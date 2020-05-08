|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
В Петербурге Вечный огонь залили газировкой
На Марсовом поле в Санкт-Петербурге восстановили горение Вечного огня после того, как его залили газировкой и забросали бутылками, сообщил РИА Новости представитель компании "ПетербургГаз".
Он уточнил, что инцидент произошел около четырех часов утра 6 мая.
"В течение десяти минут бригада газовой службы прибыла на место происшествия и провела внеплановое техническое обслуживание газового оборудования мемориала. Повреждений памятника не выявлено, горение оперативно восстановлено", — сказал собеседник агентства.
В пресс-службе управления МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщили, что камеры видеонаблюдения запечатлели женщину "с внешними признаками сильного алкогольного опьянения", которая подошла к огню и затушила пламя. Сейчас полицейские устанавливают ее личность.
Вечный огонь на Марсовом поле, зажженный в центре памятника "Борцам революции" в 1957 году, стал первым в стране. Огонь для него взяли из печи Кировского завода, а потом от него зажгли Вечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата у кремлевской стены в Москве.
РИА Новости
Категории: общество, чп и криминал, история
Ключевые слова: война, история, вечный огонь, память, вандалы
География: Россия, Санкт-Петербург
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|