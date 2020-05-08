Загрузка... Вена признана самым экологичным городом в мире 🔊 Воспроизвести Вена © AP Photo/Ronald Zak



Эксперты оценили более 100 городов по девяти критериям, столица Австрии продемонстрировала наилучшие показатели по количеству парков и развитию общественного транспорта, сообщает



Вена признана самым экологически чистым городом в мире в 2020 году. Об этом сообщила в среду мэрия столицы Австрии со ссылкой на рейтинг канадско-американского консалтингового агентства Resonance Consultancy "10 самых зеленых городов мира 2020". Он был составлен 22 апреля по случаю Дня Земли.



Эксперты оценивали более 100 городов по девяти критериям: площадь зеленых насаждений, объемы потребления энергии из возобновляемых источников, частота использования общественного транспорта, концентрация твердых частиц в воздухе, потребление воды на душу населения, доступность для пешеходов, программа повторной переработки, компостирования отходов, количество фермерских рынков. Специалисты указали, что Вена, кроме прочего, продемонстрировала наилучшие показатели по количеству парков и развитию общественного транспорта. Эксперты оценили более 100 городов по девяти критериям, столица Австрии продемонстрировала наилучшие показатели по количеству парков и развитию общественного транспорта, сообщает ТАСС Вена признана самым экологически чистым городом в мире в 2020 году. Об этом сообщила в среду мэрия столицы Австрии со ссылкой на рейтинг канадско-американского консалтингового агентства Resonance Consultancy "10 самых зеленых городов мира 2020". Он был составлен 22 апреля по случаю Дня Земли.Эксперты оценивали более 100 городов по девяти критериям: площадь зеленых насаждений, объемы потребления энергии из возобновляемых источников, частота использования общественного транспорта, концентрация твердых частиц в воздухе, потребление воды на душу населения, доступность для пешеходов, программа повторной переработки, компостирования отходов, количество фермерских рынков. Специалисты указали, что Вена, кроме прочего, продемонстрировала наилучшие показатели по количеству парков и развитию общественного транспорта. Второе и третье место после Вены заняли Мюнхен и Берлин. За ними следуют Мадрид (Испания), Сан-Паулу (Бразилия), Манчестер (Соединенное Королевство), Лиссабон (Португалия),Сингапур, Амстердам (Нидерланды) и Вашингтон (США).



"Успешный результат нашего города в этом рейтинге демонстрирует, что Вена во многих областях является образцом для подражания для других мегаполисов. Парки и множество зеленых насаждений, которые доступны для всех жителей Вены, характеризуют высокое качество жизни в городе", - отметил по этому случаю мэр города Михаэль Людвиг.



В 2019 году Вена была признана лучшим городом мира по уровню качества жизни по версии Economist Intelligence Unit в рейтинге Global Liveability Index 2019. Ранее австрийская столица на протяжении нескольких лет подряд удостаивалась звания наиболее комфортного для жизни города по версии консалтинговой компании Mercer. Загрузка... ТАСС Категории: общество, культура, в мире, здоровье Ключевые слова: экология, рейтинг, Вена, города — статья прочитана 64 раза Комментарии