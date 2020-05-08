О коронавирусе в Литве на 8 мая 🔊 Воспроизвести



За минувшие сутки в Литве установлены три новых случая коронавируса, общее количество выявленных зараженных составило 1436, сообщило в пятницу Министерство здравоохранения.



Выздоровели от коронавируса 765 человек, продолжают болеть – 618, в изоляции 284.



От COVID-19 в Литве скончались 49 человек, по другим причинам скончались четыре зараженных.



В четверг в Литве были проведены анализы 8101 мазка, общее количество проведенных тестов на новый коронавирус составляет 172 тыс. 191. Не исследованными были 1313 мазков.



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По данным на пятницу, от коронавирусной инфекции в больницах Литвы лечатся 98 пациентов, 11 из них – в реанимации.



"В данный момент госпитализировано 98 пациентов, из них в отделениях реанимации и интенсивной терапии находятся 11, пять находятся на искусственной вентиляции легких и 24 и с кислородными масками", – заявила на пресс-конференции в пятницу глава Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья Роланда Лингене.



За минувшие сутки в Литве установлены три новых случая коронавируса, общее количество выявленных зараженных составило 1436, сообщило в пятницу Министерство здравоохранения.Выздоровели от коронавируса 765 человек, продолжают болеть – 618, в изоляции 284.От COVID-19 в Литве скончались 49 человек, по другим причинам скончались четыре зараженных.В четверг в Литве были проведены анализы 8101 мазка, общее количество проведенных тестов на новый коронавирус составляет 172 тыс. 191. Не исследованными были 1313 мазков.* * *По данным на пятницу, от коронавирусной инфекции в больницах Литвы лечатся 98 пациентов, 11 из них – в реанимации."В данный момент госпитализировано 98 пациентов, из них в отделениях реанимации и интенсивной терапии находятся 11, пять находятся на искусственной вентиляции легких и 24 и с кислородными масками", – заявила на пресс-конференции в пятницу глава Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья Роланда Лингене. Инф. «Обзора», BNS Категории: чп и криминал, здоровье, в странах Балтии Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 154 раза Комментарии