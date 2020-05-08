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Грузия отозвала посла из Киева для консультаций из-за назначения Саакашвили
Грузия не будет разрывать дипломатические отношения с Украиной, заявил глава грузинского МИД Давид Залкалиани, сообщает ТАСС.
Власти Грузии приняли решение отозвать из Киева посла Теймураза Шарашенидзе для консультаций в связи с назначением экс-президента Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ Украины. Об этом в пятницу заявил журналистам глава МИД республики Давид Залкалиани.
"Назначение стратегическим партнером человека, осужденного и разыскиваемого судебной системой Грузии, вызывает вопросы, из-за чего было принято решение об отзыве в Тбилиси для консультаций чрезвычайного и полномоченного посла Грузии на Украине господина Теймураза Шарашенидзе", - сказал Залкалиани.
Грузия не будет разрывать дипломатические отношения с Украиной, несмотря на назначение Саакашвили, заявил Залкалиани.
"Нам жаль, что было принято такое решение, однако, несмотря на это, естественно, в качестве последующих шагов мы не рассматриваем вопрос о разрыве дипломатических отношений или пересмотре стратегического партнерства между странами", - сказал Залкалиани.
ТАСС
Категории: политика, чп и криминал, в Европе
Ключевые слова: правительство, посол, Грузия, Саакашвили, дипотношения, должность, Зеленский
География: Украина
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