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Возвращенные читателями книги в библиотеках Литвы на три дня помещают в карантин
Правительство Литвы смягчило ряд карантинных ограничений, введенных в середине марта в связи с пандемией коронавируса. В том числе на прошлой неделе разрешено открыть библиотеки, сообщает собственный корреспондент ТАСС в Литве Владимир Иванов.
"Карантин всё равно сказывается. Предоставляется практически только одна услуга - приём и выдача книг читателям", - рассказала изданию "Кауно дена" заведующая библиотекой Каунасского района Виктория Станчяускене.
Часть этого процесса проходит в бесконтактной форме. Библиотека просит читателей делать заказы на новые книги по электронной почте или по телефону.
"Те издания, которые люди прочитали и сдают, помещаются в специальные продезинфицированные ящики и на три дня направляются в карантин", - отметила заведующая.
По оценке эпидемиологов, вирус после попадания на бумагу остается активным в течение суток. "Для большей надежности мы решили, что подвергнем возвращенные издания трехдневному карантину", - сказала Станчяускене.
Заведующая с удовлетворением отметила, что среди сотрудников центральной районной библиотеки и тридцати ее филиалов случаев заражения коронавирусом не отмечено.
В то же время библиотеки Литвы просят людей старшего возраста (от 60 лет) пока не прибегать к услугам этих учреждений культуры. Их сотрудники заверили, что никакие санкции за задержку с возвращением книг к читателям применяться не будут.
ТАСС
Категории: культура
Ключевые слова: книги, библиотеки, карантин
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