Премьер и лидер аграриев: зарплата главы Банка Литвы – слишком высока 🔊 Воспроизвести Глава Банка Литвы Витас Василяускас



В связи с предложением члена сейма Литвы, либерала Кястутиса Главяцкаса снизить на 20% зарплату председателя правления Банка Литвы (БЛ, Центробанка), премьер и лидер правящих "аграриев" согласны с тем, что она неадекватно высока и, возможно, ее следовало бы сократить.



"Если бы я получал такую зарплату, как председатель правления Банка Литвы (Витас Василяускас – BNS), то я бы точно согласился бы сократить ее хотя бы на треть", – сказал премьер-министр Саулюс Сквернялис журналистам.



По словам лидера "аграриев" Рамунаса Карбаускиса, зарплаты В. Василяускаса и прочих руководителей Центробанка выше, чем у руководителей государства, и это "ненормальная ситуация".



"Если говорить о зарплатах руководства Банка Литвы, то они безумно высокие, в несколько раз выше, чем у президента Литвы, главы правительства, и это ненормальная ситуация", – сказал журналистам Р. Карбаускис. В связи с предложением члена сейма Литвы, либерала Кястутиса Главяцкаса снизить на 20% зарплату председателя правления Банка Литвы (БЛ, Центробанка), премьер и лидер правящих "аграриев" согласны с тем, что она неадекватно высока и, возможно, ее следовало бы сократить."Если бы я получал такую зарплату, как председатель правления Банка Литвы (Витас Василяускас – BNS), то я бы точно согласился бы сократить ее хотя бы на треть", – сказал премьер-министр Саулюс Сквернялис журналистам.По словам лидера "аграриев" Рамунаса Карбаускиса, зарплаты В. Василяускаса и прочих руководителей Центробанка выше, чем у руководителей государства, и это "ненормальная ситуация"."Если говорить о зарплатах руководства Банка Литвы, то они безумно высокие, в несколько раз выше, чем у президента Литвы, главы правительства, и это ненормальная ситуация", – сказал журналистам Р. Карбаускис. По словам "агрария" предложение о сокращении зарплаты главы БЛ будет рассмотрено.



Банк Литвы сообщил BNS, что не будет комментировать инициативу членов сейма, однако отметил, что о смене закона о Банке Литвы придется консультироваться с Европейским Центробанком.



Зарплата председателя ЦБ устанавливается законом о Банке Литвы, она зависит от средней зарплаты работников других финансовых учреждений. БЛ сообщает, что средняя зарплата члена его правления до уплаты налогов в конце марта составляла 10 994 евро.



Справка "Обзора": Зарплата президента Литвы, согласно Закону о президенте, составляет 55 базовых должностных окладов. В 2019 году базовая величина равнялась 173 евро, значит, главе Литовской Республики ежемесячно полагается 9 515 евро, а на руки – не менее 5 760 евро.



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В период карантина поток кредитов, предоставляемых коммерческими банками Литвы, значительно сократился, утверждает председатель правления Банка Литвы (БЛ, Центробанка) Витас Василяускас. Он сказал, что на это повлиял и сократившийся спрос на кредиты.



"По нашим данным, поток кредитов сократился (...) Если говорить о жилищных кредитах, то количество вновь выдаваемых кредитов сократилось почти на 30%, а если говорить о бизнес-кредитах, то там сокращение около 40%", – заявил В. Василяускас на интернет-конференции с журналистами.



По его словам, реальное сокращение кредитования еще больше, поскольку часть кредитов на время карантина была выдана по поданным ранее заявкам.



"Об истинном влиянии (коронавирусного кризиса – BNS) на поток кредитов мы сможем говорить в конце мая", – сказал глава ЦБ.



По его словам, данные, предоставленные одним из крупных коммерческих банков, свидетельствуют, что количество обращающихся за кредитами сократилось в восемь раз, кроме того, часть их них не берут кредитов. О сокращении спроса на новые кредиты сообщают и другие банки.



"У меня эта ситуация вызывает много вопросов, ведь как потребность в новых кредитах, так и мало использование имеющимися средствами помощи на самом деле вызывают множество мыслей. (...) Однако спрос упал, и потоки новых кредитов сократились", – сказал В. Василяускас.



По его словам, не видно признаков того, что сокращение доходов по причине снижения кредитования банки пытались бы компенсировать другими средствами, например, меняя условия кредитов или повышая цены на другие услуги. Глава БЛ также отметил, что в подписанных банками меморандумах о переносе погашения кредитов бизнесом и населением четко предусмотрено, что условия реорганизуемых кредитов не могут меняться. Инф. «Обзора», BNS Категории: экономика, политика, в странах Балтии Ключевые слова: деньги, зарплата, банки, Василяускас География: Литва — статья прочитана 217 раз Комментарии