Чтобы помнили: 15 самых необычных памятников Великой Отечественной войны 🔊 Воспроизвести Событиям и героям Великой Отечественной войны посвящено большое количество памятников и мемориалов на территории всего бывшего Советского Союза. Некоторые из них известны на весь мир и поражают своими масштабами, но есть и другие — те, о которых мало кто знает, но истории которых впечатляют и заставляют прочувствовать всю боль и трагедию происходившего в 1941—1945 годах. Рассказываем о 15 самых необычных памятниках, посвященных Великой Отечественной войне.



Национальный туристический портал







Памятник «Мы победили! От Баскунчака до Берлина»



Скульпторы — В. Жуков, В. Маринин и П. Солодков, 2010 год, Ахтубинск, Астраханская область.



Памятник представляет собой солдата с автоматом на коленях, рядом с которым — два верблюда. Животные Мишка и Машка прославились тем, что участвовали в легендарной Сталинградской битве и дошли от Нижнего Поволжья до Берлина. Памятник представляет собой солдата с автоматом на коленях, рядом с которым — два верблюда. Животные Мишка и Машка прославились тем, что участвовали в легендарной Сталинградской битве и дошли от Нижнего Поволжья до Берлина. Источник: РОССИЙСКИЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ И ВНУТРЕННИХ ВОЙСК







Памятник Матрёне Яковлевой



Скульптор — А. Татаринов, 2012 год, село Буб, Сивинский район, Пермский край.



В центре села Буб Пермского края стоит памятник с фигурой пожилой женщины в платке, а за ее спиной — стела с самолетом. Можно подумать, что это собирательный образ советской матери, но это не так. Памятник изображает крестьянку Матрену Ивановну Яковлеву, которая для местных жителей стала легендой. Когда ее муж и сыновья ушли на фронт, женщина не стала сидеть сложа руки, а начала собирать деньги на нужды армии. Она занималась хозяйством и продала все, что у нее было — за это она выручила 100 тысяч рублей. Всю сумму крестьянка перечислила в фонд обороны на покупку боевого самолета.



Фото: rkm.rnd.muzkult.ru







«Маруся-регулировщица»



Скульптор — В. И. Перфилов, 1973 год, поселок Матвеев Курган, Матвеево-Курганский район Ростовской области.



Скульптура женщины-регулировщицы, которую местные жители ласково прозвали «Маруся», стоит на въезде в поселок Матвеев Курган, на развилке дорог Ростов-на-Дону — Донецк РФ и Матвеев Курган. Этот памятник посвящен девушкам-регулировщицам, без которых не могло обойтись ни одно войско. По легенде, на этом самом месте во время войны стояла неизвестная девушка, которая в течение двух суток непрерывно направляла советские танки, пока не потеряла сознание от истощения и переутомления.







Источник: Официальный портал Волгоградской области







Памятник Михаилу Паникахе



Скульптор — Р. П. Харитонов, 1975 год, Волгоград.



В Краснооктябрьском районе Волгограда, прямо напротив завода «Красный октябрь», стоит необычный монумент — объятый пламенем мужчина с вытянутыми вперед руками. Эта скульптура посвящена 24-летнему моряку, защищавшему Сталинград, — Михаилу Паникахе. 2 ноября 1942 года в районе завода «Красный октябрь» он оказался в окопе, окруженном немецкими танками. Паникаха попытался ползком приблизиться к танкам с бутылками с зажигательной смесью, но немецкая пуля попала в одну из бутылок, и солдат моментально вспыхнул. Охваченный пламенем, он бросился на немецкий танк. Похоронили бойца там же, на месте его гибели.



Источник: Библиотекарь/CC BY-SA 4.0







Памятник Вите Черевичкину



Скульптор — Н. Аведиков, 1961 год, Ростов-на-Дону.



Мальчик, прижимающий к груди голубя, — это подросток Витя Черевичкин из Ростова-на-Дону. Во время оккупации города немцы запретили мирным жителям разводить голубей из-за боязни «голубиной почты». Витя был заядлым голубятником. По одной из версий, он действительно использовал птиц, чтобы передать советским солдатам информацию о расположении немецких частей в городе. За это его расстреляли. Однако по другой версии, мальчик просто защищал от оккупантов собственную голубятню и своих питомцев.



Источник: РИА "Новости"







Мемориал Победы



Скульптор — С. Скала, архитектор О. Медведев, 2005 год, г. Мышкин, Ярославская область.



Мемориальный комплекс был открыт к 60-летию Победы, а его строительство заняло всего 3 месяца. В центре мемориала находится бронзовая фигура солдата, перед которым горит Вечный огонь. За его спиной представлены барельефы местных Героев Советского Союза и список местных жителей, погибших во время войны. Перед солдатом расположена Книга Памяти, в которую поименно вписаны воевавшие мышкинцы.



Но самое интересное находится на стене за книгой — там выгравированы отрывки из реальной переписки бойца Ивана Филипповича Орлова, уроженца деревни Мартыново, со своей семьей, читать без слез которые просто невозможно.



Орлов погиб в битве под Сталинградом 26 октября 1942 года. Его супруга отказывалась верить в его смерть и даже после получения похоронки продолжала писать ему письма, которые также отобразили на мемориальной стене.



Источник: Григорий Тюканов/CC BY 3.0







«Взрыв», Волоколамское шоссе



Архитектор — А. Веселовский, 1981 год, 114 километр Волоколамского шоссе, Московская область.



Пожалуй, советскую военную технику чаще всего увековечивают в качестве памятников ВОВ на территории бывшего Советского Союза. Однако памятник под названием «Взрыв», расположенный на Волоколамском шоссе в Подмосковье, является уникальным. Дело в том, что центром композиции здесь является настоящая немецкая техника — самоходно-артиллерийская установка StuG III, которую достали из болота вблизи деревни Подмарьково. По задумке архитектора, немецкая машина «взрывается» на подъезде к окопам саперов. Памятник установлен в честь подвига 11 героев-саперов 8-й гвардейской стрелковой дивизии генерала И. В. Панфилова.



Источник: РИА "Новости"







«Взрыв», Новороссийск



Архитектор — Г. Наджарян, 1979 год, поселок Мысхако, Новороссийск.



Еще один памятник под названием «Взрыв» находится в поселке Мысхако в Новороссийске. Однако, в отличие от подмосковного «вражеского танка», этот монумент состоит из настоящих осколков снарядов, авиабомб и мин, которые были собраны после войны в этом районе. Вес памятника составляет 1250 килограммов — считается, что именно столько обрушили немецкие войска на каждого (!) солдата, героически оборонявшего Новороссийск.



Монумент «Взрыв» входит в состав мемориального комплекса «Долина смерти».



Источник: РИА "Новости"







Мемориальный комплекс «Яма»



Архитектор — Л. Левин. Скульпторы А. Финский, Э. Полок, 1942 год, 2000 год, Минск, Беларусь.



Мемориал «Яма» расположен на улице Мельникайте в Минске и посвящён жертвам Холокоста. На этом месте 2 марта 1942 года нацистами было расстреляно около 5 тысяч узников Минского гетто. В 1947 году здесь появился обелиск. Это был первый памятник жертвам Холокоста в СССР, на котором была сделана надпись на идиш, однако, через несколько лет авторов памятника арестовали и сослали в лагеря за то, что на обелиске было написано не о «мирных советских гражданах», а о евреях. Тем не менее сам памятник сохранился нетронутым.



В 2000 году рядом с обелиском появилась лестница, «ведущая в яму, из которой нет выхода».



По ней строем спускаются истощенные еврейские узники. Кстати, все работы по строительству и реконструкции мемориала выполнялись вручную, без применения какой-либо техники.



Источник: РИА "Новости"







Дворец культуры цементников в Новороссийске



Одним из самых необычных, но отнюдь не единственным подобным памятником Великой Отечественной войны является разрушенный Дворец культуры цементников в Новороссийске. Открытие нового красивого здания было назначено на воскресенье, 22 июня 1941 года. Но этого так и не произошло. Дворец долгое время находился на самой линии фронта и был практически полностью разрушен. После окончания войны было решено не восстанавливать дворец, а сделать из него мемориал памяти. Кстати, похожая судьба и у здания областной клинической больницы в Воронеже. Сейчас оно также является памятником ВОВ.



Источник: Taamu/CC BY-SA 3.0







Памятник погибшим воинам-куртатинцам



Скульптор — Д. Цораев, 1971 год, Куртатинское ущелье, республика Северная Осетия — Алания.



Этот довольно необычный и трогательный памятник изображает измученного бронзового коня, оплакивающего своего погибшего наездника и друга. Памятник посвящен выходцам из Куртатинского ущелья, павшим за Родину в годы Великой Отечественной войны, а «верный конь» символизирует скорбь всей Осетии по погибшим в войне сыновьям, большинство из которых были кавалеристами и оказались беспомощными против вражеских танков и самолетов.



Фото: hornews.com







Дуб-памятник в Челябинске



Единственный нерукотворный памятник Великой Отечественной войны в нашей подборке, но далеко не единственный на территории бывшего СССР. Это 100-летнее дерево в полметра в обхвате имеет очень трагическую историю. Когда ребята из местного детдома уходили на фронт, они прощались с дубами на аллейке, а через время сюда стали приносить и похоронки. Просто потому, что приносить их было больше некуда. С годами здесь осталось лишь одно дерево. Ему присвоили статус памятника, огородили и поставили мемориальную табличку. Теперь ветераны и местные жители несут к дереву цветы.



Источник: РИА "Новости"







Памятник героине песни «Катюша»



Скульпторы — К. Новиков, И. Кулаков, 2013 год, Владивосток.



Бронзовая статуя героини известной военной песни «Катюша» стоит в сквере Моргородка во Владивостоке. По одной из версий, прообразом героини песни была уроженка Владивостока Екатерина Алексеева, которая вместе с мужем офицером-пограничником участвовала в боях у озера Хасан и за проявленное мужество была удостоена ордена Красной Звезды.



Источник: РИА "Новости"







Памятник фронтовой собаке



Скульптор — А. Коробцов, 2014 год, Москва, Поклонная гора.



В годы Великой Отечественной войны на фронте служило более 60 тысяч собак, которые не только вытаскивали из-под обстрела раненых, доставляли боеприпасы и донесения, обнаруживали и обезвреживали мины, но и были верными друзьями солдат. Собаки наравне с военными участвовали и в Параде Победы на Красной площади летом 1945 года. Неудивительно, что заслуги четвероногих друзей также были увековечены в памятниках по всему бывшему СССР, самым известным из которых является московский памятник, который часто называют просто «Друг».



Фото: Visit Petersburg







Памятники блокадным котам Ленинграда



Скульптор-анималист В. Петровичев, архитектор Л. В. Домрачева, 2000 год



В 1943 году после снятия блокады Ленинграда в городе было нашествие крыс, от которых жителей и продовольствие спасли тысячи котов и кошек, специально завезенных в город из Ярославля и Сибири. В память о животных в Санкт-Петербурге установлено несколько скульптур. Самыми известными считаются скульптуры кота Елисея и кошки Василисы, расположенные в самом центре города, на улице Малой Садовой. Они были установлены в 2000 году. А в 2018 году к ним присоединился и черный безымянный кот, восседающий на стуле во дворе дома номер 4 на улице Композиторов.



