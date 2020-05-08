В Петербурге Вечный огонь залили газировкой 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Максим Богодвид Вечный огонь. Архивное фото



На Марсовом поле в Санкт-Петербурге восстановили горение Вечного огня после того, как его залили газировкой и забросали бутылками, сообщил



Он уточнил, что инцидент произошел около четырех часов утра 6 мая.



"В течение десяти минут бригада газовой службы прибыла на место происшествия и провела внеплановое техническое обслуживание газового оборудования мемориала. Повреждений памятника не выявлено, горение оперативно восстановлено", — сказал собеседник агентства.



В пресс-службе управления МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщили, что камеры видеонаблюдения запечатлели женщину "с внешними признаками сильного алкогольного опьянения", которая подошла к огню и затушила пламя. Сейчас полицейские устанавливают ее личность.



Вечный огонь на Марсовом поле, зажженный в центре памятника "Борцам революции" в 1957 году, стал первым в стране. Огонь для него взяли из печи Кировского завода, а потом от него зажгли Вечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата у кремлевской стены в Москве. На Марсовом поле в Санкт-Петербурге восстановили горение Вечного огня после того, как его залили газировкой и забросали бутылками, сообщил РИА Новости представитель компании "ПетербургГаз".Он уточнил, что инцидент произошел около четырех часов утра 6 мая."В течение десяти минут бригада газовой службы прибыла на место происшествия и провела внеплановое техническое обслуживание газового оборудования мемориала. Повреждений памятника не выявлено, горение оперативно восстановлено", — сказал собеседник агентства.В пресс-службе управления МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщили, что камеры видеонаблюдения запечатлели женщину "с внешними признаками сильного алкогольного опьянения", которая подошла к огню и затушила пламя. Сейчас полицейские устанавливают ее личность.Вечный огонь на Марсовом поле, зажженный в центре памятника "Борцам революции" в 1957 году, стал первым в стране. Огонь для него взяли из печи Кировского завода, а потом от него зажгли Вечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата у кремлевской стены в Москве. РИА Новости Категории: общество, чп и криминал, история Ключевые слова: война, история, вечный огонь, память, вандалы География: Россия, Санкт-Петербург — статья прочитана 182 раза Комментарии