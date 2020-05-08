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Saudi Aramco повысила июньские цены на нефть
Крупнейшая в мире нефтяная компания Saudi Aramco сформировала ценовой график для покупателей нефти в июне. Согласно ему, цены повышены для всех рынков, включая Азию, США и Европу, пишет ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
По мнению агентства, повышение цен на саудовскую нефть дает рынку сигнал о признаках улучшения спроса на нефть.
Так, июньские цены для поставок в Азию повысились на $1,4 за баррель, теперь дисконт к эталону сократился до $5,9 за баррель.
Рынок действительно почувствовал оптимизм в отношении спроса, считает аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук. "Об этом говорит рост цены Brent до $30 за баррель, инвесторы реагируют на новости о снятии карантинных мер в Китае, Германии, Австрии и других странах", - сказал он. Тем не менее эксперт считает, что текущий тренд пока нельзя назвать устойчивым, так как мировые запасы нефти продолжат расти, несмотря на действие соглашения ОПЕК+. "Наш прогноз на третий квартал 2020 года - в среднем $35 за баррель", - заключил он.
ТАСС
Ключевые слова: нефть, цена, добыча, себестоимость, ОПЕК
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