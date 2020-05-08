Главная >> Новости >> политика, чп и криминал, история >> Германия назвала себя единственной виновницей Второй мировой и осудила попытки переписать историю

Германия назвала себя единственной виновницей Второй мировой и осудила попытки переписать историю

Источник изображения: news.bigmir.net


Переписывание истории является бесчестным занятием, а попытки возложить вину на другие государства лишь раскалывают Европу. Об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас. Совместно с директором Института современной истории Андреасом Виршингом дипломат опубликовал статью для немецкого журнала Spiegel по случаю Дня освобождения Европы от национал-социализма, передает РУБАЛТИК со ссылкой на РИА Новости.

Немецкий дипломат обратил внимание, что на 8 мая, когда в Европе отмечают победу, люди в Восточной Европе, в том числе Польше и Прибалтике, смотрят со «смешанными чувствами». По мнению авторов статьи, «радость победы над национал-социализмом для них связана с началом другой формы несвободы и диктата».
Однако именно «немецкое прошлое показывает опасность ревизионизма, который заменяет рациональное мышление мифами», отметили авторы статьи. По их мнению, необходимо отстаивать свою позицию, когда атакованных делают атаковавшими, а жертв — преступниками.

«Предпринимавшиеся в последние месяцы попытки бесчестным образом переписать историю требуют от нас прояснения, в котором перед лицом прочных исторических фактов, в сущности, нет необходимости: Германия единолично развязала Вторую мировую войну нападением на Польшу. И только Германия несет ответственность за преступление против человечности Холокост», — отметили в статье Маас и Виршинг.

Кто сеет здесь сомнение и навязывает другим народам роль преступника, тот чинит несправедливость и раскалывает Европу, резюмировали авторы материала.

В четверг, 7 мая, президенты Литвы, Латвии и Эстонии приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе. В документе они обвинили Россию в стремлении фальсифицировать историю. В частности, главы государств заявили, что «поскольку один тоталитарный режим сменился другим», для Прибалтики это означало «оккупацию и аннексию Советским Союзом».

Россия отвергает подобные обвинения, напоминая, что присоединение республик к СССР соответствовало нормам международного права того времени и поэтому не может рассматриваться как «оккупация».
rubaltic.ru
Категории: политика, чп и криминал, история
Ключевые слова: Германия, Россия, война, история, память
статья прочитана 326 раз
добавлена сегодня, 8 мая, 11:06

Комментарии

interested
8 мая, 13:56
#
А на СССР не нападала: на Польше - стоп.
"Германия единолично развязала Вторую мировую войну нападением на Польшу. И только Германия несет ответственность за преступление против человечности Холокост»
ответить
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка