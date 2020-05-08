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Список памятных дат предлагается пополнить Днем Агрессии СССР против Европы



Два литовских консерватора предлагают пополнить список памятных дат – объявить 17 сентября Днем агрессии СССР против Европы.

Депутаты Лауринас Касчюнас и Аудронюс Ажубалис подготовили соответствующую поправку к закону.

"Семнадцатого сентября по сговору с Советским союзом в рамках Пакта Молотова-Риббентропа нацистская Германия напала на Польшу. Это было нападение против Европы. Этот день будет напоминать о том, что тогда коммунизм и нацисты были на одной стороне", – заявил BNS Л. Касчюнас.

"Следует осознавать, что в Европе нет места празднованию Дня победы. Когда кто-то пытается превратить свой национальный праздник, должен очень ясно вспомнить, что это было нападением против Европы, и были созданы условия для того, чтобы нацисты начали хозяйничать в Европе", – заявил член сейма.
Оппозиционные консерваторы хотят обратить внимание Литвы, Европы народов мира и общественности России на создаваемое правящими в России и распространяемое в мире противоречивое историческое повествование об исключительно позитивной роли СССР и победе во Второй Мировой войне.

"Если анализировать современную оценку роли СССР во Второй мировой войне, то следует обратить внимание на осуществляемую администрацией Владимира Путине кампанию реабилитации Пакта Молотова-Рибентроппа. Примечательно, что подписание этого пакта фактически позволило Адольфу Гитлеру начать войну", – говорится в пояснительном письме к проекту закона.

Двадцать третьего августа 1939 года СССР и нацистская Германия подписали пакт Молотова-Риббентропа и тайные протоколы к нему, на основании которых накануне войны они разделили между собой Восточную Европу. Это соглашение определило оккупацию Балтийских стран.
BNS
Категории: политика, общество, история
Ключевые слова: война, история, память
География: Литва
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добавлена сегодня, 8 мая, 10:30

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