Список памятных дат предлагается пополнить Днем Агрессии СССР против Европы

Два литовских консерватора предлагают пополнить список памятных дат – объявить 17 сентября Днем агрессии СССР против Европы.
Депутаты Лауринас Касчюнас и Аудронюс Ажубалис подготовили соответствующую поправку к закону.
"Семнадцатого сентября по сговору с Советским союзом в рамках Пакта Молотова-Риббентропа нацистская Германия напала на Польшу. Это было нападение против Европы. Этот день будет напоминать о том, что тогда коммунизм и нацисты были на одной стороне", – заявил BNS Л. Касчюнас.
"Следует осознавать, что в Европе нет места празднованию Дня победы. Когда кто-то пытается превратить свой национальный праздник, должен очень ясно вспомнить, что это было нападением против Европы, и были созданы условия для того, чтобы нацисты начали хозяйничать в Европе", – заявил член сейма.
Оппозиционные консерваторы хотят обратить внимание Литвы, Европы народов мира и общественности России на создаваемое правящими в России и распространяемое в мире противоречивое историческое повествование об исключительно позитивной роли СССР и победе во Второй Мировой войне.
"Если анализировать современную оценку роли СССР во Второй мировой войне, то следует обратить внимание на осуществляемую администрацией Владимира Путине кампанию реабилитации Пакта Молотова-Рибентроппа. Примечательно, что подписание этого пакта фактически позволило Адольфу Гитлеру начать войну", – говорится в пояснительном письме к проекту закона.
Двадцать третьего августа 1939 года СССР и нацистская Германия подписали пакт Молотова-Риббентропа и тайные протоколы к нему, на основании которых накануне войны они разделили между собой Восточную Европу. Это соглашение определило оккупацию Балтийских стран.
"Если анализировать современную оценку роли СССР во Второй мировой войне, то следует обратить внимание на осуществляемую администрацией Владимира Путине кампанию реабилитации Пакта Молотова-Рибентроппа. Примечательно, что подписание этого пакта фактически позволило Адольфу Гитлеру начать войну", – говорится в пояснительном письме к проекту закона.
Двадцать третьего августа 1939 года СССР и нацистская Германия подписали пакт Молотова-Риббентропа и тайные протоколы к нему, на основании которых накануне войны они разделили между собой Восточную Европу. Это соглашение определило оккупацию Балтийских стран.