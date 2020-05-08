Главная >> Новости >> чп и криминал, здоровье, в странах Балтии >> О коронавирусе в Литве на 8 мая

О коронавирусе в Литве на 8 мая



За минувшие сутки в Литве установлены три новых случая коронавируса, общее количество выявленных зараженных составило 1436, сообщило в пятницу Министерство здравоохранения.

Выздоровели от коронавируса 765 человек, продолжают болеть – 618, в изоляции 284.

От COVID-19 в Литве скончались 49 человек, по другим причинам скончались четыре зараженных.

В четверг в Литве были проведены анализы 8101 мазка, общее количество проведенных тестов на новый коронавирус составляет 172 тыс. 191. Не исследованными были 1313 мазков.

* * *

По данным на пятницу, от коронавирусной инфекции в больницах Литвы лечатся 98 пациентов, 11 из них – в реанимации.

"В данный момент госпитализировано 98 пациентов, из них в отделениях реанимации и интенсивной терапии находятся 11, пять находятся на искусственной вентиляции легких и 24 и с кислородными масками", – заявила на пресс-конференции в пятницу глава Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья Роланда Лингене.

Инф. «Обзора», BNS
Категории: чп и криминал, здоровье, в странах Балтии
Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие
География: Литва
статья прочитана 154 раза
добавлена сегодня, 8 мая, 12:42

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка