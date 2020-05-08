Младшие классы вернут в школы 25 мая, а старшеклассников – с 1 июня /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



Министр образования, науки и спорта Литвы Альгирдас Монкявичюс предлагает, чтобы обучающиеся сейчас удаленно школьники вернулись в школы хотя бы на две недели.



"В данный момент общеобразовательные школы работают удаленно, однако мы рассматриваем возможность вернуть их в школы хотя бы на две недели для обычного обучения", – заявил А. Монкявичюс на пресс-конференции в пятницу.



"Мы начинаем рассматривать возможность возвращения в школы учеников начальных классов с 25 мая, а учеников общеобразовательных школ – с первого июня", – сообщил министр.



Решение о возвращении учеников в школы должно принять правительство, этот вопрос будет рассмотрен на следующей неделе.



По словам министра, если правительство позволит ученикам вернуться в школы, то Кабмин будет рекомендовать завершить учебный год, как и было запланировано, но обязательно хотя бы две недели обучаться неудаленно. Министр образования, науки и спорта Литвы Альгирдас Монкявичюс предлагает, чтобы обучающиеся сейчас удаленно школьники вернулись в школы хотя бы на две недели."В данный момент общеобразовательные школы работают удаленно, однако мы рассматриваем возможность вернуть их в школы хотя бы на две недели для обычного обучения", – заявил А. Монкявичюс на пресс-конференции в пятницу."Мы начинаем рассматривать возможность возвращения в школы учеников начальных классов с 25 мая, а учеников общеобразовательных школ – с первого июня", – сообщил министр.Решение о возвращении учеников в школы должно принять правительство, этот вопрос будет рассмотрен на следующей неделе.По словам министра, если правительство позволит ученикам вернуться в школы, то Кабмин будет рекомендовать завершить учебный год, как и было запланировано, но обязательно хотя бы две недели обучаться неудаленно. "Решение о то, когда завершить учебный год и начать летние каникулы принимает глава учебного заведения, после согласования с школьным советом и учредителем. Обычно учебно-воспитательный процесс в начальной школе длится 175 дней, в основной и среднеобразовательной школе – 185, у выпускников – 163 дня. Дата завершения учебного года в каждой школе может быть своя, все же мы предложим две недели работать очно, если такая возможность будет", – сказал министр.



Он также информировал, в каких условиях с 18 мая полностью откроются детские сады, которые сейчас принимают лишь детей родителей, которые не могут работать удаленно.



Сейчас в стране детей принимают 230 детских садов, их посещают более 800 детей.



"С 18 мая предусмотрена возможность для детских садов предоставлять полные воспитательные услуги и таких детей будет больше. Но мы должны очень внимательно подготовиться к открытию детских садов, выдвинули очень ясные рекомендации, по тому, как информировать семьи, договориться с ними, выяснить, не болеет ли ребенок хроническими заболеваниями, позаботиться о работниках, которые также входят в группу риска по возрасту или по причине хронических заболеваний", – сказал А. Монкявичюс.



Все образовательные и воспитательные учреждения закрыты с 16 марта, поскольку в стране был объявлен карантин. Две недели школьники были на каникулах, затем образовательный процесс возобновился удаленно.



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Абитуриентам будет создана возможность отказаться от экзаменов на выбор, заявила временная заместитель директора Национального агентства образования Аста Раноните.



"Есть предложение и создается возможность для школьников, с учетом того, что они выбирали экзамены еще в 2019 году, в ближайшее время до 18 мая отказаться от экзаменов на аттестат зрелости по выбору, если в них нет потребности с учетом будущего обучения или карьеры", – заявила А. Раноните в пятницу.



Экзаменационную сессию планируется начать 22 июня, а завершить до 21 июля.



Первый этап вступительных экзаменов в высшие школы состоится до 18 августа, второй должен завершиться 4 сентября, а учебный год в высших учебных заведениях планируется начать еще через две недели. инф."Обзор" BNS.LT Категории: общество, образование Ключевые слова: школы, контроль, детсады, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 1658 раз Комментарии