Список памятных дат предлагается пополнить Днем Агрессии СССР против Европы 🔊 Воспроизвести



Два литовских консерватора предлагают пополнить список памятных дат – объявить 17 сентября Днем агрессии СССР против Европы.



Депутаты Лауринас Касчюнас и Аудронюс Ажубалис подготовили соответствующую поправку к закону.



"Семнадцатого сентября по сговору с Советским союзом в рамках Пакта Молотова-Риббентропа нацистская Германия напала на Польшу. Это было нападение против Европы. Этот день будет напоминать о том, что тогда коммунизм и нацисты были на одной стороне", – заявил BNS Л. Касчюнас.



"Следует осознавать, что в Европе нет места празднованию Дня победы. Когда кто-то пытается превратить свой национальный праздник, должен очень ясно вспомнить, что это было нападением против Европы, и были созданы условия для того, чтобы нацисты начали хозяйничать в Европе", – заявил член сейма. Два литовских консерватора предлагают пополнить список памятных дат – объявить 17 сентября Днем агрессии СССР против Европы.Депутаты Лауринас Касчюнас и Аудронюс Ажубалис подготовили соответствующую поправку к закону."Семнадцатого сентября по сговору с Советским союзом в рамках Пакта Молотова-Риббентропа нацистская Германия напала на Польшу. Это было нападение против Европы. Этот день будет напоминать о том, что тогда коммунизм и нацисты были на одной стороне", – заявил BNS Л. Касчюнас."Следует осознавать, что в Европе нет места празднованию Дня победы. Когда кто-то пытается превратить свой национальный праздник, должен очень ясно вспомнить, что это было нападением против Европы, и были созданы условия для того, чтобы нацисты начали хозяйничать в Европе", – заявил член сейма. Оппозиционные консерваторы хотят обратить внимание Литвы, Европы народов мира и общественности России на создаваемое правящими в России и распространяемое в мире противоречивое историческое повествование об исключительно позитивной роли СССР и победе во Второй Мировой войне.



"Если анализировать современную оценку роли СССР во Второй мировой войне, то следует обратить внимание на осуществляемую администрацией Владимира Путине кампанию реабилитации Пакта Молотова-Рибентроппа. Примечательно, что подписание этого пакта фактически позволило Адольфу Гитлеру начать войну", – говорится в пояснительном письме к проекту закона.



Двадцать третьего августа 1939 года СССР и нацистская Германия подписали пакт Молотова-Риббентропа и тайные протоколы к нему, на основании которых накануне войны они разделили между собой Восточную Европу. Это соглашение определило оккупацию Балтийских стран. BNS Категории: политика, общество, история Ключевые слова: война, история, память География: Литва — статья прочитана 295 раз Комментарии