Сейм Литвы разрешил либерализацию рынка электроэнергии 🔊 Воспроизвести



Литовский парламент разрешил либерализацию рынка поставок электроэнергии, это означает, что все бытовые потребители постепенно с 2021 до 2023 года должны будут выбрать поставщика электроэнергии.



В четверг за такие поправки к закону об электроэнергетике проголосовали 110 членов сейма.



Сейчас поставщиков электроэнергии уже может выбирать бизнес, а энергоснабжение большинства бытовых потребителей осуществляет государственная компания Ignitis, цены для них каждые полгода устанавливает Государственный совет по регулированию энергетики.



Несколько ранее председатель парламентской Комиссии по энергетике и слаженному развитию Виргиниюс Подерис акцентировал необходимость обеспечить, чтобы цены для потребителей на электроэнергию не росли, даже, если кратковременный скачек и возможен. Литовский парламент разрешил либерализацию рынка поставок электроэнергии, это означает, что все бытовые потребители постепенно с 2021 до 2023 года должны будут выбрать поставщика электроэнергии.В четверг за такие поправки к закону об электроэнергетике проголосовали 110 членов сейма.Сейчас поставщиков электроэнергии уже может выбирать бизнес, а энергоснабжение большинства бытовых потребителей осуществляет государственная компания Ignitis, цены для них каждые полгода устанавливает Государственный совет по регулированию энергетики.Несколько ранее председатель парламентской Комиссии по энергетике и слаженному развитию Виргиниюс Подерис акцентировал необходимость обеспечить, чтобы цены для потребителей на электроэнергию не росли, даже, если кратковременный скачек и возможен. Одновременно с либерализацией рынка планируется создать платформу обмена данными и их накопления (так называемый data hub), будут внедряться и смарт-счетчики.



Весной две компании уже начали предоставлять электроэнергию бытовым потребителям в Литве – компания Enefit эстонского энергоходлинга Eesti energia и латвийский поставщик Elektrum Lietuva, входящий в латвийскую энергогруппу Latvenergo.



Либерализация рынка электроэнергии является одним из обязательств Литвы перед Евросоюзом (ЕС). В Эстонии рынок поставок электроэнергии полностью либерализован в 2013 году, в Латвии – в 2015 году, в Швеции – в 1996 году, в Финляндии – в 1997 году.



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Поскольку сейм разрешил либерализацию рынка поставок электроэнергии, а Литва начинает переход от регулируемой системы к рынку, основанному на конкуренции, министр энергетики Жигимантас Вайчюнас сказал, что это долгожданное изменение, которое большинство стран Евросоюза уже реализовало.



"До сих пор рынок поставок электроэнергии был монополистическим, а условия для конкуренции – минимальными. Сейчас создаются условия для возникновения конкуренции, выгодной для потребителей. С приходом большего количества поставщиков электроэнергии потребителям будут предлагаться более качественные услуги и новые возможности", – отметил Ж. Вайчюнас в пресс-релизе.



По его словам, это большие перемены, которые затронут всех потребителей, поэтому с целью слаженного перехода он будет воплощаться в жизнь поэтапно, начиная с крупнейших потребителей и заканчивая самыми малыми.



Либерализация рынка электроэнергии является одним из обязательств Литвы перед Евросоюзом (ЕС). В Эстонии рынок поставок электроэнергии полностью либерализован в 2013 году, в Латвии – в 2015 году, в Швеции – в 1996 году, в Финляндии – в 1997 году. BNS Категории: экономика, политика, в странах Балтии Ключевые слова: сейм, энергорынок, конкуренция География: Литва — статья прочитана 120 раз Комментарии