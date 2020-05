Посол США при ОБСЕ призвал Россию прекратить фальсификацию истории 🔊 Воспроизвести Советский танк в Праге во время подавления антисоветского восстания жителей Чехословакии, 21 августа 1968 года



Американский дипломат призвал Россию перестать заниматься самовосхвалением, основанным на целенаправленном искажении истории



Джеймс Гилмор, посол США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), призвал во вторник Москву прекратить фальсификацию истории Второй мировой войны, сообщает



Гилмор подчеркнул, что, «хотя военное и гражданское население Советского Союза пошло на огромные жертвы, чтобы победить нацистов… - и мы чтим эти жертвы целиком и полностью - мы также не должны забывать, что Вторая мировая война началась в 1939 году, когда Сталин и Гитлер заключили пакт, который разделил Восточную Европу на зоны, контролируемые Советским Союзом и нацистами. Я уверен, что наши польские друзья сегодня не забыли этот факт ни на одну секунду». U.S. calls on #Russia to stop making self-aggrandizing claims based on purposeful misrepresentations of history. We stand in solidarity with our European partners against Russia's falsification of history. #HistoryMatters #VE75 >> https://t.co/Oa4RwFzvYR pic.twitter.com/9YMUMvrsWX — U.S. Mission to OSCE (@usosce) May 7, 2020



Дипломат напомнил участникам заседания, что в 1945 году многие европейские страны получили не свободу, а попали под «почти 50-летний гнет Советского Союза». Таким образом, путь к истинному освобождению оказался долгим, а в некоторых случаях страны бывшего социалистического лагеря «до сих пор идут по этому пути».



«Мы призываем Россию прекратить заниматься самовосхвалением, основанным на целенаправленном искажении истории. Мы солидарны с нашими европейскими партнерами против фальсификации истории, допускаемой Россией», - заявил Гилмор.



Полный текст выступления Джеймса Гилмора опубликован на сайте представительства США при ОБСЕ.