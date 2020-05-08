Сейм Литвы решил выделить в августе получателям пенсий и соцпособий по 200 евро 🔊 Воспроизвести



В четверг литовский парламент решил в августе выделить пенсионерам и различным получателям социальных пособий, а также ищущим работу людям одноразовые выплаты в размере 200 евро.



Если президент подпишет закон, то средства получат около 910 тыс. жителей страны, в целом будет выплачено 182 млн евро.



За такой закон об одноразовых выплатах пенсий социального страхования и прочих соцвыплат в четверг проголосовали 88 депутатов, "против" были 8, а 6 воздержались.



Правящие утверждают, что одноразовые выплаты поощрят спрос и сократят бедность. Критики считают, что власть стремиться угодить избирателям перед предстоящими в октябре парламентскими выборами.



Оппозиция связывает избранное время выплат с осенними выборами. В четверг литовский парламент решил в августе выделить пенсионерам и различным получателям социальных пособий, а также ищущим работу людям одноразовые выплаты в размере 200 евро.Если президент подпишет закон, то средства получат около 910 тыс. жителей страны, в целом будет выплачено 182 млн евро.За такой закон об одноразовых выплатах пенсий социального страхования и прочих соцвыплат в четверг проголосовали 88 депутатов, "против" были 8, а 6 воздержались.Правящие утверждают, что одноразовые выплаты поощрят спрос и сократят бедность. Критики считают, что власть стремиться угодить избирателям перед предстоящими в октябре парламентскими выборами.Оппозиция связывает избранное время выплат с осенними выборами. BNS Категории: экономика, общество Ключевые слова: пенсии, пенсионеры, выплаты, Инвалиды География: Литва — статья прочитана 164 раза Комментарии