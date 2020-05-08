Посол США при ОБСЕ призвал Россию прекратить фальсификацию истории

Американский дипломат призвал Россию перестать заниматься самовосхвалением, основанным на целенаправленном искажении истории
Джеймс Гилмор, посол США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), призвал во вторник Москву прекратить фальсификацию истории Второй мировой войны, сообщает ГОЛОС АМЕРИКИ. Гилмор заявил об этом накануне дня празднования победы над нацистами в Европе в ходе виртуального заседания Постоянного совета ОБСЕ.
Гилмор подчеркнул, что, «хотя военное и гражданское население Советского Союза пошло на огромные жертвы, чтобы победить нацистов… - и мы чтим эти жертвы целиком и полностью - мы также не должны забывать, что Вторая мировая война началась в 1939 году, когда Сталин и Гитлер заключили пакт, который разделил Восточную Европу на зоны, контролируемые Советским Союзом и нацистами. Я уверен, что наши польские друзья сегодня не забыли этот факт ни на одну секунду».
U.S. calls on #Russia to stop making self-aggrandizing claims based on purposeful misrepresentations of history. We stand in solidarity with our European partners against Russia’s falsification of history. #HistoryMatters #VE75 >> https://t.co/Oa4RwFzvYR pic.twitter.com/9YMUMvrsWX— U.S. Mission to OSCE (@usosce) May 7, 2020
Дипломат напомнил участникам заседания, что в 1945 году многие европейские страны получили не свободу, а попали под «почти 50-летний гнет Советского Союза». Таким образом, путь к истинному освобождению оказался долгим, а в некоторых случаях страны бывшего социалистического лагеря «до сих пор идут по этому пути».
«Мы призываем Россию прекратить заниматься самовосхвалением, основанным на целенаправленном искажении истории. Мы солидарны с нашими европейскими партнерами против фальсификации истории, допускаемой Россией», - заявил Гилмор.
Полный текст выступления Джеймса Гилмора опубликован на сайте представительства США при ОБСЕ.