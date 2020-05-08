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Российские дипломаты зажгли цифры 75 на здании постпредства в Нью-Йорке
Здание жилого комплекса постпредства России при ООН в Нью-Йорке в преддверии Дня Победы украсилось огромными цифрами 75, сообщает ТАСС.
В течение нескольких дней дипломаты будут зажигать свет в нужных окнах, образующих эти цифры, чтобы воздать дань уважения героям Великой Отечественной войны, сокрушившим нацизм.
Здание дипкорпуса возвышается над невысокими домами Северного Бронкса, поэтому дата видна не только жителям соседних домов, но и других районов Нью-Йорка. "Эта акция продлится несколько праздничных дней, напоминая о бессмертном подвиге народов СССР во имя мира", - сказал журналистам официальный представитель постпредства России при ООН Федор Стржижовский.
Кроме того, российское постпредство вместе с другими миссиями СНГ проводит в соцсетях памятную акцию с хештегом #подвиг75. Каждая из стран делится рассказами о своих национальных героях, их самоотверженных поступках в годы Великой Отечественной войны.
ТАСС
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