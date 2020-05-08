Возвращенные читателями книги в библиотеках Литвы на три дня помещают в карантин 🔊 Воспроизвести







Правительство Литвы смягчило ряд карантинных ограничений, введенных в середине марта в связи с пандемией коронавируса. В том числе на прошлой неделе разрешено открыть библиотеки, сообщает собственный корреспондент ТАСС в Литве Владимир Иванов.



"Карантин всё равно сказывается. Предоставляется практически только одна услуга - приём и выдача книг читателям", - рассказала изданию "Кауно дена" заведующая библиотекой Каунасского района Виктория Станчяускене.



Часть этого процесса проходит в бесконтактной форме. Библиотека просит читателей делать заказы на новые книги по электронной почте или по телефону.



"Те издания, которые люди прочитали и сдают, помещаются в специальные продезинфицированные ящики и на три дня направляются в карантин", - отметила заведующая.



По оценке эпидемиологов, вирус после попадания на бумагу остается активным в течение суток. "Для большей надежности мы решили, что подвергнем возвращенные издания трехдневному карантину", - сказала Станчяускене.



Заведующая с удовлетворением отметила, что среди сотрудников центральной районной библиотеки и тридцати ее филиалов случаев заражения коронавирусом не отмечено.



В то же время библиотеки Литвы просят людей старшего возраста (от 60 лет) пока не прибегать к услугам этих учреждений культуры. Их сотрудники заверили, что никакие санкции за задержку с возвращением книг к читателям применяться не будут. "Карантин всё равно сказывается. Предоставляется практически только одна услуга - приём и выдача книг читателям", - рассказала изданию "Кауно дена" заведующая библиотекой Каунасского района Виктория Станчяускене.Часть этого процесса проходит в бесконтактной форме. Библиотека просит читателей делать заказы на новые книги по электронной почте или по телефону."Те издания, которые люди прочитали и сдают, помещаются в специальные продезинфицированные ящики и на три дня направляются в карантин", - отметила заведующая.По оценке эпидемиологов, вирус после попадания на бумагу остается активным в течение суток. "Для большей надежности мы решили, что подвергнем возвращенные издания трехдневному карантину", - сказала Станчяускене.Заведующая с удовлетворением отметила, что среди сотрудников центральной районной библиотеки и тридцати ее филиалов случаев заражения коронавирусом не отмечено.В то же время библиотеки Литвы просят людей старшего возраста (от 60 лет) пока не прибегать к услугам этих учреждений культуры. Их сотрудники заверили, что никакие санкции за задержку с возвращением книг к читателям применяться не будут. ТАСС Категории: культура Ключевые слова: книги, библиотеки, карантин — статья прочитана 126 раз Комментарии