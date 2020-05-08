Oro navigacija: рост числа рейсов ожидается в июле 🔊 Воспроизвести



За год (в апреле этого года, по сравнению с апрелем 2019 года) количество рейсов в литовском воздушном пространстве сократилось на 81%, авиадиспетчерская компания Oro navigacija сообщает, что в последние дни апреля отмечала рост.



По словам временного главы компании Марюса Белюнаса, ожидается, что количество рейсов и далее будет постепенно расти, а в июле будет значительный рост.



"В конце апреля отмечается незначительная тенденция роста количества рейсов и ожидаемое возобновление рейсов позволяют надеяться, что умеренный рост рейсов сохранится, а в июле мы сможем порадоваться увеличению потока рейсов", – отметил М. Белюнас в пресс-релизе.



За год – в апреле, по сравнению с апрелем прошлого года - количество рейсов в воздушном пространстве Литвы сократилось на 81% до 4243, а число транзитных рейсов - на 79% (3377).



В апреле в основном транзитом через Литву следовали самолеты в Россию (893 рейса), в Германию (797) и Китай (379), выросло и количество рейсов в Южную Корею, с прошлогодних 63 до 135 в этом году увеличилось число рейсов из Люксембурга.



Количество рейсов повысили: грузовая авиакомпания AirBridgeCargo (Россия), Aerologic (Германия) и Cargolux (Люксембург). За год (в апреле этого года, по сравнению с апрелем 2019 года) количество рейсов в литовском воздушном пространстве сократилось на 81%, авиадиспетчерская компания Oro navigacija сообщает, что в последние дни апреля отмечала рост.По словам временного главы компании Марюса Белюнаса, ожидается, что количество рейсов и далее будет постепенно расти, а в июле будет значительный рост."В конце апреля отмечается незначительная тенденция роста количества рейсов и ожидаемое возобновление рейсов позволяют надеяться, что умеренный рост рейсов сохранится, а в июле мы сможем порадоваться увеличению потока рейсов", – отметил М. Белюнас в пресс-релизе.За год – в апреле, по сравнению с апрелем прошлого года - количество рейсов в воздушном пространстве Литвы сократилось на 81% до 4243, а число транзитных рейсов - на 79% (3377).В апреле в основном транзитом через Литву следовали самолеты в Россию (893 рейса), в Германию (797) и Китай (379), выросло и количество рейсов в Южную Корею, с прошлогодних 63 до 135 в этом году увеличилось число рейсов из Люксембурга.Количество рейсов повысили: грузовая авиакомпания AirBridgeCargo (Россия), Aerologic (Германия) и Cargolux (Люксембург). BNS Категории: экономика, в странах Балтии Ключевые слова: граница, контроль, авиарейсы, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 198 раз Комментарии