Курц напомнил об исторической ответственности Австрии перед жертвами нацизма 🔊 Воспроизвести Канцлер Австрии Себастьян Курц



В 75-ю годовщину освобождения концентрационного лагеря Маутхаузен канцлер Австрии Себастьян Курц напомнил об ответственности страны перед жертвами нацизма, сообщает



— Мы несём историческую ответственность перед 100 тысячами людей, в большинстве своём еврейскими согражданами, павшими жертвами ужаса нацистского террористического режима, — сказал он.



Курц отметил, что концлагерь спустя 75 лет после освобождения напоминает людям, куда могут привести бесчеловечность и ненависть.



Концентрационный лагерь Маутхаузен. Фото © "Википедия"



Концентрационный лагерь Маутхаузен был построен в 1938 году и представлял собой систему из центрального лагеря и 49 филиалов, разбросанных по всей территории бывшей Австрии (Остмарка). Здесь погибли тысячи советских военнопленных, в том числе Герой Советского Союза генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев. Пятого мая на территорию лагеря вошли американские разведчики. К моменту освобождения Маутхаузена большинство эсэсовцев бежало, однако около 30 остались и были убиты заключёнными. В 75-ю годовщину освобождения концентрационного лагеря Маутхаузен канцлер Австрии Себастьян Курц напомнил об ответственности страны перед жертвами нацизма, сообщает ЛАЙФ — Мы несём историческую ответственность перед 100 тысячами людей, в большинстве своём еврейскими согражданами, павшими жертвами ужаса нацистского террористического режима, — сказал он.Курц отметил, что концлагерь спустя 75 лет после освобождения напоминает людям, куда могут привести бесчеловечность и ненависть.Концентрационный лагерь Маутхаузен был построен в 1938 году и представлял собой систему из центрального лагеря и 49 филиалов, разбросанных по всей территории бывшей Австрии (Остмарка). Здесь погибли тысячи советских военнопленных, в том числе Герой Советского Союза генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев. Пятого мая на территорию лагеря вошли американские разведчики. К моменту освобождения Маутхаузена большинство эсэсовцев бежало, однако около 30 остались и были убиты заключёнными. life.ru Категории: в мире, чп и криминал, история Ключевые слова: война, история, память, концлагерь, Австрия — статья прочитана 155 раз Комментарии