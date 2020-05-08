Загрузка... Бут рассказал о сети педофилов, куда могли попасть российские дети 🔊 Воспроизвести © AFP 2020 / Nicolas Asfauri



Российские дети, усыновленные гражданами США и потом пропавшие без вести, могли попасть в сексуальное рабство к педофилам, заявил



Корреспондент РИА Новости, много лет поддерживающий дружеские отношения с россиянином, посетил его в федеральной тюрьме Мэрион в штате Иллинойс.



Бут ссылается на информацию, полученную от одного из его товарищей по заключению в Блоке коммуникационного контроля Фрэнсиса Шеффера Кокса. Блок коммуникационного контроля — особо строгая "тюрьма в тюрьме" в составе Мэрион. Российские дети, усыновленные гражданами США и потом пропавшие без вести, могли попасть в сексуальное рабство к педофилам, заявил РИА Новости находящийся в американской тюрьме Виктор Бут.Корреспондент РИА Новости, много лет поддерживающий дружеские отношения с россиянином, посетил его в федеральной тюрьме Мэрион в штате Иллинойс.Бут ссылается на информацию, полученную от одного из его товарищей по заключению в Блоке коммуникационного контроля Фрэнсиса Шеффера Кокса. Блок коммуникационного контроля — особо строгая "тюрьма в тюрьме" в составе Мэрион.



"Реальной причиной его ареста он считает то, что во время своей избирательной кампании в законодательный совет штата он "раскопал" и стал использовать в своих выступлениях компромат на нескольких федеральных чиновников высокого уровня, связанный с педофилией и исчезновениями детей в США", — рассказал россиянин.



Бут напомнил, что, по статистике, в Америке ежегодно пропадают без вести более 40 тысяч детей. Некоторые из тех, кого удалось найти, были в сексуальном рабстве, продолжил он.



"Группа людей, на которую, по его словам, "наткнулся" Шеффер в ходе своего расследования, состояла из федеральных чиновников, в том числе даже судей, и это была практически тайная организация, в которой людей "крестили" не кровью и убийством, как в мафии, а педофилией — гарантированным компроматом, который всегда может стоить карьеры и свободы, если человек пожелает выйти из группы или как-то перед ней провинится", — пояснил Бут.



Кокс рассказал ему, что в полученных им документах он нашел упоминание о нескольких русских детях, усыновленных гражданами США, которые пропали без вести и с большой долей вероятности тоже оказались в рабстве.



Он добавил, что Кокс видел в полученных им в ходе расследования документах на усыновление русские фамилии и информацию о российском происхождении усыновленных детей.



"В такие вещи, на первый взгляд, трудно поверить, но для Шеффера и его сторонников это не просто "теория заговора", а результат проведенного ими расследования, которое в конечном итоге привело Шеффера в тюрьму на 24 года", — сказал россиянин.



Дело Виктора Бута



Виктора Бута арестовали в Таиланде по запросу США в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб. Ему предъявили обвинения в подготовке сговора с целью убийства американских граждан и военных, а также материальной поддержки терроризма и незаконного оборота портативных ракет "земля — воздух".



Россиянин отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако на стадии апелляции решения отменили. После этого Бута вывезли в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства.



В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал его виновным, после чего ему вынесли минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали, — 25 лет тюрьмы.



Читайте полный текст интервью Виктора Бута >> Кокс был руководителем одного из "народных ополчений", действующих в штате Аляска; в тюрьму, со слов Бута, он попал в результате провокации: его обвинили в подготовке сговора с целью убийства полицейских."Реальной причиной его ареста он считает то, что во время своей избирательной кампании в законодательный совет штата он "раскопал" и стал использовать в своих выступлениях компромат на нескольких федеральных чиновников высокого уровня, связанный с педофилией и исчезновениями детей в США", — рассказал россиянин.Бут напомнил, что, по статистике, в Америке ежегодно пропадают без вести более 40 тысяч детей. Некоторые из тех, кого удалось найти, были в сексуальном рабстве, продолжил он."Группа людей, на которую, по его словам, "наткнулся" Шеффер в ходе своего расследования, состояла из федеральных чиновников, в том числе даже судей, и это была практически тайная организация, в которой людей "крестили" не кровью и убийством, как в мафии, а педофилией — гарантированным компроматом, который всегда может стоить карьеры и свободы, если человек пожелает выйти из группы или как-то перед ней провинится", — пояснил Бут.Кокс рассказал ему, что в полученных им документах он нашел упоминание о нескольких русских детях, усыновленных гражданами США, которые пропали без вести и с большой долей вероятности тоже оказались в рабстве.Он добавил, что Кокс видел в полученных им в ходе расследования документах на усыновление русские фамилии и информацию о российском происхождении усыновленных детей."В такие вещи, на первый взгляд, трудно поверить, но для Шеффера и его сторонников это не просто "теория заговора", а результат проведенного ими расследования, которое в конечном итоге привело Шеффера в тюрьму на 24 года", — сказал россиянин.Дело Виктора БутаВиктора Бута арестовали в Таиланде по запросу США в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб. Ему предъявили обвинения в подготовке сговора с целью убийства американских граждан и военных, а также материальной поддержки терроризма и незаконного оборота портативных ракет "земля — воздух".Россиянин отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако на стадии апелляции решения отменили. После этого Бута вывезли в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства.В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал его виновным, после чего ему вынесли минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали, — 25 лет тюрьмы. Загрузка... РИА Новости Категории: общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: США, дети, педофилия, заключенный, Бут — статья прочитана 200 раз Комментарии