Главная >> Новости >> экономика, общество >> Сейм Литвы решил выделить в августе получателям пенсий и соцпособий по 200 евро

Сейм Литвы решил выделить в августе получателям пенсий и соцпособий по 200 евро



В четверг литовский парламент решил в августе выделить пенсионерам и различным получателям социальных пособий, а также ищущим работу людям одноразовые выплаты в размере 200 евро.

Если президент подпишет закон, то средства получат около 910 тыс. жителей страны, в целом будет выплачено 182 млн евро.

За такой закон об одноразовых выплатах пенсий социального страхования и прочих соцвыплат в четверг проголосовали 88 депутатов, "против" были 8, а 6 воздержались.

Правящие утверждают, что одноразовые выплаты поощрят спрос и сократят бедность. Критики считают, что власть стремиться угодить избирателям перед предстоящими в октябре парламентскими выборами.

Оппозиция связывает избранное время выплат с осенними выборами.
BNS
Категории: экономика, общество
Ключевые слова: пенсии, пенсионеры, выплаты, Инвалиды
География: Литва
статья прочитана 164 раза
добавлена сегодня, 8 мая, 12:30

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка