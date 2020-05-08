«Письмо с фронта» 🔊 Воспроизвести Приближается день Великого Праздника - День Победы, в который мы не можем собраться все вместе и достойно его отметить, но мы можем объединиться в интернете и отметить 75-летие нашей общей Победы.



10 мая Санкт-Петербургское Государственное Бюджетное Учреждение Культуры «Петербург-Концерт» приглашает зрителей на онлайн-трансляцию сольного концерта Сергея Зыкова «Письмо с фронта» в сопровождении Новосибирского академического оркестра.



Концерт в этом году должен был прозвучать во многих городах России, но до самоизоляции его услышали только томичи и новосибирцы. Концерт является авторской программой Сергея, в которой он исполняет песни и стихи, звучавшие в блокадном Ленинграде. Этот концерт можно посмотреть на странице Сергея Зыкова в фейсбуке. 10 мая Санкт-Петербургское Государственное Бюджетное Учреждение Культуры «Петербург-Концерт» приглашает зрителей на онлайн-трансляцию сольного концерта Сергея Зыкова «Письмо с фронта» в сопровождении Новосибирского академического оркестра.Концерт в этом году должен был прозвучать во многих городах России, но до самоизоляции его услышали только томичи и новосибирцы. Концерт является авторской программой Сергея, в которой он исполняет песни и стихи, звучавшие в блокадном Ленинграде. Этот концерт можно посмотреть на странице Сергея Зыкова в фейсбуке. - Концерт «Письмо с фронта» с участием Калининградского оркестра должен был прозвучать и у нас в городе 25 апреля со свободным входом в зал. Но по известным всем причинам это оказалось невозможным, - говорит Галина Удовенко, известная далеко за пределами общественная деятельница. - Приглашаю вас всех 8 мая в 19.00 начать просмотр концерта «Письмо с фронта», посвященного 75-летию Победы над фашизмом. Представим себе и помечтаем, что мы опять все вместе собрались в зале и слушаем торжественный концерт. Присоединимся и мы к трансляции Петербург-Концерта.







- 9 мая у нас в городе не будет проводиться традиционное городское торжественное собрание около могилы Неизвестного солдата с возложением к ней венков и цветов, но каждый может, соблюдая условия карантина, самостоятельно в течение дня принести туда цветы. Желательно поставить их в воду, - добавляет Галина Тигриевна. Инф. «Обзора» Категории: в странах Балтии, культура Ключевые слова: «Письмо с фронта» География: Литва, Висагинас — статья прочитана 114 раз Комментарии