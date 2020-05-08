Загрузка... Экологическое чудо: из-за отмены паромного сообщения в Финском заливе из Таллина теперь можно увидеть Хельсинки 🔊 Воспроизвести



Эстонские СМИ сообщают, что приостановление пассажирского паромного сообщения между Таллином и Хельсинки сделало воздух над Финским заливом таким чистым, что с Таллинской телебашни можно сфотографировать панораму Хельсинки. Снимки опубликовало издание Postimees, сообщает



Ведущий специалист отдела управления данными Агентства по охране окружающей среды Эло Мандель сказала, что более редкое движение паромов, безусловно, уменьшило загрязнение воздуха, но трудно точно определить, насколько именно, поскольку в Эстонии нет станций мониторинга, ориентированных только на судоходство. Главный специалист отдела моделей прогнозирования Агентства по охране окружающей среды Екатерина Служеникина добавила, что в прозрачности воздуха очень важную роль играет погода и что загрязнение воздуха быстрее рассеивается при сильных ветрах. Эстонские СМИ сообщают, что приостановление пассажирского паромного сообщения между Таллином и Хельсинки сделало воздух над Финским заливом таким чистым, что с Таллинской телебашни можно сфотографировать панораму Хельсинки. Снимки опубликовало издание Postimees, сообщает PRESS.LV Ведущий специалист отдела управления данными Агентства по охране окружающей среды Эло Мандель сказала, что более редкое движение паромов, безусловно, уменьшило загрязнение воздуха, но трудно точно определить, насколько именно, поскольку в Эстонии нет станций мониторинга, ориентированных только на судоходство. Главный специалист отдела моделей прогнозирования Агентства по охране окружающей среды Екатерина Служеникина добавила, что в прозрачности воздуха очень важную роль играет погода и что загрязнение воздуха быстрее рассеивается при сильных ветрах.



Спутниковая программа дистанционного зондирования Европейского космического агентства «Коперник» показывает, что над Финским заливом и Эстонией во второй половине апреля в сравнении с мартом значительно уменьшилась концентрация мелких и ультрамелких частиц PM2,5 и PM10.



По словам директора Таллинской телебашни Юри Крийсеманна, до сих пор с телебашни без спецоборудования были видны финские острова. Спутниковая программа дистанционного зондирования Европейского космического агентства «Коперник» показывает, что над Финским заливом и Эстонией во второй половине апреля в сравнении с мартом значительно уменьшилась концентрация мелких и ультрамелких частиц PM2,5 и PM10.По словам директора Таллинской телебашни Юри Крийсеманна, до сих пор с телебашни без спецоборудования были видны финские острова. Загрузка... press.lv Категории: общество, здоровье Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Эстония — статья прочитана 144 раза Комментарии