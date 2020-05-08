В середине мая Grigeo Klaipeda будет вынуждена остановить деятельность 🔊 Воспроизвести



В середине мая клайпедское предприятие по производству ДВП Grigeo Klaipeda,



Эту информацию подтвердил BNS глава предприятия Томас Эйкинас. Он сказал, что оператор системы водоснабжения Klaipedos vanduo заявила о расторжении договора с Grigeo Klaipeda, чьи сточные воды она очищает с января, однако компания не выполнила условия договора.



Т. Эйкинас также сказал, что пока решается вопрос очищения стоков, деятельность предприятия будет остановлена.



"Пока этот вопрос решается, и деятельность предприятия временно останавливается, мы объявим простои, однако предпримем все необходимые меры для сохранения рабочих мест и скорейшего возобновления деятельности", – отметил он в комментарии BNS. В середине мая клайпедское предприятие по производству ДВП Grigeo Klaipeda, загрязнившее Куршский залив неочищенным стоками , будет вынуждено остановить деятельность.Эту информацию подтвердил BNS глава предприятия Томас Эйкинас. Он сказал, что оператор системы водоснабжения Klaipedos vanduo заявила о расторжении договора с Grigeo Klaipeda, чьи сточные воды она очищает с января, однако компания не выполнила условия договора.Т. Эйкинас также сказал, что пока решается вопрос очищения стоков, деятельность предприятия будет остановлена."Пока этот вопрос решается, и деятельность предприятия временно останавливается, мы объявим простои, однако предпримем все необходимые меры для сохранения рабочих мест и скорейшего возобновления деятельности", – отметил он в комментарии BNS. Директор администрации Клайпедского самоуправления Гинтарас Ненишкис сообщил, что Klaipedos vanduo не может рисковать своими очистными сооружениями.



"В нынешней экономической ситуации крайне важно, чтобы все предприятия работали и работали максимально, однако в любом случае отсутствие угрозы очистным сооружениям Klaipedos vanduo, его возможных неисправностей, остановки являются большим приоритетом, и позиция города такова, что нельзя рисковать состоянием, качеством и функционированием очистных сооружений", – сказал Г. Ненишкис.



С середины января Klaipedos vanduo очищает сточные воды Grigeo Klaipeda, когда выяснилось, что предприятие загрязнило ими Куршский залив. BNS Категории: экономика, чп и криминал, в странах Балтии Ключевые слова: загрязнение, расследование, Куршский залив, акции, Grigeo Klaipeda География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 176 раз Комментарии