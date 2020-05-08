Грузия отозвала посла из Киева для консультаций из-за назначения Саакашвили 🔊 Воспроизвести



Грузия не будет разрывать дипломатические отношения с Украиной, заявил глава грузинского МИД Давид Залкалиани, сообщает



Власти Грузии приняли решение отозвать из Киева посла Теймураза Шарашенидзе для консультаций в связи с назначением экс-президента Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ Украины. Об этом в пятницу заявил журналистам глава МИД республики Давид Залкалиани.



"Назначение стратегическим партнером человека, осужденного и разыскиваемого судебной системой Грузии, вызывает вопросы, из-за чего было принято решение об отзыве в Тбилиси для консультаций чрезвычайного и полномоченного посла Грузии на Украине господина Теймураза Шарашенидзе", - сказал Залкалиани.



Грузия не будет разрывать дипломатические отношения с Украиной, несмотря на назначение Саакашвили, заявил Залкалиани.



"Нам жаль, что было принято такое решение, однако, несмотря на это, естественно, в качестве последующих шагов мы не рассматриваем вопрос о разрыве дипломатических отношений или пересмотре стратегического партнерства между странами", - сказал Залкалиани. Грузия не будет разрывать дипломатические отношения с Украиной, заявил глава грузинского МИД Давид Залкалиани, сообщает ТАСС Власти Грузии приняли решение отозвать из Киева посла Теймураза Шарашенидзе для консультаций в связи с назначением экс-президента Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ Украины. Об этом в пятницу заявил журналистам глава МИД республики Давид Залкалиани."Назначение стратегическим партнером человека, осужденного и разыскиваемого судебной системой Грузии, вызывает вопросы, из-за чего было принято решение об отзыве в Тбилиси для консультаций чрезвычайного и полномоченного посла Грузии на Украине господина Теймураза Шарашенидзе", - сказал Залкалиани.Грузия не будет разрывать дипломатические отношения с Украиной, несмотря на назначение Саакашвили, заявил Залкалиани."Нам жаль, что было принято такое решение, однако, несмотря на это, естественно, в качестве последующих шагов мы не рассматриваем вопрос о разрыве дипломатических отношений или пересмотре стратегического партнерства между странами", - сказал Залкалиани. ТАСС Категории: политика, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: правительство, посол, Грузия, Саакашвили, дипотношения, должность, Зеленский География: Украина — статья прочитана 101 раз Комментарии