Источник: news.mail.ru



"Обзор" благодарит жителя Вильнюса Валентина МАТЮХИНА за присланную ссылку В центре села Буб Пермского края стоит памятник с фигурой пожилой женщины в платке, а за ее спиной — стела с самолетом. Можно подумать, что это собирательный образ советской матери, но это не так. Памятник изображает крестьянку Матрену Ивановну Яковлеву, которая для местных жителей стала легендой. Когда ее муж и сыновья ушли на фронт, женщина не стала сидеть сложа руки, а начала собирать деньги на нужды армии. Она занималась хозяйством и продала все, что у нее было — за это она выручила 100 тысяч рублей. Всю сумму крестьянка перечислила в фонд обороны на покупку боевого самолета.Скульптура женщины-регулировщицы, которую местные жители ласково прозвали «Маруся», стоит на въезде в поселок Матвеев Курган, на развилке дорог Ростов-на-Дону — Донецк РФ и Матвеев Курган. Этот памятник посвящен девушкам-регулировщицам, без которых не могло обойтись ни одно войско. По легенде, на этом самом месте во время войны стояла неизвестная девушка, которая в течение двух суток непрерывно направляла советские танки, пока не потеряла сознание от истощения и переутомления.В Краснооктябрьском районе Волгограда, прямо напротив завода «Красный октябрь», стоит необычный монумент — объятый пламенем мужчина с вытянутыми вперед руками. Эта скульптура посвящена 24-летнему моряку, защищавшему Сталинград, — Михаилу Паникахе. 2 ноября 1942 года в районе завода «Красный октябрь» он оказался в окопе, окруженном немецкими танками. Паникаха попытался ползком приблизиться к танкам с бутылками с зажигательной смесью, но немецкая пуля попала в одну из бутылок, и солдат моментально вспыхнул. Охваченный пламенем, он бросился на немецкий танк. Похоронили бойца там же, на месте его гибели.Мальчик, прижимающий к груди голубя, — это подросток Витя Черевичкин из Ростова-на-Дону. Во время оккупации города немцы запретили мирным жителям разводить голубей из-за боязни «голубиной почты». Витя был заядлым голубятником. По одной из версий, он действительно использовал птиц, чтобы передать советским солдатам информацию о расположении немецких частей в городе. За это его расстреляли. Однако по другой версии, мальчик просто защищал от оккупантов собственную голубятню и своих питомцев.Мемориальный комплекс был открыт к 60-летию Победы, а его строительство заняло всего 3 месяца. В центре мемориала находится бронзовая фигура солдата, перед которым горит Вечный огонь. За его спиной представлены барельефы местных Героев Советского Союза и список местных жителей, погибших во время войны. Перед солдатом расположена Книга Памяти, в которую поименно вписаны воевавшие мышкинцы.Орлов погиб в битве под Сталинградом 26 октября 1942 года. Его супруга отказывалась верить в его смерть и даже после получения похоронки продолжала писать ему письма, которые также отобразили на мемориальной стене.Пожалуй, советскую военную технику чаще всего увековечивают в качестве памятников ВОВ на территории бывшего Советского Союза. Однако памятник под названием «Взрыв», расположенный на Волоколамском шоссе в Подмосковье, является уникальным. Дело в том, что центром композиции здесь является настоящая немецкая техника — самоходно-артиллерийская установка StuG III, которую достали из болота вблизи деревни Подмарьково. По задумке архитектора, немецкая машина «взрывается» на подъезде к окопам саперов. Памятник установлен в честь подвига 11 героев-саперов 8-й гвардейской стрелковой дивизии генерала И. В. Панфилова.«Взрыв», НовороссийскАрхитектор — Г. Наджарян, 1979 год, поселок Мысхако, Новороссийск.Еще один памятник под названием «Взрыв» находится в поселке Мысхако в Новороссийске. Однако, в отличие от подмосковного «вражеского танка», этот монумент состоит из настоящих осколков снарядов, авиабомб и мин, которые были собраны после войны в этом районе. Вес памятника составляет 1250 килограммов — считается, что именно столько обрушили немецкие войска на каждого (!) солдата, героически оборонявшего Новороссийск.