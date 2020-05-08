Interia Польша : сохранит ли Газпром транзит через Польшу? 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Иван Руднев



Заканчивается действие договора на транзит газа через польскую территорию по Ямальскому газопроводу. Новых договоренностей нет. А у Газпрома есть возможность гибко подходить к выбору транзитных маршрутов. Польшу беспокоит, не будет ли решение россиян своего рода политическим комментарием к российско-польским отношениям?



Уже скоро закончится действие договора на транзит газа через польскую территорию по Ямальскому газопроводу. Новых договоренностей пока нет. Вопрос в том, не откажутся ли россияне транспортировать сырье по этому маршруту на фоне того, что из-за пандемии коронавируса спрос на газ в Европе заметно упал.



Польская сторона уже довольно долго говорит о том, что транспортировка газа по этому газопроводу должна осуществляться на рыночных условиях. До сих пор все выглядело иначе. Договор 2010 года содержал пункт, гласивший, что тариф на транзит российского газа будет формироваться так, чтобы обеспечить компании «ЕвРоПол ГАЗ» годовую чистую прибыль в размере 21 миллиона злотых (4,6 миллиона евро, — прим.пер.). «ЕвРоПол ГАЗ» — это инвестор и владелец польского отрезка Ямальского газопровода, 48% акций в котором принадлежит Газпрому. Для нашей страны финансовая выгода от транзита в итоге оставалась минимальной. Уже скоро закончится действие договора на транзит газа через польскую территорию по Ямальскому газопроводу. Новых договоренностей пока нет. Вопрос в том, не откажутся ли россияне транспортировать сырье по этому маршруту на фоне того, что из-за пандемии коронавируса спрос на газ в Европе заметно упал.Польская сторона уже довольно долго говорит о том, что транспортировка газа по этому газопроводу должна осуществляться на рыночных условиях. До сих пор все выглядело иначе. Договор 2010 года содержал пункт, гласивший, что тариф на транзит российского газа будет формироваться так, чтобы обеспечить компании «ЕвРоПол ГАЗ» годовую чистую прибыль в размере 21 миллиона злотых (4,6 миллиона евро, — прим.пер.). «ЕвРоПол ГАЗ» — это инвестор и владелец польского отрезка Ямальского газопровода, 48% акций в котором принадлежит Газпрому. Для нашей страны финансовая выгода от транзита в итоге оставалась минимальной.



Кроме того, европейские газохранилища заполнены. В немецких уже не осталось места. Дело в том, что в конце прошлого года Европа стремилась обезопасить себя от последствий возможного газового кризиса, опасаясь прекращения транзита российского газа через территорию Украины. Однако в конце декабря Россия и Украина подписали новый пятилетний транзитный договор, а у европейских стран остались запасы сырья, которые не успели значительно сократиться, поскольку зима выдалась очень мягкой. Российские «Ведомости» сообщали, что по состоянию на 24 марта европейские хранилища были заполнены на 55,5%. Никогда ранее в это время года таких высоких показателей не наблюдалось.



В 2019 году объем потребления газа в Европе вырос на 2,1%, достигнув 541,6 миллиардов кубометров. Почти 200 миллиардов из них пришлось на поставки Газпрома. «В базовом сценарии на 2020 год мы ожидали роста спроса на газ в Европе на 10 миллиардов кубометров, то есть до 552 миллиардов, и увеличения импорта СПГ до 100 миллионов тонн», — сообщала в марте Мария Белова — директор по исследованиям компании «Выгон Консалтинг» (российской фирмы, предоставляющей консалтинговые услуги топливно-энергетической отрасли).



Однако уже сейчас стало понятно, что пандемия изменила рыночные реалии, а вышеназванных показателей добиться не получится. Раз Европе требуется меньше газа, у Газпрома появится возможность гибко подходить к выбору транспортных маршрутов. Экспорт может идти как по «Северному потоку», так и через Украину. Кроме того, скоро появятся «Северный поток — 2» и продолжение «Турецкого потока», по которому сырье пойдет на юг и юго-восток европейского континента. Мощность Ямальского газопровода составляет чуть менее 33 миллиардов кубометров. Эксперты отмечают, что вся его инфраструктура находится в хорошем состоянии.



Газпром пока официально не сообщает, какие шаги он предпримет после 18 мая, то есть решит ли он зарезервировать мощности Ямальского газопровода, проходящего через Польшу, или перенаправит экспортные поставки на украинскую трассу. Польско-российские отношения остаются напряженными, так что россияне могут сделать из своего решения своего рода политический комментарий. Чем все обернется, покажут ближайшие недели.



Автор: Моника Борковска (Monika Borkowska) для Interia, Польша, перевод Представитель польского правительства по вопросам развития стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский (Piotr Naimski) неоднократно заявлял о том, что наши власти будут стараться изменить ситуацию. Польский оператор газопровода, компания «Газ-Систем», в соответствии с европейским законодательством в 2016 году начал проводить аукционы по предоставлению мощностей в его точках входа и выхода. Воспользуются ли сейчас россияне этой процедурой, неизвестно. Из-за пандемии коронавируса спрос на сырье в Европе резко упал (промышленность заморожена, многие предприятия ограничивают функционирование), так что россияне серьезно ограничили объемы поставляемого туда сырья.Кроме того, европейские газохранилища заполнены. В немецких уже не осталось места. Дело в том, что в конце прошлого года Европа стремилась обезопасить себя от последствий возможного газового кризиса, опасаясь прекращения транзита российского газа через территорию Украины. Однако в конце декабря Россия и Украина подписали новый пятилетний транзитный договор, а у европейских стран остались запасы сырья, которые не успели значительно сократиться, поскольку зима выдалась очень мягкой. Российские «Ведомости» сообщали, что по состоянию на 24 марта европейские хранилища были заполнены на 55,5%. Никогда ранее в это время года таких высоких показателей не наблюдалось.В 2019 году объем потребления газа в Европе вырос на 2,1%, достигнув 541,6 миллиардов кубометров. Почти 200 миллиардов из них пришлось на поставки Газпрома. «В базовом сценарии на 2020 год мы ожидали роста спроса на газ в Европе на 10 миллиардов кубометров, то есть до 552 миллиардов, и увеличения импорта СПГ до 100 миллионов тонн», — сообщала в марте Мария Белова — директор по исследованиям компании «Выгон Консалтинг» (российской фирмы, предоставляющей консалтинговые услуги топливно-энергетической отрасли).Однако уже сейчас стало понятно, что пандемия изменила рыночные реалии, а вышеназванных показателей добиться не получится. Раз Европе требуется меньше газа, у Газпрома появится возможность гибко подходить к выбору транспортных маршрутов. Экспорт может идти как по «Северному потоку», так и через Украину. Кроме того, скоро появятся «Северный поток — 2» и продолжение «Турецкого потока», по которому сырье пойдет на юг и юго-восток европейского континента. Мощность Ямальского газопровода составляет чуть менее 33 миллиардов кубометров. Эксперты отмечают, что вся его инфраструктура находится в хорошем состоянии.Газпром пока официально не сообщает, какие шаги он предпримет после 18 мая, то есть решит ли он зарезервировать мощности Ямальского газопровода, проходящего через Польшу, или перенаправит экспортные поставки на украинскую трассу. Польско-российские отношения остаются напряженными, так что россияне могут сделать из своего решения своего рода политический комментарий. Чем все обернется, покажут ближайшие недели.Автор: Моника Борковска (Monika Borkowska) для Interia, Польша, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: экономика, политика, в России Ключевые слова: газ, договор, транзит, убытки, Газпром, прибыли География: Польша — статья прочитана 184 раза Комментарии