Минэнерго Литвы: Украина обещает не покупать электроэнергию с БелАЭС 🔊 Воспроизвести



Украина пообещала не покупать электроэнергию со строящейся вблизи литовской границы Белорусской АЭС (БелАЭС, в Островце), говорит министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас.



"Хотя ранее и приходилось слышать разные заявления, теперь весть Украины ясна - ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе Украина не планирует покупать и не будет покупать электроэнергию со строящейся в Островце АЭС", - сказал Ж. Вайчюнас, обсудив в среду и этот вопрос с временной министром энергетики и охраны окружающей среды Украины Ольгой Буславец.



По словам Ж. Вайчюнаса, это подтверждение украинского министра - важный сигнал Евросоюзу (ЕС) и странам Балтии, а также Польше: "Украина солидаризируется с Литвой в плане отказа от покупки электроэнергии с БелАЭС".



В парламенте Украины рассматривается законопроект об интеграции страны в энергосистему Европы, одновременно с этим предлагается запретить коммерческий импорт электроэнергии из стран, не являющихся членами ЕС или Энергетического союза.



Не покупать электроэнергию с БелАЭС в прошлом месяце просил Украину и президент Гитанас Науседа. Украина пообещала не покупать электроэнергию со строящейся вблизи литовской границы Белорусской АЭС (БелАЭС, в Островце), говорит министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас."Хотя ранее и приходилось слышать разные заявления, теперь весть Украины ясна - ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе Украина не планирует покупать и не будет покупать электроэнергию со строящейся в Островце АЭС", - сказал Ж. Вайчюнас, обсудив в среду и этот вопрос с временной министром энергетики и охраны окружающей среды Украины Ольгой Буславец.По словам Ж. Вайчюнаса, это подтверждение украинского министра - важный сигнал Евросоюзу (ЕС) и странам Балтии, а также Польше: "Украина солидаризируется с Литвой в плане отказа от покупки электроэнергии с БелАЭС".В парламенте Украины рассматривается законопроект об интеграции страны в энергосистему Европы, одновременно с этим предлагается запретить коммерческий импорт электроэнергии из стран, не являющихся членами ЕС или Энергетического союза.Не покупать электроэнергию с БелАЭС в прошлом месяце просил Украину и президент Гитанас Науседа. инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: безопасность, угроза, бойкот, БелАЭС — статья прочитана 91 раз Комментарии