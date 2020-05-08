Футболисты Литвы хотят вернуться 🔊 Воспроизвести







После состоявшейся вчера, 7 мая, дистанционной конференции правление литовской футбольной Лиги А приняло решение обратиться к правительству с просьбой возобновить футбольный сезон в Литве.



Подытоживая ситуацию, генеральный секретарь



«После того, как правительство ослабило условия карантина, многие клубы Лиги А уже начали полноценные тренировки, поэтому неудивительно, что в публичном пространстве начались спекуляции о возобновлении футбольного сезона. У нас было много удаленных конференций, в ходе которых мы анализировали ситуацию и обсуждали возможное возобновление футбольных чемпионатов. Если правительство выполнит нашу просьбу и разрешит возобновить матчи Лиги А, тогда мы продлим первенства и на других уровнях, в том числе Первую и Вторую лиги и женский чемпионат», - сказал Э.Станкявичюс. Подытоживая ситуацию, генеральный секретарь Федерации футбола Литвы Эдгарас Станкявичюс не скрывал радости от того, что Литва столь успешно борется с пандемией COVID-19 и подчеркнул желание футболистов вернуться на поле.«После того, как правительство ослабило условия карантина, многие клубы Лиги А уже начали полноценные тренировки, поэтому неудивительно, что в публичном пространстве начались спекуляции о возобновлении футбольного сезона. У нас было много удаленных конференций, в ходе которых мы анализировали ситуацию и обсуждали возможное возобновление футбольных чемпионатов. Если правительство выполнит нашу просьбу и разрешит возобновить матчи Лиги А, тогда мы продлим первенства и на других уровнях, в том числе Первую и Вторую лиги и женский чемпионат», - сказал Э.Станкявичюс. Среди предлагаемых сроков возобновления Лиги А в заявке были указаны 23-24 мая или 30-31 мая. Если правительство разрешит продолжить чемпионат в условиях продолжающегося карантина, то Лига А проводила бы матчи без зрителей. Позже, к 15 июня, руководство литовским футболом планирует просить у правительства разрешение на проведение матчей с участием зрителей – не более 10% болельщиков от вместимости стадионе, а после 15 июня - 20%, обеспечивая 10 кв. м. метров на одного человека и расстояние в 2 метра между зрителями на трибунах. Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: Литва, футбол, карантин, коронавирус — статья прочитана 66 раз Комментарии