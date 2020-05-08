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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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О коронавирусе в Литве на 8 мая
За минувшие сутки в Литве установлены три новых случая коронавируса, общее количество выявленных зараженных составило 1436, сообщило в пятницу Министерство здравоохранения.
Выздоровели от коронавируса 765 человек, продолжают болеть – 618, в изоляции 284.
От COVID-19 в Литве скончались 49 человек, по другим причинам скончались четыре зараженных.
В четверг в Литве были проведены анализы 8101 мазка, общее количество проведенных тестов на новый коронавирус составляет 172 тыс. 191. Не исследованными были 1313 мазков.
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По данным на пятницу, от коронавирусной инфекции в больницах Литвы лечатся 98 пациентов, 11 из них – в реанимации.
"В данный момент госпитализировано 98 пациентов, из них в отделениях реанимации и интенсивной терапии находятся 11, пять находятся на искусственной вентиляции легких и 24 и с кислородными масками", – заявила на пресс-конференции в пятницу глава Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья Роланда Лингене.
Инф. «Обзора», BNS
Категории: чп и криминал, здоровье, в странах Балтии
Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие
География: Литва
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