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Курц напомнил об исторической ответственности Австрии перед жертвами нацизма
В 75-ю годовщину освобождения концентрационного лагеря Маутхаузен канцлер Австрии Себастьян Курц напомнил об ответственности страны перед жертвами нацизма, сообщает ЛАЙФ.
— Мы несём историческую ответственность перед 100 тысячами людей, в большинстве своём еврейскими согражданами, павшими жертвами ужаса нацистского террористического режима, — сказал он.
Курц отметил, что концлагерь спустя 75 лет после освобождения напоминает людям, куда могут привести бесчеловечность и ненависть.
Концентрационный лагерь Маутхаузен был построен в 1938 году и представлял собой систему из центрального лагеря и 49 филиалов, разбросанных по всей территории бывшей Австрии (Остмарка). Здесь погибли тысячи советских военнопленных, в том числе Герой Советского Союза генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев. Пятого мая на территорию лагеря вошли американские разведчики. К моменту освобождения Маутхаузена большинство эсэсовцев бежало, однако около 30 остались и были убиты заключёнными.
life.ru
Категории: в мире, чп и криминал, история
Ключевые слова: война, история, память, концлагерь, Австрия
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