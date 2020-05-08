Минздрав Литвы: случайное тестирование повторят в будущем, будут тестировать отдельные группы 🔊 Воспроизвести Аурелиюс Верига



В случайном тестировании приняло "достаточное количество" людей, также население будут проверять и в будущем, однако не в предстоящие выходные, поскольку сейчас планируется сконцентрировать внимание на определенных группах населения, заявил министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига.



Как сообщило Министерство здравоохранения, в минувшие выходные в десяти муниципалитетах страны было роздано девять тысяч кодов для тестирования, на мобильные пункты проверки прибыли 3762 человек, заражение выявлено лишь у одного человека, еще 205 мазков анализируются, поскольку эти люди зарегистрировались для тестирования в среду.



"Один выявленный случай показывает, что карантин действует, что каких-то дополнительных поводов для беспокойства нет. (...) В будущем мы планируем повторять (случайное тестирование - BNS), но не в эти выходные. В эти выходные мы думаем о специфических группах", – сказал министр. В случайном тестировании приняло "достаточное количество" людей, также население будут проверять и в будущем, однако не в предстоящие выходные, поскольку сейчас планируется сконцентрировать внимание на определенных группах населения, заявил министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига.Как сообщило Министерство здравоохранения, в минувшие выходные в десяти муниципалитетах страны было роздано девять тысяч кодов для тестирования, на мобильные пункты проверки прибыли 3762 человек, заражение выявлено лишь у одного человека, еще 205 мазков анализируются, поскольку эти люди зарегистрировались для тестирования в среду."Один выявленный случай показывает, что карантин действует, что каких-то дополнительных поводов для беспокойства нет. (...) В будущем мы планируем повторять (случайное тестирование - BNS), но не в эти выходные. В эти выходные мы думаем о специфических группах", – сказал министр.



Приглашения пройти тест, по данным министерства, раздавали муниципалитеты Вильнюса, Каунаса, Клайпеды, Утены, Панявежиса, Шяуляй, Мариямполе, Таураге, Тельшяй, Алитуса.



В среду были выявлены пять новых случаев коронавируса, общее их количество в стране составило 1433, зарегистрировано 49 смертельных исходов с COVID-19, 739 человек считаются выздоровевшими.



Карантин в связи с коронавирусом в Литве был объявлен 16 марта. В среду правительство продлило его до 31 мая, однако смягчило условия.



Он сообщил, что будет составлен конкретный план тестирования фармацевтов, должностных лиц, работников дошкольных воспитательных учреждений, о котором сообщат.Приглашения пройти тест, по данным министерства, раздавали муниципалитеты Вильнюса, Каунаса, Клайпеды, Утены, Панявежиса, Шяуляй, Мариямполе, Таураге, Тельшяй, Алитуса.В среду были выявлены пять новых случаев коронавируса, общее их количество в стране составило 1433, зарегистрировано 49 смертельных исходов с COVID-19, 739 человек считаются выздоровевшими.Карантин в связи с коронавирусом в Литве был объявлен 16 марта. В среду правительство продлило его до 31 мая, однако смягчило условия. BNS Категории: политика, здоровье, в странах Балтии Ключевые слова: контроль, минздрав, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 180 раз Комментарии