Монумент «Взрыв» входит в состав мемориального комплекса «Долина смерти».Мемориал «Яма» расположен на улице Мельникайте в Минске и посвящён жертвам Холокоста. На этом месте 2 марта 1942 года нацистами было расстреляно около 5 тысяч узников Минского гетто. В 1947 году здесь появился обелиск. Это был первый памятник жертвам Холокоста в СССР, на котором была сделана надпись на идиш, однако, через несколько лет авторов памятника арестовали и сослали в лагеря за то, что на обелиске было написано не о «мирных советских гражданах», а о евреях. Тем не менее сам памятник сохранился нетронутым.По ней строем спускаются истощенные еврейские узники. Кстати, все работы по строительству и реконструкции мемориала выполнялись вручную, без применения какой-либо техники.Одним из самых необычных, но отнюдь не единственным подобным памятником Великой Отечественной войны является разрушенный Дворец культуры цементников в Новороссийске. Открытие нового красивого здания было назначено на воскресенье, 22 июня 1941 года. Но этого так и не произошло. Дворец долгое время находился на самой линии фронта и был практически полностью разрушен. После окончания войны было решено не восстанавливать дворец, а сделать из него мемориал памяти. Кстати, похожая судьба и у здания областной клинической больницы в Воронеже. Сейчас оно также является памятником ВОВ.Этот довольно необычный и трогательный памятник изображает измученного бронзового коня, оплакивающего своего погибшего наездника и друга. Памятник посвящен выходцам из Куртатинского ущелья, павшим за Родину в годы Великой Отечественной войны, а «верный конь» символизирует скорбь всей Осетии по погибшим в войне сыновьям, большинство из которых были кавалеристами и оказались беспомощными против вражеских танков и самолетов.Единственный нерукотворный памятник Великой Отечественной войны в нашей подборке, но далеко не единственный на территории бывшего СССР. Это 100-летнее дерево в полметра в обхвате имеет очень трагическую историю. Когда ребята из местного детдома уходили на фронт, они прощались с дубами на аллейке, а через время сюда стали приносить и похоронки. Просто потому, что приносить их было больше некуда. С годами здесь осталось лишь одно дерево. Ему присвоили статус памятника, огородили и поставили мемориальную табличку. Теперь ветераны и местные жители несут к дереву цветы.Бронзовая статуя героини известной военной песни «Катюша» стоит в сквере Моргородка во Владивостоке. По одной из версий, прообразом героини песни была уроженка Владивостока Екатерина Алексеева, которая вместе с мужем офицером-пограничником участвовала в боях у озера Хасан и за проявленное мужество была удостоена ордена Красной Звезды.В годы Великой Отечественной войны на фронте служило более 60 тысяч собак, которые не только вытаскивали из-под обстрела раненых, доставляли боеприпасы и донесения, обнаруживали и обезвреживали мины, но и были верными друзьями солдат. Собаки наравне с военными участвовали и в Параде Победы на Красной площади летом 1945 года. Неудивительно, что заслуги четвероногих друзей также были увековечены в памятниках по всему бывшему СССР, самым известным из которых является московский памятник, который часто называют просто «Друг».В 1943 году после снятия блокады Ленинграда в городе было нашествие крыс, от которых жителей и продовольствие спасли тысячи котов и кошек, специально завезенных в город из Ярославля и Сибири. В память о животных в Санкт-Петербурге установлено несколько скульптур. Самыми известными считаются скульптуры кота Елисея и кошки Василисы, расположенные в самом центре города, на улице Малой Садовой. Они были установлены в 2000 году. А в 2018 году к ним присоединился и черный безымянный кот, восседающий на стуле во дворе дома номер 4 на улице Композиторов."Обзор" благодарит жителя Вильнюса Валентина МАТЮХИНА за присланную ссылку Категории: история Ключевые слова: война, памятник, 15 самых необычных памятников, необычный — статья прочитана 129 раз Комментарии