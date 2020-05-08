112: Киев предложил США перенести предприятия на Украину после пандемии 🔊 Воспроизвести Reuters



Киев предложил США перенести работу американских предприятий на Украину после пандемии коронавируса. Как сообщает «112 Украина», украинский глава МИД Дмитрий Кулеба во время телефонного разговора с государственным секретарём США Майком Помпео заявил, что Киев готов создать благоприятные условия для американских предприятий, которые сейчас рассматривают возможность переноса производств из других регионов для оптимизации цепей поставок.



Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время телефонного разговора с государственным секретарём США Майком Помпео предложил перенести работу американских предприятий на Украину после пандемии коронавируса. Как передаёт «112 Украина», об этом стало известно из сообщения пресс-службы МИД Украины. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время телефонного разговора с государственным секретарём США Майком Помпео предложил перенести работу американских предприятий на Украину после пандемии коронавируса. Как передаёт «112 Украина», об этом стало известно из сообщения пресс-службы МИД Украины.



Он заверил Помпео в готовности Украины создавать благоприятные условия для американских предприятий, которые сейчас рассматривают возможность переноса производств из других регионов для оптимизации цепей поставок.



Глава украинского МИД предложил американскому коллеге положить перспективные проекты сотрудничества в основу очередного заседания украинско-американской Комиссии стратегического партнёрства и провести его уже в этом году.



Собеседники также уделили внимание процессу реформ на Украине, а также проектам и программам, которые поддерживаются правительством США. Кулеба подтвердил, что Верховная рада настроена на принятие банковского закона, необходимого для получения финансовой поддержки МВФ.



Кулеба поблагодарил Вашингтон за помощь Украине в противодействии распространению коронавируса и социально-экономических последствий пандемии.



Майк Помпео, со своей стороны, заверил в непоколебимой поддержке Соединёнными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины.



Оригинал новости ИноТВ «Мы решительно настроены в дальнейшем развивать стратегическое партнёрство Украины и США. Не ради дипломатической формальности, а для укрепления истинной дружбы украинского и американского народов», — заявил Кулеба.Он заверил Помпео в готовности Украины создавать благоприятные условия для американских предприятий, которые сейчас рассматривают возможность переноса производств из других регионов для оптимизации цепей поставок.Глава украинского МИД предложил американскому коллеге положить перспективные проекты сотрудничества в основу очередного заседания украинско-американской Комиссии стратегического партнёрства и провести его уже в этом году.Собеседники также уделили внимание процессу реформ на Украине, а также проектам и программам, которые поддерживаются правительством США. Кулеба подтвердил, что Верховная рада настроена на принятие банковского закона, необходимого для получения финансовой поддержки МВФ.Кулеба поблагодарил Вашингтон за помощь Украине в противодействии распространению коронавируса и социально-экономических последствий пандемии.Майк Помпео, со своей стороны, заверил в непоколебимой поддержке Соединёнными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины. russian.rt.com Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: правительство, США, бизнес География: Украина — статья прочитана 203 раза Комментарии