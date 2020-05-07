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Минэнерго Литвы: Украина обещает не покупать электроэнергию с БелАЭС



Украина пообещала не покупать электроэнергию со строящейся вблизи литовской границы Белорусской АЭС (БелАЭС, в Островце), говорит министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас.

"Хотя ранее и приходилось слышать разные заявления, теперь весть Украины ясна - ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе Украина не планирует покупать и не будет покупать электроэнергию со строящейся в Островце АЭС", - сказал Ж. Вайчюнас, обсудив в среду и этот вопрос с временной министром энергетики и охраны окружающей среды Украины Ольгой Буславец.

По словам Ж. Вайчюнаса, это подтверждение украинского министра - важный сигнал Евросоюзу (ЕС) и странам Балтии, а также Польше: "Украина солидаризируется с Литвой в плане отказа от покупки электроэнергии с БелАЭС".

В парламенте Украины рассматривается законопроект об интеграции страны в энергосистему Европы, одновременно с этим предлагается запретить коммерческий импорт электроэнергии из стран, не являющихся членами ЕС или Энергетического союза.

Не покупать электроэнергию с БелАЭС в прошлом месяце просил Украину и президент Гитанас Науседа.
инф."Обзор" BNS.LT
Категории: экономика, политика, в Европе
Ключевые слова: безопасность, угроза, бойкот, БелАЭС
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добавлена сегодня, 7 мая, 19:30

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