человеку возможность заглянуть в свою душу, а ведь далеко не каждый на это отваживается. Это музыка, которой покорны все возрасты и народы, считала она, ибо любовь и страсть, ненависть и тоска волнуют наши сердца во все времена.



Л.Назаренко, родившаяся 3 апреля 1964 года, училась в Вильнюсе, 9 лет - в Национальной школе искусств им. М.К.Чюрлёниса, позднее окончила училище им. Ю.Таллат-Кялпши, где получила профессию хормейстера и преподавателя музыки и вокала.



С детства беззаветно полюбив Вильнюс, Люба Назаренко признавалась, что лучше всего ей в Вильнюсе и надолго уезжать из него ей трудно. «В Литве мой дом, друзья, - говорила она, - а самая большая награда вовсе не деньги, а благодарность слушателей».



Фото и видеоматериалы - из архива



Л.Назаренко, родившаяся 3 апреля 1964 года, училась в Вильнюсе, 9 лет - в Национальной школе искусств им. М.К.Чюрлёниса, позднее окончила училище им. Ю.Таллат-Кялпши, где получила профессию хормейстера и преподавателя музыки и вокала.С детства беззаветно полюбив Вильнюс, Люба Назаренко признавалась, что лучше всего ей в Вильнюсе и надолго уезжать из него ей трудно. «В Литве мой дом, друзья, - говорила она, - а самая большая награда вовсе не деньги, а благодарность слушателей».Фото и видеоматериалы - из архива Bardai LT. Инф. «Обзора» Категории: культура Ключевые слова: Люба Назаренко — статья прочитана 216 раз Комментарии