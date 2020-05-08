Германия назвала себя единственной виновницей Второй мировой и осудила попытки переписать историю 🔊 Воспроизвести Источник изображения: news.bigmir.net



Переписывание истории является бесчестным занятием, а попытки возложить вину на другие государства лишь раскалывают Европу. Об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас. Совместно с директором Института современной истории Андреасом Виршингом дипломат опубликовал статью для немецкого журнала Spiegel по случаю Дня освобождения Европы от национал-социализма, передает



Немецкий дипломат обратил внимание, что на 8 мая, когда в Европе отмечают победу, люди в Восточной Европе, в том числе Польше и Прибалтике, смотрят со «смешанными чувствами». По мнению авторов статьи, «радость победы над национал-социализмом для них связана с началом другой формы несвободы и диктата». Переписывание истории является бесчестным занятием, а попытки возложить вину на другие государства лишь раскалывают Европу. Об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас. Совместно с директором Института современной истории Андреасом Виршингом дипломат опубликовал статью для немецкого журнала Spiegel по случаю Дня освобождения Европы от национал-социализма, передает РУБАЛТИК со ссылкой на РИА Новости.Немецкий дипломат обратил внимание, что на 8 мая, когда в Европе отмечают победу, люди в Восточной Европе, в том числе Польше и Прибалтике, смотрят со «смешанными чувствами». По мнению авторов статьи, «радость победы над национал-социализмом для них связана с началом другой формы несвободы и диктата». Однако именно «немецкое прошлое показывает опасность ревизионизма, который заменяет рациональное мышление мифами», отметили авторы статьи. По их мнению, необходимо отстаивать свою позицию, когда атакованных делают атаковавшими, а жертв — преступниками.



«Предпринимавшиеся в последние месяцы попытки бесчестным образом переписать историю требуют от нас прояснения, в котором перед лицом прочных исторических фактов, в сущности, нет необходимости: Германия единолично развязала Вторую мировую войну нападением на Польшу. И только Германия несет ответственность за преступление против человечности Холокост», — отметили в статье Маас и Виршинг.



Кто сеет здесь сомнение и навязывает другим народам роль преступника, тот чинит несправедливость и раскалывает Европу, резюмировали авторы материала.



В четверг, 7 мая, президенты Литвы, Латвии и Эстонии приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе. В документе они обвинили Россию в стремлении фальсифицировать историю. В частности, главы государств заявили, что «поскольку один тоталитарный режим сменился другим», для Прибалтики это означало «оккупацию и аннексию Советским Союзом».



Россия отвергает подобные обвинения, напоминая, что присоединение республик к СССР соответствовало нормам международного права того времени и поэтому не может рассматриваться как «оккупация». rubaltic.ru Категории: политика, чп и криминал, история Ключевые слова: Германия, Россия, война, история, память — статья прочитана 326 раз Комментарии