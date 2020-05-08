Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



В январе-марте этого года литовский экспорт составил 7,053 млрд евро, импорт – 7,348 млрд евро, или соответственно на 0,5% и 3,3% меньше, чем за тот же период прошлого года. Экспорт одних лишь товаров литовского происхождения упал на 2,9% до 4,199 млрд евро.



Дефицит внешней торговли Литвы в январе-марте составил 295,4 млн евро, и был на 42,7% меньше, чем год назад (515,7 млн евро), сообщил Департамент статистики Литвы, основываясь на предварительных данных таможенных деклараций и отчетов Интрастата.



За вычетом минеральных продуктов экспорт за год вырос на 3,7%, а импорт - на 1,1%. Экспорт только продуктов литовского происхождения за вычетом минеральных продуктов увеличился на 2,6%.



Основными партнёрами Литвы по экспорту в этом году были Россия (13,4%), Латвия (9,3%), Германия (8,4%), по импорту - Россия (12,7%), Польша - (12,1%), Германия (12,1%). В январе-марте этого года литовский экспорт составил 7,053 млрд евро, импорт – 7,348 млрд евро, или соответственно на 0,5% и 3,3% меньше, чем за тот же период прошлого года. Экспорт одних лишь товаров литовского происхождения упал на 2,9% до 4,199 млрд евро.Дефицит внешней торговли Литвы в январе-марте составил 295,4 млн евро, и был на 42,7% меньше, чем год назад (515,7 млн евро), сообщил Департамент статистики Литвы, основываясь на предварительных данных таможенных деклараций и отчетов Интрастата.За вычетом минеральных продуктов экспорт за год вырос на 3,7%, а импорт - на 1,1%. Экспорт только продуктов литовского происхождения за вычетом минеральных продуктов увеличился на 2,6%.Основными партнёрами Литвы по экспорту в этом году были Россия (13,4%), Латвия (9,3%), Германия (8,4%), по импорту - Россия (12,7%), Польша - (12,1%), Германия (12,1%). Товары литовского происхождения в основном экспортировались в Германию (10,6%), Латвию (6,9%), Швецию (6,8%), США (6,2%).



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В первом квартале этого года уровень безработицы в Литве составил 7,1% – на 0,6 проц. пункта больше, чем за тот же период прошлого года и на 0,7 пункта больше, чем в последнем квартале 2019 года.



Наиболее значительно карантин повлиял на строительный сектор и сектор услуг, в которых безработица составила соответственно 12 и 8%.



По данным Департамента статистики, в первом квартале в стране было 106,3 тыс. безработных и 1,39 млн работающих жителей.



В связи с объявленным карантином в последние две недели марта около 7% трудоустроенных жителей не работали, либо работали меньше часов, чем обычно, почти 60% их составили женщины.



Уровень долгосрочной (застойной) безработицы за квартал вырос на 0,3 пункта до 2,4%. По сравнению с тем же периодом прошлого года он вырос на 0,6 пункта. В первом квартале количество долгосрочных безработных составило 36 тысяч.



Уровень безработицы среди мужчин составил 8%, среди женщин – 6,2%. Уровень безработицы среди молодежи (15–24 лет) составил 15%, за квартал он вырос на 0,7 пункта, а за год – на 2,5 пункта.



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Гостиница Moxy международной сети Marriott с 175 номерами, ориентированная на постояльцев, останавливающихся на 2-3 ночи, уже оборудована во втором по величине городе Литвы Каунасе, однако ее открытие по причине карантинных ограничений пока отложено, сообщил портал kaunas.kasvyksta.lt.



Компания Tala LT инвестировала в строительство гостиницы 14 млн евро, оператором, обеспечивающим управление гостиницей является Apex Alliance Hotel Management, которому сейчас принадлежат шесть гостиниц Hilton и Marriott в Литве, Латвии и Румынии.



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Северный инвестиционный банк (СИБ) предоставит 10 млн евро девелоперу Baltisches Haus.



Кредит на пять лет предназначен для строительства зданий в небольших городах Литвы, где обоснуются продуктовые магазины, аптеки, прочие предприятия, а совокупная площадь коммерческих помещений составил 14 тыс. кв. метров, сообщил СИБ.



По информации Baltisches Haus, новые проекты создадут 130–150 рабочих мест.



Часть инвестиций будет направлена на развитие инфраструктуры – обновление улиц, перекрестков, автобусных остановок.



У Baltisches Haus более 260 тыс. кв метров коммерческих помещений в 39 городах Литвы. Инф. «Обзора», BNS Категории: экономика, в странах Балтии Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 216 раз Комментарии